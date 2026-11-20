ভেৰাইটীৰ ১০০ জন শ্ৰেষ্ঠ চিনেমাৰ তাৰকাৰ তালিকাত একমাত্ৰ ভাৰতীয় শ্বাহৰুখ খান
ভেৰাইটীৰ ১০০ গ্ৰেটেষ্ট মুভী ষ্টাৰৰ তালিকাত শ্বাহৰুখ খান একমাত্ৰ ভাৰতীয়, হলীউডৰ তাৰকা জেণ্ডায়া আৰু জোৱাকিন ফিনিক্সক অতিক্ৰম কৰি ৯২ নম্বৰ স্থানত আছে তেওঁ ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : November 20, 2026 at 5:05 PM IST
হায়দৰাবাদ : শ্বাহৰুখ খান হৈছে ভেৰাইটীৰ ১০০ গৰাকী গ্ৰেটেষ্ট মুভী ষ্টাৰ অফ অল টাইমৰ তালিকাত অন্তৰ্ভুক্ত হোৱা একমাত্ৰ ভাৰতীয় অভিনেতা । ৯২ নম্বৰ স্থানত থকা অভিনেতাগৰাকী জেণ্ডায়া, জোৱাকিন ফিনিক্স আৰু এমা ষ্টোনকে ধৰি হলীউডৰ কেইবাগৰাকীও তাৰকাতকৈও আগবাঢ়ি আছে ।
১৮ নৱেম্বৰত মুক্তি পোৱা এই তালিকাত বিভিন্ন দেশ আৰু প্ৰজন্মৰ ১০০ গৰাকী অভিনেতা-অভিনেত্ৰীৰ নাম অন্তৰ্ভুক্ত হৈ আছে যিয়ে চিনেমা জগতলৈ অৱদান আগবঢ়াইছে । বলীউড বা কোনো আঞ্চলিক চলচ্চিত্ৰ উদ্যোগৰ আন কোনো ভাৰতীয় অভিনেতাই এই তালিকাত স্থান পোৱা নাই ।
২০০২ চনৰ সঞ্জয় লীলা ভাঞ্চালীৰ ছবি দেৱদাসক খানৰ কেৰিয়াৰৰ আটাইতকৈ প্ৰতিনিধিত্বমূলক কাম হিচাপে নিৰ্বাচিত কৰিছে ভেৰাইটীয়ে । ঐশ্বৰ্য ৰায় বচ্চন, মাধুৰী দীক্ষিত, জেকী শ্ৰফ আৰু কিৰণ খেৰেও অভিনয় কৰা ৰোমাণ্টিক ছবিখনত অভিনেতাগৰাকীয়ে মুখ্য চৰিত্ৰত অভিনয় কৰিছিল ।
খানৰ স্থান সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ চলচ্চিত্ৰ তাৰকাসকলৰ মাজত বুজাবলৈ ভেৰাইটীয়ে লিখিছে, “এতিয়া তেওঁৰ ষাঠি বছৰ বয়সত, বলীউডৰ চিনেমাৰ টাইটান শ্বাহৰুখ খানে চাৰি দশকজুৰি ৯০খনতকৈও অধিক ছবিৰ জৰিয়তে ভাৰতীয় দৰ্শকক আহ্লাদিত কৰি ৰাখিছে, বিশ্বৰ আটাইতকৈ ব্যস্ত চলচ্চিত্ৰ উদ্যোগসমূহৰ এখনত স্থায়িত্ব শক্তি প্ৰদৰ্শন কৰি ।”
আলোচনীখনে তেওঁৰ নাটকীয় অভিনয়, পৰ্দাত উপস্থিতি আৰু কমিক টাইমিঙকো প্ৰশংসা কৰে । এই গুণবোৰৰ লগতে প্ৰজন্মৰ পিছত প্ৰজন্ম ধৰি জনপ্ৰিয় হৈ থকাৰ ক্ষমতাই তেওঁৰ দীৰ্ঘদিনীয়া কেৰিয়াৰত গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা পালন কৰিছে ।
খানৰ ৯২ নম্বৰ স্থানে তেওঁক হলীউডৰ কেইবাজনো সুপৰিচিত অভিনেতাতকৈ আগত স্থান দিছে ৷ জোৱাকিন ফিনিক্সৰ স্থান ৯৩, এমা ষ্টোন ৯৪ আৰু জেণ্ডায়াক ৯৮ নম্বৰত স্থান দিয়া হৈছে ।
তালিকাৰ শীৰ্ষত আছে মেৰিলিন মনৰো, দ্বিতীয় স্থানত হামফ্ৰে বগাৰ্ট আৰু তিনি নম্বৰত চাৰ্লি চেপলিন । চতুৰ্থ স্থানত জেক নিকোলছনে, পঞ্চম স্থানত আছে কেথাৰিন হেপবাৰ্ন । ছিডনী পইটিয়েৰ, মাৰ্লন ব্ৰেণ্ডো, টম ক্ৰুজ, টোছিৰো মিফুন আৰু বাৰ্ব্ৰা ষ্ট্ৰেইছেণ্ডে শীৰ্ষ দহটা স্থান সম্পূৰ্ণ কৰে ।
শ্বাহৰুখ খানৰ আগন্তুক প্ৰজেক্টৰ কথা ক’বলৈ গ’লে ছুপাৰষ্টাৰগৰাকীয়ে তেওঁৰ পৰৱৰ্তী ছবি কিঙৰ বাবে প্ৰস্তুতি চলাই আছে । সিদ্ধাৰ্থ আনন্দৰ পৰিচালনাত নিৰ্মিত এই এক্সন থ্ৰীলাৰ ছবিখনত সুহানা খান, দীপিকা পাডুকন, অভিষেক বচ্চন, অনিল কাপুৰ আৰু ৰাণী মুখাৰ্জীকে ধৰি বহুকেইগৰাকী তাৰকাই অভিনয় কৰিছে । ২০২৬ চনৰ ২৪ ডিচেম্বৰত ছবিগৃহত মুক্তি পোৱাৰ কথা ছবিখন ।
লগতে পঢ়ক :
জীৱিকাৰ শপত খাই কাজলৰ সৈতে কাম নকৰাৰ সিদ্ধান্ত লৈছিল শ্বাহৰুখে! পিছে হৈ পৰিল বলীউডৰ আটাইতকৈ জনপ্ৰিয় যুটি
ভাইৰেল ভিডিঅ’: সন্তানৰ সৈতে পূজাত বহিছিল ছুপাৰষ্টাৰ শ্বাহৰুখ খান
'কাতিল নেহি... আশ্বিক হু': কিং ছবিৰ নতুন পোষ্টাৰত শ্বাহৰুখ খানৰ এবছ প্ৰদৰ্শন