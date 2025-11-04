ETV Bharat / entertainment

ভাস্কৰ্য শিল্পী দিগন্ত মাধৱ গোস্বামীয়ে সংগ্ৰহ কৰিলে দীপক শৰ্মাৰ পদচিহ্ন

নৱগ্ৰহ শ্মশানত পঞ্চভূতত বিলীন বাঁহীসুন্দৰ দীপক শৰ্মা । ৰাজ্যিক মৰ্যাদাৰে শেষ বিদায় বিশিষ্ট শিল্পীগৰাকীক ।

Renowned flutist Dipak Sharma cremated with State honour
ৰাজ্যিক মৰ্যাদাৰে শেষ বিদায় বাঁহীসুন্দৰক, সংগ্ৰহৃত পদচিহ্ন (ETV Bharat Assam)
By ETV Bharat Assamese Team

Published : November 4, 2025 at 6:20 PM IST

গুৱাহাটী: স্তব্ধ হৈ পৰিল এটা সুৰীয়া যাত্ৰা । বাঁহৰ বাঁহীত ছন্দ তুলিবলৈ আৰু কোনোদিন নাহে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় খ্যাতিসম্পন্ন বাঁহীবাদক দীপক শৰ্মা । মঙলবাৰে নৱগ্ৰহ শ্মশানত পঞ্চভূতত বিলীন হ'ল বাঁহীসুন্দৰ দীপক শৰ্মা । ৰাজ্যিক মৰ্যাদাৰে বিদায় দিয়া হয় অসমী আইৰ সুযোগ্য সন্তানগৰাকীক । সংৰক্ষিত হৈ থাকিব তেওঁৰ পদচিহ্ন ।

সোমবাৰে পুৱা ৬:১৫ বজাত চেন্নাইৰ এখন ব্যক্তিগত চিকিৎসালয়ত শেষ নিশ্বাস ত্যাগ কৰা শৰ্মাৰ নশ্বৰ দেহ মঙলবাৰে পুৱাৰভাগত অনা হয় অসমলৈ । ইয়াৰ পিছতে বাঁহীৰ সুৰেৰে মায়াময় পৰিৱেশৰ সৃষ্টি কৰা দীপক শৰ্মাৰ নশ্বৰ দেহ অনা হয় স্ব-গৃহলৈ ।

ৰাজ্যিক মৰ্যাদাৰে শেষ বিদায় বাঁহীসুন্দৰক, সংগ্ৰহৃত পদচিহ্ন (ETV Bharat Assam)

স্ব-গৃহত আত্মীয়-স্বজনে নীতি-নিয়মৰ মাজেৰে শেষ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনোৱাৰ পিছত প্ৰয়াত শিল্পীগৰাকীৰ প্ৰায় এশৰো অধিক ছাত্ৰই বাঁহীৰ সুৰেৰে অম্বিকাগিৰি নগৰৰ সেউজ সংঘৰ বাকৰিলৈ লৈ আনে ।

Renowned flutist Dipak Sharma cremated with State honour
বাঁহীসুন্দৰৰ পদচিহ্ন (ETV Bharat Assam)

ইয়াতে শেষ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনাবলৈ উপস্থিত হয় সৰ্বসাধাৰণ ৰাইজৰ লগতে ৰাজ্যৰ সাংস্কৃতিক জগতৰ লগতে দল-সংগঠনৰ বহু ব্যক্তি । সেউজ সংঘৰ বাকৰিতো তেওঁৰ ছাত্ৰসকলে বাঁহীৰ লহৰ তুলি গহীন কৰে সমগ্ৰ পৰিৱেশ । ইয়াৰ পিছতে শিল্পীগৰাকীৰ নশ্বৰ দেহ লৈ যোৱা হয় নৱগ্ৰহ শ্মশানলৈ ।

নৱগ্ৰহ শ্মশানতো শেষ শ্ৰদ্ধা জ্ঞাপন কৰে বহুজনে । অসম চৰকাৰৰ হৈ মন্ত্ৰী চন্দ্ৰমোহন পাটোৱাৰী উপস্থিত হৈ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনাই আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় খ্যাতিসম্পন্ন বাঁহীবাদকগৰাকীক ।

Renowned flutist Dipak Sharma cremated with State honour
বিশিষ্ট ভাস্কৰ্য শিল্পী দিগন্ত মাধৱ গোস্বামীয়ে সংগ্ৰহ কৰে শৰ্মাৰ পদচিহ্ন (ETV Bharat Assam)

সম্পূৰ্ণ ৰাজ্যিক মৰ্যাদাৰে শেষকৃত সম্পন্ন কৰা হয় সুৰৰ যাদুকৰ দীপক শৰ্মাৰ । টোপ ধ্বনিৰে অসম আৰক্ষীয়ে জনালে শেষ সন্মান । ইয়াৰ মাজতে ৰাজ্যৰ বিশিষ্ট ভাস্কৰ্য শিল্পী দিগন্ত মাধৱ গোস্বামীয়ে সংগ্ৰহ কৰে বিশিষ্ট শিল্পীগৰাকীৰ পদচিহ্ন । মৰমৰ শিল্পীগৰাকীক হেৰুৱাই শোকত ভাঙি পৰে সাংস্কৃতিক ক্ষেত্ৰখনৰে জড়িত লোকসকল তথা তেওঁৰ অনুৰাগীসকল ।

