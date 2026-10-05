জাভেদ আখটাৰ ফুটপাথত শুইছিল, ৩ দিন ধৰি খাবলৈ একো নাছিল: শ্বাবানা আজমী
জাভেদ আখটাৰৰ পুৰণা ফটো শ্বেয়াৰ কৰি পত্নী শ্বাবানাই শ্বেয়াৰ কৰিলে তেওঁৰ প্ৰাৰম্ভিক দিনবোৰৰ কথা, যেতিয়া খাবলৈও পইচা নাছিল আখটাৰৰ হাতত ৷
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : October 5, 2026 at 1:18 PM IST
হায়দৰাবাদ : ভাৰতৰ এগৰাকী জনপ্ৰিয় চিত্ৰনাট্যকাৰ তথা গীতিকাৰ জাভেদ আখটাৰৰ অতীতৰ দিন সুঁৱৰিছে শ্বাবানা আজমীয়ে ৷ তেওঁৰ পত্নী প্ৰবীণ অভিনেত্ৰী শ্বাবানা আজমীয়ে জীৱনৰ প্ৰাৰম্ভিক বছৰবোৰ মনত পেলাইছে, যেতিয়া সময়বোৰ আখটাৰৰ বাবে কঠিন আছিল, তেওঁৰ ঘৰ নাছিল, খাবলৈ খাদ্য নাছিল আৰু ভৱিষ্যত সন্দৰ্ভত কোনো নিশ্চয়তা নাছিল । কিন্তু হিন্দী চিনেমাৰ অন্যতম সন্মানীয় লেখক হোৱাৰ যাত্ৰা সেই তেতিয়াই আৰম্ভ হৈছিল ।
অভিনেত্ৰীগৰাকীয়ে ইনষ্টাগ্ৰামত জাভেদ আখটাৰৰ ডেকা কালৰ এখন ফটো শ্বেয়াৰ কৰি, ১৯৬৪ চনৰ ৪ অক্টোবৰত তেওঁ কেনেকৈ মুম্বাইত উপস্থিত হৈছিল সেই কথা মনত পেলাইছে । জাভেদ আখটাৰৰ বয়স তেতিয়া ১৯ বছৰ আছিল, যেতিয়া তেওঁ হাতত মাত্ৰ কেইটামান পইচা লৈ চহৰখনলৈ আহিছিল ৷ তেওঁ নিজৰ সপোনক কেন্দ্ৰ কৰি এটা জীৱন গঢ়িবলৈ বদ্ধপৰিকৰ আছিল ।
“৪ অক্টোবৰ ১৯৬৪ । এজন যুৱক বোম্বে চেণ্ট্ৰেল ষ্টেচনত উপস্থিত হ'ল, তেওঁৰ পকেটত আছিল মাথোঁ নতুন ২৭ পইচা, কিন্তু চকুত আছিল ডাঙৰ সপোন । জীৱনৰ বহু কঠিন পৰীক্ষাত অৱতীৰ্ণ হৈছিল তেওঁ । তেওঁ ফুটপাথত, ষ্টেচনত আৰু বহু ষ্টুডিঅ'ৰ চৌহদত শুবলগীয়া হৈছিল ।”
অভিনেত্ৰীগৰাকীয়ে তেওঁৰ প্ৰাৰম্ভিক জীৱনৰ অন্যতম কঠিন সময়ছোৱাৰ কথাও উল্লেখ কৰে, যেতিয়া জাভেদে তিনিদিন ধৰি খাদ্য নোহোৱাকৈ আছিল আৰু পিন্ধিবলৈ প্ৰায় একোৱেই নাছিল তেওঁৰ হাতত ।
"এনেকুৱা সময় আহিছিল যেতিয়া তেওঁৰ ৩ দিনৰ বাবে খাবলৈ একো নাছিল আৰু তেওঁৰ হাতত একমাত্ৰ কাপোৰ আছিল তেওঁ পিন্ধি থকা কাপোৰ কেইটাই । ইমান হতাশা আছিল যে, তেওঁ হাৰ মানিব পাৰিলেহেঁতেন, তেওঁ নিজকে ক'লে- ‘মই কেৱল এইদৰে মৰিবলৈয়ে জন্ম হোৱা নাই । এই দিন সলনি হ’ব’... যেনেকৈ দিনবোৰ সলনি হৈছিল । ৪ অক্টোবৰ ১৯৬৪: এজন ১৯ বছৰীয়া যুৱক, প্ৰায় দৰিদ্ৰ," তেওঁ লগতে লিখে ।
“৪ অক্টোবৰ ২০২৬, দশক দশকৰ পিছত : এটি জীৱন যিয়ে ভাৰতক কিছুমান অতি স্মৰণীয় শব্দ উপহাৰ দিছে । এয়া জাভেদ আখটাৰৰ কাহিনী । কিছুমান যাত্ৰা প্ৰায় শূন্যৰ পৰা আৰম্ভ হয় । কেৱল এটা সপোন দেখাৰ বাহিৰে । যদি তেওঁ কৰিব পাৰিছে, আপুনিও অৱশ্যেই কৰিব পাৰিব । কেতিয়াও হাৰ নামনিব,” তেওঁ এইদৰে লিখে ।
উল্লেখ্য যে, ১৯৮৪ চনত শ্বাবানা আজমী আৰু জাভেদ আখটাৰ বিবাহপাশত আবদ্ধ হয় । খবৰ অনুসৰি, কিংবদন্তি লেখকগৰাকীয়ে প্ৰথমবাৰৰ বাবে শ্বাবানাক পিতৃ আৰু বিখ্যাত কবি কাইফি আজমীৰ ঘৰত লগ পাইছিল । ইয়াৰ পূৰ্বে জাভেদৰ বিবাহ হৈছিল হানি ইৰাণীৰ সৈতে । প্ৰথম বিবাহৰ পৰা তেওঁৰ ফাৰহান আখটাৰ আৰু জোয়া আখটাৰ নামৰ দুটা সন্তান আছে ।
লগতে পঢ়ক :
ধৰ্মৰ ঊৰ্ধ্বত ভাৰতীয় সংস্কৃতি: হিন্দু পৰম্পৰাৰ মহানতাক লৈ জাভেদ আখটাৰৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ মন্তব্য
আমি মুছলমান নেকি ? ফাৰহানৰ প্ৰশ্নত পিতৃ জাভেদ আখটাৰে কৈছিল, ‘ইয়াৰ কোনো অৰ্থ নাই’