শ্বাহৰুখ খানৰ ৬১ বছৰ সম্পূৰ্ণ : দয়া, ব্যৰ্থতা, জীৱনক লৈ বাদশ্বাহৰ প্ৰেৰণাদায়ক জ্ঞান
শ্বাহৰুখ খানে বিভিন্ন সময়ত জীৱনক লৈ তেওঁৰ এনে কিছু দৃষ্টিভংগী আগবঢ়াইছে যিসমূহ গ্লেমাৰ জগতখনৰ বহু উৰ্ধত ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : November 2, 2026 at 12:50 PM IST
হায়দৰাবাদ : গ্লেমাৰ আৰু ৰূপালী পৰ্দাৰ সফলতাৰ উৰ্ধত বলীউডৰ ছুপাৰষ্টাৰ শ্বাহৰুখ খানে প্ৰায়ে শ্ৰোতা-দৰ্শক-অনুৰাগীক নিজৰ কথাৰ জৰিয়তে জীৱনৰ ওপৰত চিন্তা-চৰ্চা কৰিবলৈ বাধ্য কৰে । বিভ্ৰান্তি আৰু বিফলতাৰ সৈতে মোকাবিলা কৰাৰ সময়ত অভিনেতাগৰাকীৰ বহু উৎসাহী মন্তব্যই বহুতকে জীৱনৰ পাঠ শিকায় ।
শ্বাহৰুখৰ ৬১ সংখ্যক জন্মদিন উপলক্ষে অভিনেতাগৰাকীয়ে প্ৰচাৰ কৰা জীৱনৰ কিছু মূল্যৱান শিক্ষাৰ ওপৰত চকু ফুৰাওঁ আহক ।
নিজকে ধৰি ৰাখক
২০১২ চনত ছাব ফেলো হিচাপে নিৰ্বাচিত হোৱাৰ পিছত ইয়েল বিশ্ববিদ্যালয়ত ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলৰ সন্মুখত দিয়া ভাষণত শ্বাহৰুখে নিজৰ পৰিচয়ক ধৰি ৰখাৰ গুৰুত্বৰ বিষয়ে কৈছিল, বিশেষকৈ প্ৰত্যাহ্বানমূলক সময়ত যেতিয়া বিশ্বই কোনো ব্যক্তিক বুজিব বা স্বীকাৰ কৰিব নিবিচাৰে । শ্বাহৰুখ খানে কয়, "আপুনি জীয়াই থাকিবলৈ এটাই কাম কৰিব পাৰে – ভিতৰৰ পৰা আপুনি যেনেকুৱা, তেনেকৈয়ে থাকক । পৃথিৱীখন আপোনাৰ প্ৰতি নিৰ্মম হ'ব; আপোনাক প্ৰকৃত ৰূপত চাবলৈ অসমৰ্থ হ’ব, কিন্তু তেনেকুৱা সময়তে আপুনি নিজক চাবলৈ শিকিব লাগিব ।"
বিভ্ৰান্ত/ দিশহাৰা হ’ব পাৰে
২০১৫ চনত এডিনবাৰ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ে শ্বাহৰুখ খানক ডক্টৰেট ডিগ্ৰীৰে সম্বৰ্ধনা জনাই, যিটো ডিগ্ৰী তেওঁ স্মৰণীয় ভাষণেৰে গ্ৰহণ কৰে । অভিনেতাগৰাকীয়ে বিভ্ৰান্তিক স্পষ্টতা লাভৰ এক অপৰিহাৰ্য অংশ হিচাপে অভিহিত কৰে । "বিভ্ৰান্ত হ’ব পাৰে । বিভ্ৰান্তিয়েই পৃথিৱীৰ সকলো স্পষ্টতাৰ পথ । ইয়াক লৈ বেছি চিন্তা নকৰিব আৰু কেতিয়াও নিজকে ইমান গুৰুত্বসহকাৰে ল’ব নালাগে যে নিজৰ ধাৰণাবোৰৰ বিষয়ে স্পষ্ট হ’বলৈ গৈ আপুনি আনৰ ধাৰণাক সন্মান কৰাটো বন্ধ কৰি দিয়ে ৷”
তেওঁ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলক নিজৰ বিশ্বাসক লৈ অধিক কঠোৰ নহ’বলৈ উৎসাহিত কৰে যাতে তেওঁলোকে আনৰ মতামতক সন্মান কৰিবলৈ এৰি নিদিয়ে ৷ অভিনেতাগৰাকীয়ে লগতে কয়, "আমাৰ মূল্যবোধ আমাৰ মূল্যবোধেই; ই আমাক আনতকৈ ভাল কৰি নোতোলে । খুব বেছি ই আমাক বেলেগ কৰি তোলে ।"
দয়ালু হওক
