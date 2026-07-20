প্ৰতিবাদত ভাগ ল'লে শ্বাবানা আজমীয়ে: প্ৰধানমন্ত্ৰীলৈ চিঠি লিখিছিল জাভেদ আখটাৰে

প্ৰতিবাদত ভাগ ল'লে শ্বাবানা আজমীয়ে: প্ৰধানমন্ত্ৰীলৈ চিঠি লিখিছিল জাভেদ আখটাৰে
কেন্দ্ৰীয় শিক্ষামন্ত্ৰীৰ পদত্যাগৰ দাবীত চিজেপিৰ প্ৰতিবাদ ৷ যন্তৰ-মন্তৰত শ্বাবানা আজমী আৰু প্ৰকাশ ৰাজ, সমৰ্থনত কেইবাগৰাকীও বলীউড তাৰকা ৷
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : July 20, 2026 at 4:36 PM IST
হায়দৰাবাদ : চিজেপিৰ উদ্যোগত যন্তৰ-মন্তৰত আয়োজিত প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচীত অভিনেত্ৰী শ্বাবানা আজমীয়ে অংশগ্ৰহণ কৰে । তাত তেওঁ প্ৰকাশ কৰে যে, তেওঁ আৰু জাভেদ আখটাৰে দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীলৈ এই সন্দৰ্ভত এক পত্ৰ প্ৰেৰণ কৰিছে । ইয়াৰ লগতে তেওঁ বিষয়টো সমাধানৰ বাবে এক ফলপ্ৰসূ আলোচনাৰ আহ্বান জনায় ।
চিজেপিৰ প্ৰতিবাদলৈ শ্বাবানা আজমীৰ সমৰ্থন
প্ৰবীণ অভিনেত্ৰী শ্বাবানা আজমীয়ে দিল্লীৰ যন্তৰ মন্তৰত আয়োজিত 'ক’কৰোচ্ছ জনতা পাৰ্টী'ৰ প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচীলৈ নিজৰ পূৰ্ণ সমৰ্থন আগবঢ়াইছে । ইয়াৰ লগতে তেওঁ চৰকাৰক প্ৰতিবাদকাৰীসকলৰ সৈতে আলোচনাত বহিবলৈ আহ্বান জনায় । অভিনেত্ৰীগৰাকীয়ে প্ৰকাশ কৰে যে, এই সমস্যা সমাধানৰ বাবে এক ফলপ্ৰসূ বাৰ্তালাপৰ অনুৰোধ জনাই তেওঁ আৰু তেওঁৰ স্বামী, প্ৰখ্যাত গীতিকাৰ তথা প্ৰাক্তন ৰাজ্যসভাৰ সাংসদ জাভেদ আখটাৰে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীলৈ এখন পত্ৰ প্ৰেৰণ কৰিছিল । অৱশ্যে, এই পত্ৰখনৰ উত্তৰ তেওঁলোকে এতিয়ালৈকে লাভ কৰা নাই ৷
শ্বাবানা আজমীৰ প্ৰতিবাদস্থলীত উপস্থিতি
জলবায়ু কৰ্মী সোণম ৱাংচুক প্ৰমুখ্যে প্ৰতিবাদকাৰীসকলৰ সৈতে একাত্মতা প্ৰকাশ কৰিবলৈ দেওবাৰে শ্বাবানা আজমী যন্তৰ-মন্তৰত উপস্থিত হয় । উল্লেখ্য যে, সোণম ৱাংচুকে বিগত জুন মাহৰ পৰাই এই আন্দোলনত যোগদান কৰি এক অনিৰ্দিষ্টকালীন অনশন কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰি আছে । প্ৰতিবাদস্থলীত আজমীয়ে চিজেপিৰ প্ৰতিষ্ঠাপক অভিজিৎ দীপকেকো সাক্ষাৎ কৰে । প্ৰতিবাদস্থলীত সংবাদ মাধ্যমৰ সন্মুখত তেওঁ কিয় এই বিষয়ে মাত মাতিলে, সেই কাৰণ বাখ্যা কৰি শ্বাবানা আজমীয়ে কয়— "যেতিয়া পানী মূৰৰ ওপৰেৰে যায়, তেতিয়াহে মই মাত মাতো । প্ৰতিটো সৰু-বৰ কথাতে মই মন্তব্য নকৰোঁ... যেতিয়া কোনো কথাই মোৰ অন্তৰাত্মাক জোকাৰি যায়, তেতিয়াহে মই মুখ খোলোঁ ।"
প্ৰধানমন্ত্ৰীলৈ পত্ৰ প্ৰেৰণৰ কথা প্ৰকাশ: আলোচনাৰ বাবে শ্বাবানা-জাভেদৰ আহ্বান
প্ৰবীণ অভিনেত্ৰীগৰাকীয়ে প্ৰকাশ কৰে যে, ৰাজহুৱাভাৱে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰাৰ পূৰ্বে তেওঁ আৰু জাভেদ আখটাৰে প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ সৈতে যোগাযোগ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছিল । সংবাদ মাধ্যমৰ সন্মুখত তেওঁ কয়, "মই প্ৰধানমন্ত্ৰীলৈ চিঠি লিখিছিলোঁ । জাভেদ চাহাবেও চিঠি লিখি অনুৰোধ জনাইছিল যাতে কেৱল এটা আলোচনাৰ প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ কৰা হয় । আমি প্ৰেছৰ ওচৰলৈ যোৱা নাছিলোঁ আৰু ইয়াক ৰাজহুৱা বিষয় কৰিব বিচৰা নাছিলোঁ । আমাক জনোৱা হৈছিল যে, দুদিনৰ ভিতৰত উত্তৰ দিয়া হ’ব, কিন্তু বহুদিন ধৰি কোনো সঁহাৰি নোপোৱাৰ বাবে অৱশেষত আমি ইয়ালৈ গুচি আহিলোঁ ।"
