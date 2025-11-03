ETV Bharat / entertainment

সুধাকণ্ঠৰ কালজয়ী গান একোটাই জীৱন্ত ৰূপ পালে চিত্ৰশিল্পীৰ হাতৰ পৰশত

ড৹ ভূপেন হাজৰিকাৰ গীতৰ আধাৰত চিত্ৰ অংকন । শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ কলাক্ষেত্ৰ প্ৰাংগণত 10 গৰাকী জ্যেষ্ঠ শিল্পীয়ে ড৹ ভূপেন হাজৰিকাৰ গীতৰ ওপৰত 'লাইভ স্কেচ্ছ' কৰে ।

সুধাকণ্ঠ ড৹ ভূপেন হাজৰিকাৰ প্ৰতিমূৰ্তি (Photo : IANS)
গুৱাহাটী: ভূপেন হাজৰিকাৰ গীতৰ ওপৰত চিত্ৰ অংকন ৰাজ্যৰ কেইবাগৰাকীও চিত্ৰশিল্পীৰ ৷ সুধাকণ্ঠ ড৹ ভূপেন হাজৰিকাৰ বহুকেইটা কালজয়ী গীতক ছবিৰ জৰিয়তে অনন্য ৰূপ দিয়ে কেবাগৰাকীও চিত্ৰশিল্পীয়ে ৷ 'বিমূৰ্ত মোৰ নিশাটি যেন', 'শাৰদী ৰাণী', 'সাগৰ সংগমত কতনা সাঁতুৰিলো', 'ফুট গধূলিতে কপিলি খুঁটিত', 'শৰৎ কালৰ' আদিকে ধৰি বিভিন্ন গীতক লৈ চিত্ৰ অংকন কৰিলে ৰাজ্যৰ কেইবাগৰাকীও চিত্ৰশিল্পীয়ে ।

দেওবাৰে গুৱাহাটীৰ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱৰ কলাক্ষেত্ৰৰ বাকৰিত অনুষ্ঠিত হয় এই বিশেষ অনুষ্ঠান । অনুষ্ঠানত অংশগ্ৰহণ কৰে চিত্ৰশিল্পী পৰাণবন্তি দেৱী, অতুল চন্দ্ৰ বৰুৱা, কমল মহন্ত, চম্পক বৰবৰা, সমীৰণ বৰুৱা, নৰেন দাস, অমিনুল হক, নীলিমা ঠাকুৰীয়া হককে ধৰি কেইবাগৰাকীও চিত্ৰশিল্পীয়ে । উক্ত অনুষ্ঠানতে অনুষ্ঠিত হয় ড৹ ভূপেন হাজৰিকাৰ গীতৰ আধাৰত এখন চিত্রাংকন প্রতিযোগিতা ।

ড৹ ভূপেন হাজৰিকাৰ গীতৰ ওপৰত 'লাইভ স্কেচ্ছ' (Photo : ETV Bharat Assam)

ড৹ ভূপেন হাজৰিকা সাংস্কৃতিক ন্যাসৰ উদ্যোগত শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ কলাক্ষেত্র সমাজ আৰু অসম ফাইন আর্টছ এণ্ড ক্রাফট ছ’চাইটি আৰু গুৱাহাটী আর্টিষ্টছ গীল্ডৰ সহযোগত সুধাকণ্ঠৰ জন্ম শতবৰ্ষ আৰু মৃত্যু দিৱসৰ লগত সংগতি ৰাখি অনুষ্ঠিত কৰা হয় এই প্ৰতিযোগিতাখন । এই অনুষ্ঠানতে তিনিখন গ্ৰন্থও উন্মোচন কৰা হয় ।

জ্যেষ্ঠ চিত্ৰশিল্পী অতুল চন্দ্ৰ বৰুৱাৰ সৃষ্টি (Photo : ETV Bharat Assam)
ড৹ ভূপেন হাজৰিকাৰ বহুকেইটা কালজয়ী গীতক ছবিৰ জৰিয়তে অনন্য ৰূপ (Photo : ETV Bharat Assam)

অনুষ্ঠানটোৰ সন্দৰ্ভত ভূপেন হাজৰিকা সাংস্কৃতিক ন্যাসৰ ন্যাসৰক্ষী মঞ্জুলা হাজৰিকাই কয়, “ভূপেন দাৰ মৃত্যু দিৱসৰ লগত সংগতি ৰাখি আজি আমি শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ কলাক্ষেত্র সমাজ আৰু অসম ফাইন আর্টছ এণ্ড ক্রাফট ছ’চাইটি আৰু গুৱাহাটী আর্টিষ্টছ গীল্ডৰ সহযোগিতাত এখন চিত্ৰাংকন প্ৰতিযোগিতা অনুষ্ঠিত কৰিছো । এই প্ৰতিযোগিতাত প্ৰথম শ্ৰেণীৰ পৰা স্নাতক পৰ্যায়লৈ ৪০০ ৰো অধিক ল’ৰা-ছোৱালীয়ে অংশগ্ৰহণ কৰিছে । তাৰ পৰৱৰ্তী সময়ত ৰাজ্যৰ 10 গৰাকী জ্যেষ্ঠ শিল্পীয়ে ড৹ ভূপেন হাজৰিকাৰ গীতৰ ওপৰত 'লাইভ স্কেচ্ছ' কৰে । লগতে এই অনুষ্ঠানতে তিনিখন গ্ৰন্থ উন্মোচন কৰা হয় । ভূপেন হাজৰিকা সংগ্ৰহালয় প্ৰেক্ষাগৃহত উন্মোচন কৰা হয় এই গ্ৰন্থ কেইখন ।”

চিত্ৰপটত মূৰ্ত সুধাকণ্ঠৰ গীত (Photo : ETV Bharat Assam)

আনহাতে জ্যেষ্ঠশিল্পী কেবাগৰাকীয়েও ড৹ ভূপেন হাজৰিকাৰ গানৰ ওপৰত তেওঁলোকে অংকন কৰা ছবি কেইখনৰ ভাবাৰ্থ প্ৰকাশ কৰে ৷

