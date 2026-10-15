ৰাজপাল যাদৱৰ চেক-বাউন্স বিবাদক মধ্যস্থতাকাৰীলৈ প্ৰেৰণ উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ

ৰাজপাল যাদৱৰ চেক-বাউন্স বিবাদক মধ্যস্থতাকাৰীলৈ প্ৰেৰণ উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ
ৰাজপাল যাদৱৰ অধিবক্তাৰ ভাষ্য, অভিনেতাজনে আদালতৰ পূৰ্বৰ নিৰ্দেশ মানি ২ কোটি টকা জমা কৰিছে ৷ উচ্চতম ন্যায়ালয়ে বিচাৰ আদালতক পাছপ’ৰ্ট মুকলি কৰি দিবলৈ কয় ৷
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : October 15, 2026 at 7:24 PM IST
হায়দৰাবাদ : বৃহস্পতিবাৰে উচ্চতম ন্যায়ালয়ে অভিনেতা ৰাজপাল যাদৱৰ দীৰ্ঘদিনীয়া চেক-বাউন্সৰ বিবাদক মধ্যস্থতাকাৰীলৈ প্ৰেৰণ কৰে । আদালতৰ নিৰ্দেশ মৰ্মে যাদৱে ২ কোটি টকা জমা কৰাৰ পিছতে আদালতে এই সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰে ৷
উচ্চতম ন্যায়ালয়ে ৰাজপাল যাদৱৰ পাছপ’ৰ্ট মুকলি কৰিবলৈও নিৰ্দেশ দিয়ে, যাতে অভিনেতাগৰাকীৰ ওপৰত আৰোপ কৰা চৰ্তৰ অধীনত তেওঁ বিদেশত পেছাদাৰী প্ৰতিশ্ৰুতি পালন কৰিব পাৰে ।
উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ মুখ্য ন্যায়াধীশ সূৰ্য কান্ত আৰু ন্যায়াধীশ জয়মাল্য বাগচিৰে গঠিত বিচাৰপীঠে কয় যে, জমা ধন আৰু পক্ষসমূহে উত্থাপন কৰা বিষয়সমূহৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি বিষয়টো সৌহাৰ্দপূৰ্ণভাৱে নিষ্পত্তি কৰিব পৰা যায় যেন লাগে ।
‘‘আবেদনকাৰীসকলে (যাদৱ আৰু তেওঁৰ পত্নীয়ে) ২ কোটি টকা জমা কৰিছে । চমুকৈ উত্থাপন কৰা বিষয়সমূহৰ বাবে আমাৰ বোধেৰে মধ্যস্থতাৰ জৰিয়তে বিষয়টো সৌহাৰ্দপূৰ্ণভাৱে সমাধান কৰিব পৰা যাব", বিচাৰপীঠে কয় । এই বিবাদৰ সৌহাৰ্দপূৰ্ণ সমাধান সুনিশ্চিত কৰিবলৈ এজন মধ্যস্থতাকাৰী নিযুক্তি দিব বুলি কয় মুখ্য ন্যায়াধীশ সূৰ্য কান্তে ।
