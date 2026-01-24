বছৰটো ভয়েৰে অন্ত পেলাওক, কিয় ক’লে শ্বাহৰুখে এইদৰে

বছৰটো ভয়েৰে অন্ত পেলাওক, কিয় ক’লে শ্বাহৰুখে এইদৰে
নিজকে আতংক বুলি পৰিচয় দি শ্বাহৰুখে ঘোষণা কৰিলে কন্যা সুহানাৰ সৈতে স্ক্ৰীণ শ্বেয়াৰ কৰা প্ৰথম ছবি ‘কিং’ৰ মুক্তিৰ তাৰিখ ৷
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : January 24, 2026 at 5:44 PM IST
হায়দৰাবাদ : কিং খানৰ এখন বহু প্ৰতীক্ষিত ছবি ‘কিং’ ৷ ছবিখন বিশেষ, কিয়নো কন্যা সুহানাইও এইখন ছবিত শ্বাহৰুখৰ সৈতে অভিনয় কৰিছে ৷ আজি শ্বাহৰুখে ছবিখনৰ মুক্তিৰ তাৰিখ ঘোষণা কৰিছে ৷
চলিত বছৰৰ 24 ডিচেম্বৰত মুক্তি পাব ছবিখনত ৷ এটা ঘোষণা ভিডিঅ’ৰ সৈতে শ্বাহৰুখে অনুৰাগীৰ সৈতে এই খবৰটো শ্বেয়াৰ কৰিছে ৷ এনাউন্সমেণ্ট ভিডিঅ’টোত কিং খানক এক শক্তিশালী ৰূপত দেখা গৈছে ৷ বগা সাজত তেওঁৰ গাত তেজ সতেজ ৰূপত দেখা গৈছে ৷
এনাউন্সমেণ্ট ভিডিঅ’টোত শ্বাহৰুখে কয়, "ডৰ নেহি দেহশ্বত হুঁ (ভয় নহয় আতংক হওঁ) ৷" সিদ্ধাৰ্থ আনন্দৰ পৰিচালনাত নিৰ্মিত এই ছবিখন ঘোষণা হোৱাৰে পৰাই চৰ্চাত আছে ৷ প্ৰথমবাৰৰ বাবে কন্যা সুহানা খানৰ সৈতে পৰ্দাত একেলগে দেখা যাব শ্বাহৰুখ খানক ৷ একশ্যন ভৰ্তি থ্ৰীলাৰ ছবিখনত দেখা যাব পিতৃ-কন্যাৰ যুটি । সিদ্ধাৰ্থ আনন্দৰ মাৰ্ফ্লিক্স এণ্টাৰটেইনমেণ্টৰ প্ৰযোজনাত নিৰ্মিত হ’ব ছবিখন ।
শ্বাহৰুখৰ শেহতীয়া মুক্তি পাঠান আৰু জোৱানত শ্বাহৰুখে কৰা একশ্যনতকৈ ‘কিং’ৰ একশ্যনৰ সোৱাদ বহুত বেলেগ হ’ব । ই অতি আকৰ্ষণীয় হ’ব । অৱশ্যে মূল কাহিনীটো যথেষ্ট আবেগিক হ’ব বুলি জানিব পৰা গৈছে ।
কিং ছবিখনত এক বৃহৎ তাৰকামণ্ডলী আছে ৷ শ্বাহৰুখ, সুহানাৰ লগতে দীপিকা পাডুকন, অভিষেক বচ্চন, ৰাণী মুখাৰ্জী, অনিল কাপুৰ, অৰ্শাদ ৱাৰ্ছীয়েও গুৰুত্বপূৰ্ণ চৰিত্ৰত অভিনয় কৰিছে ৷
উল্লেখ্য যে, ব্ৰিটিছ পপ ছেন্সেশ্যন এড শ্বীৰাণে অৰিজিত সিঙৰ সৈতে ছেফায়াৰ গানটোৰে খলকনি লগাইছিল ৷ সেই গানটোৰ ভিডিঅ’টোত শ্বাহৰুখ খানো কেইছেকেণ্ড মানৰ কাৰণে ওলাইছিল ৷ তেতিয়া এড শ্বীৰাণে ‘কিং’ ছবিৰেই বলীউডত অভিষেক ঘটাব নেকি বুলি বহুত আলোচনা হৈছিল ৷
এতিয়া মাথো 24 ডিচেম্বৰলৈ অপেক্ষা শ্বাহৰুখ অনুৰাগীৰ ৷
