কঠোৰ সতৰ্কবাণীৰ পিছত উচ্চতম ন্যায়ালয়ত উপস্থিত অভিনেতা ৰাজপাল যাদৱ
ৰাজপাল যাদৱে স্বয়ং উচ্চতম ন্যায়ালয়ত উপস্থিত হৈ ১.১৫ কোটি টকাৰ ডিমাণ্ড ড্ৰাফ্ট প্ৰদৰ্শন কৰে আৰু বাকী থকা ৮৫ লাখ টকা পৰিশোধ কৰাৰ প্ৰতিশ্ৰুতি দিয়ে ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : October 7, 2026 at 5:16 PM IST
হায়দৰাবাদ : আদালতৰ কঠোৰ সতৰ্কবাণীৰ পিছত অভিনেতা ৰাজপাল যাদৱে বুধবাৰে উচ্চতম ন্যায়ালয়ত ব্যক্তিগতভাৱে হাজিৰ হয় । যাদৱে আদালতক কয় যে, তেওঁ ২ কোটি টকা পৰিশোধ কৰিব ৷ ১.১৫ কোটি টকাৰ এটা ডিমাণ্ড ড্ৰাফ্ট তেওঁ দেখুৱায় । বাকী থকা ৮৫ লাখ টকা পৰিশোধ কৰিবলগীয়া তেওঁৰ সম্পত্তিৰ এজন ক্ৰেতাও আদালতত উপস্থিত থাকে ।
ভাৰতৰ মুখ্য ন্যায়াধীশ (CJI) সূৰ্য কান্ত আৰু ন্যায়াধীশ জয়মাল্য বাগচী আৰু ভি. মোহনৰ এটা বিচাৰপীঠে যাদৱক আগন্তুক ১৩ অক্টোবৰৰ ভিতৰত অভিযোগকাৰীক পৰিশোধ কৰিবলগীয়া ধনৰ বাবদ ২ কোটি টকা জমা দিবলৈ নিৰ্দেশ দিয়ে । আদালতে জনাই যে, এই ধন পৰিশোধ কৰাৰ পিছতহে দিল্লী উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ সেই আদেশৰ বিৰুদ্ধে কৰা তেওঁৰ আবেদনখন বিবেচনা কৰা হ’ব, যিটো আদেশে যাদৱক দোষী সাব্যস্ত কৰিছিল আৰু তিনি মাহৰ কাৰাদণ্ড বিহিছিল ।
#WATCH | Delhi | Actor Rajpal Yadav says, "...Loans aren't taken out for films. You take a loan to build a house or buy land, not to make movies. It’s either a package deal or an investment. Rajpal Yadav is already working on a hundred films himself, so why would he need a loan to make one?...I have the utmost respect for my country, the Supreme Court, and the judiciary. Whatever decision is reached, wherever it comes from, it will be accepted by all..."— ANI (@ANI) October 7, 2026
যাদৱৰ অধিবক্তাই আদালতক অৱগত কৰে যে, তেওঁ পৰিশোধ কৰিবলৈ আদালতলৈ গৈছিল, কিন্তু আৰ.টি.জি.এছ. (RTGS) অনুমোদিত নাছিল । সেয়েহে তেওঁ ১.১৫ কোটি টকাৰ ডিমাণ্ড ড্ৰাফ্ট লৈ আহিছে । বাকী থকা ৮৫ লাখ টকাৰ সন্দৰ্ভত অধিবক্তাগৰাকীয়ে কয় যে, যাদৱৰ সম্পত্তিৰ ক্ৰেতাজন উপস্থিত আছে আৰু তেওঁ টকাখিনি পৰিশোধ কৰিব ।
অভিনেতা ৰাজপাল যাদৱে এএনআইক দিয়া সাক্ষাৎকাৰত কৈছিল, "...চলচ্চিত্ৰ নিৰ্মাণৰ বাবে ঋণ লোৱা নহয় । আপুনি ঘৰ সাজিবলৈ বা মাটি কিনিবলৈ ঋণ লয়, চিনেমা বনাবলৈ নহয় । ই হয় এটা পেকেজ ডীল বা এটা বিনিয়োগ । ৰাজপালে নিজেই ইতিমধ্যে এশখন চিনেমাত কাম কৰি আছে, গতিকে তেওঁ এখন চিনেমা বনাবলৈ কিয় ঋণৰ প্ৰয়োজন হ’ব?... মোৰ দেশ, উচ্চতম ন্যায়ালয় আৰু ন্যায়ব্যৱস্থাৰ প্ৰতি মোৰ গভীৰ শ্ৰদ্ধা আছে । যি সিদ্ধান্তই লোৱা নহওক কিয়, যিয়েই নহওক কিয়, সেয়া সকলোৱে মানি ল’ব ।"
আদালতে স্পষ্ট কৰি দিয়ে যে, কেৱল অভিযোগকাৰীক ধন পৰিশোধ নিশ্চিত কৰিবলৈহে সময়সীমা বৃদ্ধি কৰা হৈছে আৰু যাদৱক তেওঁৰ আচৰণৰ বাবে সতৰ্ক কৰি দিয়ে । "আইনক এইদৰে ব্যৱহাৰ কৰা উচিত নহয়," আদালতে কয় ।