“পক্ষসমূহে মধ্যস্থতাকাৰীৰ সৈতে যোগাযোগ কৰি হাজিৰ হোৱাৰ তাৰিখ নিৰ্ধাৰণ কৰিব লাগে । মধ্যস্থতাকাৰীয়ে পক্ষসমূহক ব্যক্তিগতভাৱে বা অনলাইনত হাজিৰ হ’বলৈ ক’ব পাৰে । আবেদনকাৰী নং ১ (ৰাজপাল যাদৱ)ক পেছাদাৰী কাম-কাজ অব্যাহত ৰাখিব পৰাকৈ সক্ষম কৰিব ৰাখিবলৈ বিচাৰ আদালতে জাৰি কৰিব পৰা চৰ্তৰ অধীনত তেওঁৰ পাছপ’ৰ্ট মুকলি কৰিব লাগিব । আবেদনকাৰীয়ে কেৱল সেই চৰ্তসমূহ মানি চলিহে যাত্ৰা কৰিব আৰু উভতি অহাৰ সময়ত বিচাৰ আদালতক সকলো অৱগত কৰিব লাগিব ৷’’ বিচাৰপীঠে নিৰ্দেশ দিয়ে ।
যাদৱৰ অধিবক্তা বিক্ৰান্তে আহ্বান জনাইছিল যে, অভিনেতাগৰাকীয়ে পেছাদাৰী কামৰ বাবে কানাডালৈ যাব লাগিব আৰু অনুষ্ঠানত অংশগ্ৰহণ কৰাৰ বাবে তেওঁ কিছু ধন পাব পাৰে । শুনানিৰ সময়ত যাদৱৰ অধিবক্তাই দাবী কৰে যে, অভিনেতাগৰাকীয়ে আদালতৰ পূৰ্বৰ নিৰ্দেশ মানি ২ কোটি টকা জমা দিছে ৷ অধিবক্তাই চেক-বাউন্সৰ সাতটা গোচৰত তেওঁ দোষী সাব্যস্ত হোৱা আৰু তিনিমাহৰ কাৰাদণ্ডক প্ৰত্যাহ্বান জনোৱা তেওঁৰ আবেদনৰ ভিত্তিত শুনানি গ্ৰহণ কৰিবলৈ আহ্বান জনায় ।
মুখ্য ন্যায়াধীশে প্ৰথমে আদালতে বিষয়টোৰ শুনানি গ্ৰহণ কৰিব বুলি কৈছিল যদিও পিছত পক্ষসমূহক মধ্যস্থতাৰ জৰিয়তে বিবাদ নিষ্পত্তি কৰাৰ কথা বিবেচনা কৰিবলৈ কয় ।
"আপুনি এতিয়া কিয় বিবাদ নিষ্পত্তি নকৰে? যদি আপুনি যুক্তিবাদী আৰু ন্যায়পৰায়ণ হয়... তেন্তে আমাৰ লগত ২ কোটি টকা পৰি আছে । আপুনিও যুক্তিবাদী হ’ব লাগে আৰু বিষয়টো নিষ্পত্তি কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিব লাগে", মুখ্য ন্যায়াধীশে কয় । যাদৱৰ অধিবক্তাই কয় যে, অভিনেতাগৰাকীয়ে নিজৰ পূৰ্বপুৰুষৰ সম্পত্তি বিক্ৰী কৰি ধনৰ ব্যৱস্থা কৰিছে ।
৭ অক্টোবৰত মুখ্য ন্যায়াধীশ সূৰ্য কান্তে অভিনেতাগৰাকীক এখন ভাল চিনেমা নিৰ্মাণ কৰিবলৈ, পুনৰ মানুহক মনোৰঞ্জন দিবলৈ আৰু নিজৰ ভাবমূৰ্তি পুনৰ নিৰ্মাণ কৰিবলৈ কৈছিল ।
লগতে পঢ়ক :
২৫০ কোটিৰ লোকচান আৰু তীব্ৰ আৰ্থিক সংকট: তথাপিও আত্মসন্মান হেৰুৱাই পেলোৱা নাই অভিনেতা ৰাজপাল যাদৱে
চেক বাউন্স গোচৰ: অভিনেতা ৰাজপাল যাদৱক ৩ মাহৰ কাৰাদণ্ডৰ নিৰ্দেশ আদালতৰ
অভিনেতা ৰাজপাল যাদৱৰ চেক বাউন্স গোচৰ; সময় মতে ধন পৰিশোধ নকৰাৰ বাবে উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ সমালোচনা
কঠোৰ সতৰ্কবাণীৰ পিছত উচ্চতম ন্যায়ালয়ত উপস্থিত অভিনেতা ৰাজপাল যাদৱ