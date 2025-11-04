ভাস্কৰ্য শিল্পী দিগন্ত মাধৱ গোস্বামীয়ে সংগ্ৰহ কৰিলে দীপক শৰ্মাৰ পদচিহ্ন

ভাস্কৰ্য শিল্পী দিগন্ত মাধৱ গোস্বামীয়ে সংগ্ৰহ কৰিলে দীপক শৰ্মাৰ পদচিহ্ন
নৱগ্ৰহ শ্মশানত পঞ্চভূতত বিলীন বাঁহীসুন্দৰ দীপক শৰ্মা । ৰাজ্যিক মৰ্যাদাৰে শেষ বিদায় বিশিষ্ট শিল্পীগৰাকীক ।
Published : November 4, 2025 at 6:20 PM IST
গুৱাহাটী: স্তব্ধ হৈ পৰিল এটা সুৰীয়া যাত্ৰা । বাঁহৰ বাঁহীত ছন্দ তুলিবলৈ আৰু কোনোদিন নাহে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় খ্যাতিসম্পন্ন বাঁহীবাদক দীপক শৰ্মা । মঙলবাৰে নৱগ্ৰহ শ্মশানত পঞ্চভূতত বিলীন হ'ল বাঁহীসুন্দৰ দীপক শৰ্মা । ৰাজ্যিক মৰ্যাদাৰে বিদায় দিয়া হয় অসমী আইৰ সুযোগ্য সন্তানগৰাকীক । সংৰক্ষিত হৈ থাকিব তেওঁৰ পদচিহ্ন ।
সোমবাৰে পুৱা ৬:১৫ বজাত চেন্নাইৰ এখন ব্যক্তিগত চিকিৎসালয়ত শেষ নিশ্বাস ত্যাগ কৰা শৰ্মাৰ নশ্বৰ দেহ মঙলবাৰে পুৱাৰভাগত অনা হয় অসমলৈ । ইয়াৰ পিছতে বাঁহীৰ সুৰেৰে মায়াময় পৰিৱেশৰ সৃষ্টি কৰা দীপক শৰ্মাৰ নশ্বৰ দেহ অনা হয় স্ব-গৃহলৈ ।
স্ব-গৃহত আত্মীয়-স্বজনে নীতি-নিয়মৰ মাজেৰে শেষ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনোৱাৰ পিছত প্ৰয়াত শিল্পীগৰাকীৰ প্ৰায় এশৰো অধিক ছাত্ৰই বাঁহীৰ সুৰেৰে অম্বিকাগিৰি নগৰৰ সেউজ সংঘৰ বাকৰিলৈ লৈ আনে ।
ইয়াতে শেষ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনাবলৈ উপস্থিত হয় সৰ্বসাধাৰণ ৰাইজৰ লগতে ৰাজ্যৰ সাংস্কৃতিক জগতৰ লগতে দল-সংগঠনৰ বহু ব্যক্তি । সেউজ সংঘৰ বাকৰিতো তেওঁৰ ছাত্ৰসকলে বাঁহীৰ লহৰ তুলি গহীন কৰে সমগ্ৰ পৰিৱেশ । ইয়াৰ পিছতে শিল্পীগৰাকীৰ নশ্বৰ দেহ লৈ যোৱা হয় নৱগ্ৰহ শ্মশানলৈ ।
নৱগ্ৰহ শ্মশানতো শেষ শ্ৰদ্ধা জ্ঞাপন কৰে বহুজনে । অসম চৰকাৰৰ হৈ মন্ত্ৰী চন্দ্ৰমোহন পাটোৱাৰী উপস্থিত হৈ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনাই আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় খ্যাতিসম্পন্ন বাঁহীবাদকগৰাকীক ।
সম্পূৰ্ণ ৰাজ্যিক মৰ্যাদাৰে শেষকৃত সম্পন্ন কৰা হয় সুৰৰ যাদুকৰ দীপক শৰ্মাৰ । টোপ ধ্বনিৰে অসম আৰক্ষীয়ে জনালে শেষ সন্মান । ইয়াৰ মাজতে ৰাজ্যৰ বিশিষ্ট ভাস্কৰ্য শিল্পী দিগন্ত মাধৱ গোস্বামীয়ে সংগ্ৰহ কৰে বিশিষ্ট শিল্পীগৰাকীৰ পদচিহ্ন । মৰমৰ শিল্পীগৰাকীক হেৰুৱাই শোকত ভাঙি পৰে সাংস্কৃতিক ক্ষেত্ৰখনৰে জড়িত লোকসকল তথা তেওঁৰ অনুৰাগীসকল ।