ন্যায়াধীশ জয়মাল্য বাগচীয়ে প্ৰশ্ন কৰে যে, যাদৱে কাৰাবাস খাটিছিল নেকি আৰু ইংগিত দিয়ে যে আদালতে তেওঁৰ শাস্তি বৃদ্ধিৰ কথা বিবেচনা কৰিব পাৰে । ন্যায়ালয়ে কয় যে, এই জমা ধনৰ উদ্দেশ্য আছিল অভিযোগকাৰীৰ বাবে ধনখিনি সুৰক্ষিত কৰা আৰু যাদৱৰ ব্যৱহাৰে এই কথাক সন্তুষ্ট কৰিব পৰা নাছিল ।
Supreme Court has directed actor Rajpal Yadav to deposit Rs 2 crore towards the amount due to the complainant in the cheque-bounce case by October 13. The Court said it would consider his plea against the High Court order after the payment is made. Yadav, who was present in the Court today, brought a demand draft of Rs 1.15 crore, while the remaining Rs 85 lakh is to be paid by October 13 through a buyer of his property, who was present in court along with him. The Court, however, came down heavily on Yadav’s conduct and warned that it could enhance his sentence. It said the repeated extensions were being given only to ensure that the complainant received the money. “Law should not be utilised like this”, the Court remarked. The Court said the purpose of directing the deposit was to secure the amount for the complainant and observed that Yadav’s conduct did not satisfy it. After passing the order, the bench had an informal exchange with Yadav, who spoke about the financial difficulties caused by his film 'Ata Pata Laapata'. He said the film had resulted in losses of around rs 200-250 crore and that the producers had also suffered. During the hearing, the Court also remarked in jest that the title of the film is synonymous with his conduct. “Like your movie, your money is also Ata Pata Laapata, gayab”, the CJI said, Yadav then greeted the bench, “Pranam karta hoon,” and spoke about how he had endured losses of Rs 200-250 crores over this film. The CJI advised him to make a good film and entertain people, adding in jest that advocates appearing before the Supreme Court were also good actors and could be cast in his films. Yadav’s counsel told the Court that he had approached the Registry to make the payment, but RTGS was not permissible. He said the actor had therefore brought a demand draft of Rs 1.15 crore. On the remaining ₹85 lakh, counsel said a buyer of Yadav’s property was present in court and the amount would be paid once the transaction was completed. Yadav himself submitted that the dispute arose from a Rs 5 crore liability connected with film 'Ata Pata Laapata', while the film had caused much larger losses. The case arises from an alleged loan extended to Yadav by Murli Projects Pvt Ltd in 2010 for Ata Pata Laapata. Seven repayment cheques of Rs 1.05 crore each were subsequently dishonoured.— ANI (@ANI) October 7, 2026