এডিনবাৰ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ত ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলক সম্বোধন কৰি, শ্বাহৰুখ খানে দয়াৰ ওপৰতো মন্তব্য আগবঢ়াইছিল ৷ তেওঁ কৈছিল, আনক সহায় কৰাটো তেওঁলোকৰ ওপৰত উপকাৰ কৰা নহয়, বৰঞ্চ সেই কামটো কৰি পূৰ্ণতা বিচাৰি পোৱাটোহে আচল । "নিজৰ সময় আনক দিয়ক আৰু সহায় কৰি থকাৰ সময়ত এটা কথা লৈ নিশ্চিত হওক যে, আপুনি যাতে এইটো উপলব্ধি কৰিব পাৰে যে আপুনি দয়ালু হৈ কাৰো ওপৰত কোনো উপকাৰ কৰা নাই । এইটো কেৱল আপোনাক সেইটো অনুভৱ কৰাবলৈ কৰা হৈছে, যিটো নিজৰ প্ৰতি সম্পূৰ্ণ সন্তুষ্ট হ’লে লাহেকৈ মনলৈ আহে । কাৰণ, আপুনি কৰা যিকোনো দয়া বা দান-বৰঙণিৰ পৰা যিয়ে সৰ্বাধিক লাভ উপভোগ কৰে সেই ব্যক্তিজন সদায় আপুনি হ’ব", ভাষণৰ সময়ত শ্বাহৰুখ খানে কয় ।
বিফলতাই শিকাই, সফলতাই নহয়
সফলতা আৰু বিফলতাৰ বাস্তৱতাৰ ওপৰত চিন্তা কৰি, শ্বাহৰুখ খানে উল্লেখ কৰে যে সফলতাই আনন্দ কঢ়িয়াই আনে যদিও বিফলতা আৰু ইয়াৰ প্ৰতি মানুহৰ সঁহাৰিয়েই জীৱনত আগবাঢ়ি যোৱাত সহায় কৰে । "সফলতা হৈছে এক আশ্চৰ্যকৰ বস্তু, কিন্তু ই আমি য’ৰ পৰা শিকিব পাৰোঁ, তাৰ অভিজ্ঞতা নহয় । আমি ইয়াক উপভোগ কৰোঁ, হয়তো আমি ইয়াৰ যোগ্যও হওঁ, কিন্তু আমি ইয়াৰ পৰা জ্ঞান আহৰণ নকৰোঁ । আৰু হয়তো সেইবাবেই ইয়াক আগবঢ়াই নিব নোৱাৰি । যদি আপুনি বিফল হ'বলৈ যথেষ্ট ভয় নকৰে, আপুনি সফল হোৱাৰ সম্ভাৱনা কম । বিফলতাৰ অনুপস্থিতিয়ে যে আপোনাক সফল কৰি তোলে এনে নহয় । বিফলতাৰ প্ৰতি আপোনাৰ সঁহাৰি, যিয়ে দৰাচলতে আপুনি অনুভৱ কৰা বিপৰীত দিশবোৰ বাফাৰ কৰাত সহায় কৰে ৷" শ্বাহৰুখ খানে য়েল বিশ্ববিদ্যালয়ত তেওঁৰ ভাষণৰ সময়ত এনেদৰে কৈছিল ।
শুভাকাংক্ষীৰ প্ৰাৰ্থনাক তুচ্ছজ্ঞান নকৰিব
অপৰিসীম খ্যাতি আৰু সৌভাগ্য অৰ্জন কৰাৰ পিছতো শ্বাহৰুখ খানৰ মতে মানৱ সংযোগ, দয়া আৰু অৰ্থপূৰ্ণ সম্পৰ্কৰ মূল্য কোনো পৰিমাণৰ সফলতা বা ধন-সম্পত্তিয়ে ল’ব নোৱাৰে । "আপুনি যিমানেই ধনী, সফল আৰু বিখ্যাত নহওক কিয়, কেৱল আপোনাৰ বাবে আনে কৰা প্ৰাৰ্থনাক কেতিয়াও অৱমূল্যায়ন নকৰিব । আপুনি আপোনাৰ বন্ধুক জন্মদিনৰ বাবে এটা ৰলছ কিনি দিবলৈ সক্ষম হ'ব পাৰে, কিন্তু চুলিখিনি বেয়া হৈ থকাৰ দিনত (bad hair day) আপোনাৰ বিৰক্তিকৰ কথাবোৰ ধৈৰ্যশীলভাৱে শুনাৰ বিকল্প ই নহয়," শ্বাহৰুখ খানে কয় ।
তেওঁৰ কথাৰ জৰিয়তে শ্বাহৰুখ খানে বাৰে বাৰে জীৱনৰ এনে এক দৃষ্টিভংগী আগবঢ়াইছে যি গ্লেমাৰ জগতখনৰ উৰ্ধত । বৰ্তমান সময়ত তেওঁৰ চিন্তাধাৰাবোৰে সাধাৰণ মানুহৰ বাবে এনে সোঁৱৰণী হিচাপে কাম কৰে যে, আপুনি পেছাদাৰীভাৱে কিমান ওপৰলৈ বগাই গৈছে, প্ৰকৃত সফলতাৰ জোখ সেই কথাই নিদিয়ে, কিন্তু এই সফলতাৰ যাত্ৰাত আপুনি মাটিৰ সৈতে কিমান জড়িত হৈ আছে, সেই কথাহে গুৰুত্বপূৰ্ণ ৷
ইফালে, কৰ্মক্ষেত্ৰত অভিনেতাগৰাকীক পৰৱৰ্তী সময়ত দেখা যাব সিদ্ধাৰ্থ আনন্দৰ পৰিচালনাত নিৰ্মিত এক্সন-থ্ৰীলাৰ ‘কিং’ত । ২০২৬ চনৰ ২৪ ডিচেম্বৰত ছবিগৃহত মুক্তি পাব ছবিখন ।
লগতে পঢ়ক : শ্বাহৰুখ খানৰ ৬১ সংখ্যক জন্মদিন, মন্নত জিলিকিছে আগন্তুক ছবি ‘কিং’ৰ পোষ্টাৰেৰে