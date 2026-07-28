ETV Bharat / entertainment

জাগীৰোডত অভিনয় কৰ্মশালাৰ সমাপ্তি: প্ৰশিক্ষাৰ্থীৰ হাতত মানপত্ৰ অৰ্পণ

কেমেৰা আৰু মঞ্চ অভিনয়ৰ আদিপাঠ দিয়া হ'ল শিক্ষাৰ্থীক ৷

seven-day acting workshop of 'Ravi Creation' at Baghjap, Jagiroad successfully concluded
সাতদিনীয়া অভিনয় কৰ্মশালাৰ সফল সামৰণি (Photo : ETV Bharat Assam)
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : July 28, 2026 at 11:47 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

মৰিগাঁও : ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলৰ মানসিক, বৌদ্ধিক তথা সাংস্কৃতিক বিকাশৰ উদ্দেশ্যৰে জাগীৰোড সমজিলাৰ বাঘজাপস্থিত 'ৰবি ক্ৰিয়েশ্বন' নামৰ সাংস্কৃতিক সংস্থাৰ উদ্যোগত গ্ৰীষ্মকালীন অভিনয় কৰ্মশালাৰ আয়োজন কৰা হয় ৷ সাতদিনীয়া এই গ্ৰীষ্মকালীন অভিনয় কৰ্মশালাখনিৰ দেওবাৰে সফলতাৰে সামৰণি পৰে ।

শ্বহীদ সূৰ্য বৰা মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ প্ৰাংগনত অনুষ্ঠিত কৰ্মশালাৰ অন্তিম দিনাৰ অনুষ্ঠানটি বন্তি প্ৰজ্বলনেৰে শুভাৰম্ভ কৰা হয় । সাংস্কৃতিক কৰ্মী তথা বাঘজাপ গাঁও পঞ্চায়তৰ সভাপতি প্ৰদীপ দেউৰীয়ে নটৰাজ আৰু প্ৰাণৰ শিল্পী জুবিন গাৰ্গৰ প্ৰতিচ্ছবিৰ সন্মুখত বন্তি প্ৰজ্বলন কৰি কাৰ্যসূচীৰ আনুষ্ঠানিক সূচনা কৰে ।

বাঘজাপত 'ৰবি ক্ৰিয়েশ্বন'ৰ অভিনয় কৰ্মশালা সম্পন্ন (ETV Bharat Assam)

ইফালে, বিশিষ্ট সমাজকৰ্মী তথা মন্ত্ৰী পীয়ুষ হাজৰিকাৰ ব্যক্তিগত সচিব অপূৰ্ব ডেকাই উদ্বোধন কৰা এই গাম্ভীৰ্যপূৰ্ণ অনুষ্ঠানটি পৰিচালনা কৰে ছাত্ৰনেতা জ্যোতিৰ্ময় গোস্বামীয়ে । উদ্বোধনী ভাষণত অপূৰ্ব ডেকাই মাত্ৰ সাতদিনৰ কম সময়ছোৱাৰ ভিতৰতে প্ৰশিক্ষাৰ্থীসকলে অভিনয়ৰ দৰে এটা জটিল কলা আয়ত্ত্ব কৰাত যি পাৰদৰ্শিতা প্ৰদৰ্শন কৰিলে, তাৰ ভূয়সী প্ৰশংসা কৰে ।

Completion of Acting Workshop in Jagarod: Certificates Presented to Trainees
জাগীৰোডত অভিনয় কৰ্মশালাৰ সফল সামৰণি (Photo : ETV Bharat Assam)

উল্লেখ্য যে, মঞ্চ আৰু কেমেৰা উভয় মাধ্যমকে সামৰি আয়োজিত এই কৰ্মশালাত জনপ্ৰিয় অভিনেতা কমল লোচন, অভিনেত্ৰী স্নিগ্ধা গগৈ, অভিনেত্ৰী উপাসনা প্ৰিয়ম আৰু অভিনেতা তথা নাট্যকৰ্মী দিগন্ত ভৰালীয়ে প্ৰশিক্ষক হিচাপে উপস্থিত থাকি ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলক বহুমূলীয়া প্ৰশিক্ষণ প্ৰদান কৰে । সামৰণি অনুষ্ঠানত প্ৰশিক্ষাৰ্থী ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলে প্ৰদৰ্শন কৰা সুন্দৰ আৰু মনোমোহা অভিনয়ে উপস্থিত সকলো দৰ্শকৰে মন-প্ৰাণ আপ্লুত কৰে । অনুষ্ঠানৰ শেষত প্ৰশিক্ষাৰ্থীসকলৰ উজ্জ্বল ভৱিষ্যৎ কামনা কৰি তেওঁলোকৰ হাতত আনুষ্ঠানিকভাৱে মানপত্ৰসমূহ তুলি দিয়া হয় ।

Completion of Acting Workshop in Jagarod: Certificates Presented to Trainees
জাগীৰোডত সামৰণি পৰিল বিশেষ গ্ৰীষ্মকালীন কৰ্মশালাৰ (Photo : ETV Bharat Assam)
Completion of Acting Workshop in Jagarod: Certificates Presented to Trainees
জাগীৰোডত অভিনয় কৰ্মশালাৰ সমাপ্তি: ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ হাতত মানপত্ৰ অৰ্পণ (Photo : ETV Bharat Assam)

'ৰবি ক্ৰিয়েশ্বন'ৰ সভাপতি বিশ্বজিৎ দেউৰী আৰু সম্পাদক ৰমেন ডেকা (জিতু)ৰ সহযোগত অনুষ্ঠিত এই অনুষ্ঠানত জাগীৰোড উন্নয়ন প্ৰাধিকৰণৰ অধ্যক্ষ দিব্যজিৎ নেওগ, সমাজকৰ্মী উৎপল শৰ্মা, অভিনয় কৰ্মশালা পৰিচালনা সমিতিৰ সভাপতি নৰেন চাহানী, সম্পাদক দিপুমণি শইকীয়া, কৰ্মকৰ্তা ডিম্বেশ্বৰ ডেকা আৰু অভিজিৎ ডেকা (পাপু) প্ৰমুখ্যে অঞ্চলটোৰ কেইবাগৰাকীও বিশিষ্ট ব্যক্তিৰ লগতে প্ৰশিক্ষাৰ্থীসকলৰ অভিভাৱকসকল উপস্থিত থাকে ।

লগতে পঢ়ক : নতুন প্ৰজন্মৰ মাজত বিহু সংস্কৃতিৰ প্ৰচাৰ: অভয়াপুৰীত গ্ৰীষ্মকালীন কৰ্মশালাৰ সফল সামৰণি

TAGGED:

অভিনয় কৰ্মশালা জাগীৰোড
ৰবি ক্ৰিয়েশ্বন বাঘজাপ
গ্ৰীষ্মকালীন অভিনয় কৰ্মশালা
মৰিগাঁও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান
ACTING WORKSHOP JAGIROAD

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.