এই গোচৰটো ২০১০ চনত যাদৱে নিজৰ ছবি ‘আতা পাতা লাপাতা’ৰ বাবে মেছাৰ্ছ মুৰলী প্ৰজেক্টছ প্ৰাইভেট লিমিটেডৰ পৰা লোৱা প্ৰায় ৫ কোটি টকাৰ ঋণৰ সৈতে জড়িত । "ইয়াৰ পিছত ১.০৫ কোটি টকাৰ সাতখন ঋণ পৰিশোধৰ চেক অমান্য হয়, যাৰ ফলত চেক বাউন্সৰ আইনী প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ হয় । সুদ আৰু অন্যান্য মাছুলৰ বাবে অপৰিশোধিত ধনৰ পৰিমাণ বছৰৰ পিছত বছৰ ধৰি বৃদ্ধি পাইছিল ।"
অৰ্ডাৰটো দিয়াৰ পিছত, বিচাৰপীঠখনে যাদৱৰ সৈতে এটা অনানুষ্ঠানিক বিনিময় কৰে ৷ তেতিয়া যাদৱে 'আতা পাতা লাপতা' ছবিখনৰ বাবে হোৱা ক্ষতিৰ বিষয়ে কৈছিল । তেওঁ কয় যে, ছবিখনত প্ৰায় ২০০-২৫০ কোটি টকা ক্ষতি হৈছিল আৰু প্ৰযোজকসকলো ক্ষতিৰ সন্মুখীন হৈছিল ।
গোচৰটোৰ সন্দৰ্ভত মন্তব্য কৰাৰ সময়ত মুখ্য ন্যায়াধীশে চলচ্চিত্ৰখনৰ শিৰোনামটো উল্লেখ কৰিছিল । “আপোনাৰ চিনেমাখনৰ দৰেই আপোনাৰ পইচাও আতা-পাতা নোহোৱা হৈ গ'ল, গায়েব,” প্রধান ন্যায়াধীশে ধেমালি কৰি মন্তব্য কৰে ।
আদালতত চলি থকা গোচৰটোৰ সন্দৰ্ভত অভিনেতাজনৰ সৈতে কথা পাতিবলৈ ইচ্ছা প্ৰকাশ কৰাৰ সময়ত যাদৱে বিচাৰপীঠক সম্ভাষণ জনায় । “প্ৰণাম কৰোঁ,” যাদৱে কয় ৷ কাৰাগাৰত কটোৱা সময়ছোৱাকে ধৰি তেওঁ সন্মুখীন হোৱা অসুবিধাৰ কথাবোৰো উল্লেখ কৰে অভিনেতাজনে ।
তাৰ পাছত মুখ্য ন্যায়াধীশে (CJI) তেওঁক এখন ভাল চিনেমা নিৰ্মাণ কৰিবলৈ আৰু মানুহক মনোৰঞ্জন দিবলৈ পৰামৰ্শ দিয়ে । ধেমালিৰ ছলেৰে তেওঁ লগতে কয় যে, উচ্চতম ন্যায়ালয়ত হাজিৰ হোৱা অধিবক্তাসকলো ভাল অভিনেতা আৰু তেওঁৰ চিনেমাত তেওঁলোকক অভিনয় কৰাব পৰা যাব ।
যাদৱে আদালতক এইটোও কয় যে, চলচ্চিত্ৰখনৰ পৰা লোকচান হোৱা সত্ত্বেও তেওঁক ৫ কোটি টকাৰ বাবে হাৰাশাস্তি কৰা হৈ আছিল ।
৫ অক্টোবৰ তাৰিখে যাদৱে ২ কোটি টকা জমা কৰাৰ পূৰ্বৰ নিৰ্দেশ পালন নকৰাৰ বাবে আদালতে তেওঁক তীব্ৰ সমালোচনা কৰিছিল । ১৫ ছেপ্টেম্বৰত আদালতে তেওঁক উক্ত ধন জমা দিবলৈ আৰু এটা সুনির্দিষ্ট পৰিশোধৰ পৰিকল্পনা দাখিল কৰিবলৈ অন্তিম দুসপ্তাহৰ সময়সীমা প্ৰদান কৰিছিল ।
লগতে পঢ়ক :
অভিনেতা ৰাজপাল যাদৱৰ চেক বাউন্স গোচৰ; সময় মতে ধন পৰিশোধ নকৰাৰ বাবে উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ সমালোচনা
২৫০ কোটিৰ লোকচান আৰু তীব্ৰ আৰ্থিক সংকট: তথাপিও আত্মসন্মান হেৰুৱাই পেলোৱা নাই অভিনেতা ৰাজপাল যাদৱে
চেক বাউন্স গোচৰ: অভিনেতা ৰাজপাল যাদৱক ৩ মাহৰ কাৰাদণ্ডৰ নিৰ্দেশ আদালতৰ
"বিশ্বাসেই হোৱা নাই ২০ বছৰ পাৰ হৈ গ’ল!"- কিয় ক’লে ৰাজপাল যাদৱে ?