'চলো সংসদ' সমদলত শ্বাবানা আজমী
শ্বাবানা আজমীয়ে চিজেপিৰ 'চলো সংসদ' সমদলত অংশগ্ৰহণ কৰিবলৈ আহে । সমদলৰ সময়ত সাংবাদিকৰ সৈতে হোৱা বাৰ্তালাপত তেওঁক সোধা হৈছিল যে এই প্ৰতিবাদত বলীউডৰ আন তাৰকাসকল কিয় উপস্থিত থকা নাই । অভিনেত্ৰীগৰাকীয়ে এই প্ৰশ্নৰ তীব্ৰ বিৰোধিতা কৰি কয় যে, কোনে অংশগ্ৰহণ কৰিলে বা কোনে নকৰিলে, সেইটোতকৈ আচল সমস্যাটোৰ ওপৰতহে গুৰুত্ব দিয়া উচিত । তেওঁ কয়, "আপোনালোক কেৱল বলীউডৰ তাৰকাসকল ইয়ালৈ নহাটো লৈহে চিন্তিত । উদ্যোগপতি বা ব্যৱসায়ীসকল কিয় অনুপস্থিত, সেই প্ৰশ্ন আপোনালোকে নোসোধে । এনেধৰণৰ প্ৰশ্নই আচল উদ্দেশ্যটোক ঢাকি পেলাই আৰু অপ্ৰয়োজনীয় বিতৰ্কৰ সৃষ্টি কৰে । বিষয়টোক পাতল কৰি মূল লক্ষ্যৰ পৰা আঁতৰি যোৱাতকৈ, এই উদ্দেশ্যৰ বাবে আগবাঢ়ি অহা লোকসকলক সমৰ্থন কৰক ।"
Youth of our country are #justasking pic.twitter.com/jzHWfHwke9— Prakash Raj (@prakashraaj) July 19, 2026
সংবিধান সন্মত প্ৰতিবাদ আৰু প্ৰকাশ ৰাজৰ সমৰ্থন
শ্বাবানা আজমীয়ে এই কথাৰ ওপৰতো গুৰুত্ব আৰোপ কৰে যে, তাত উপস্থিত থকা প্ৰতিগৰাকী ব্যক্তিয়ে শান্তিপূৰ্ণ প্ৰতিবাদৰ বাবে নিজৰ সাংবিধানিক অধিকাৰ সাব্যস্ত কৰিবলৈহে গোট খাইছে । মহাত্মা গান্ধীৰ প্ৰসংগ উল্লেখ কৰি তেওঁ কয় যে, এই প্ৰদৰ্শন বা বিদ্ৰোহৰ মূল ভিত্তি আছিল অহিংসা আৰু আলোচনা, কোনো সংঘাত নহয় । আনহাতে, প্ৰতিবাদকাৰীসকলৰ সৈতে একাত্মতা প্ৰকাশ কৰিবলৈ অভিনেতা প্ৰকাশ ৰাজো যন্তৰ-মন্তৰত উপস্থিত থাকে । সমবেত ৰাইজক উদ্দেশ্যি তেওঁ কয়, "আজি নিশাটো মই আপোনালোকৰ সৈতে আছোঁ । মই ইয়াতেই আছোঁ । আহকচোন চাওঁ কি হয় ।" ইয়াৰ পিছত তেওঁ সামাজিক মাধ্যমত প্ৰতিবাদৰ এটা ভিডিঅ' শ্বেয়াৰ কৰি কেপশ্বন লিখে, "আমাৰ দেশৰ যুৱ প্ৰজন্মই কেৱল প্ৰশ্ন সুধিছে ৷"
কেন্দ্ৰীয় শিক্ষামন্ত্ৰীৰ পদত্যাগৰ দাবীত চিজেপিৰ প্ৰতিবাদ
চিজেপিয়ে বিগত জুন মাহৰ পৰাই যন্তৰ-মন্তৰত প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰি আহিছে ৷ তেওঁলোকে কেন্দ্ৰীয় শিক্ষামন্ত্ৰী ধৰ্মেন্দ্ৰ প্ৰধানৰ পদত্যাগৰ দাবী জনাইছে ৷ জলবায়ু কৰ্মী সোণম ৱাংচুকে এই আন্দোলনত যোগদান কৰি অনশন আৰম্ভ কৰাৰ পিছৰে পৰা সমগ্ৰ আন্দোলনে ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ত বিশেষ চৰ্চা লাভ কৰে । শ্বাবানা আজমী আৰু প্ৰকাশ ৰাজৰ উপৰিও সোণাক্ষী সিনহা, দিয়া মিৰ্জা, জীনত আমান, ছোনী ৰাজদান, অভয় দেওল, নাছিৰুদ্দিন শ্বাহ আৰু ৰত্না পাঠক শ্বাহকে ধৰি কেইবাগৰাকীও বিশিষ্ট ব্যক্তিয়ে সামাজিক মাধ্যম তথা ৰাজহুৱা বিবৃতিৰ জৰিয়তে এই প্ৰতিবাদকাৰীসকললৈ নিজৰ সমৰ্থন আগবঢ়াইছে ।
লগতে পঢ়ক : সোণম ৱাংচুকৰ অনশনলৈ হৃত্বিক ৰোশন-সোণাক্ষী সিনহাৰ মুকলি সমৰ্থন