শ্বাহৰুখ খানৰ বিষয়ে কি ক’লে সৌৰভ শুক্লাই ?

আহি আছে শ্বাহৰুখ খানৰ 'কিং' ৷ সৌৰভ শুক্লাই কৰিলে অভিনেতাগৰাকীৰ প্ৰশংসা ।

Saurabh Shukla says Shah Rukh Khan makes you feel so important
শ্বাহৰুখ খানৰ বিষয়ে কি ক’লে সৌৰভ শুক্লাই ? (Photo : IANS)
Published : March 10, 2026 at 7:21 PM IST

হায়দৰাবাদ : শ্বাহৰুখ খানৰ সৈতে 'বাদশ্বাহ' আৰু 'হে ৰাম'ৰ দৰে ছবিত কাম কৰাৰ লগতে আগন্তুক ছবি 'কিং'-ত পুনৰ একেলগে অভিনয় কৰিবলগীয়া অভিনেতা সৌৰভ শুক্লাই বলীউডৰ ছুপাৰষ্টাৰগৰাকীৰ প্ৰশংসাত পঞ্চমুখ হৈ পৰিছে । তেওঁৰ মতে, শ্বাহৰুখ খানৰ এক বিশেষ গুণ আছে যে তেওঁ আনক বহুত গুৰুত্ব দিয়ে ।

শ্বাহৰুখৰ জীৱনৰ যাত্ৰা আৰু তেওঁৰ আকৰ্ষণীয় ব্যক্তিত্বৰ কথা উল্লেখ কৰি শুক্লাই কয় যে তেওঁৰ সৈতে থাকিলে যিকোনো ব্যক্তিয়েই নিজকে বিশেষ বুলি অনুভৱ কৰে । শ্বাহৰুখ খানৰ কেৰিয়াৰ অতি প্ৰেৰণাদায়ক আৰু তেওঁ চলচ্চিত্ৰ জগতত নিজৰ বাবে এক সুকীয়া স্থান দখল কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে বুলি সৌৰভ শুক্লাই মন্তব্য কৰে ।

সংবাদ সংস্থা আই এ এন এছক তেওঁ কয়, "শ্বাহৰুখৰ এই যাত্ৰা সঁচাকৈয়ে আশ্চৰ্যকৰ ।"

অভিনেতাজনে লগতে কয়, "তেওঁ বহু বছৰ ধৰি কাম কৰি আহিছে আৰু যিধৰণে তেওঁ নিজৰ কেৰিয়াৰ গঢ়িছে আৰু বৰ্তমান যি স্থানত আছে, সেয়া প্ৰশংসনীয় । এজন ব্যক্তি হিচাপেও তেওঁ সদায় এজন অতি আকৰ্ষণীয় ব্যক্তিত্বৰ অধিকাৰী হৈ আহিছে ।" অভিনেতাজনে লগতে কয় যে কথা-বতৰাৰ সময়ত আনক গুৰুত্ব দিয়াৰ শ্বাহৰুখ খানৰ এক বিশেষ শৈলী আছে ।

তেওঁ উল্লেখ কৰে, "আপুনি তেওঁক লগ পালে সেই কথা-বতৰা কেতিয়াও শেষ নহওক বুলি ভাবিব, কাৰণ তেওঁৰ ব্যক্তিত্ব অতি আকৰ্ষণীয় । আপুনি জানি আচৰিত হ’ব যে কথা পাতি থকাৰ সময়ত তেওঁ আপোনাক ইমানেই গুৰুত্বপূৰ্ণ অনুভৱ কৰাই যে আপুনি নিজকে বিশেষ বুলি ভাবিবলৈ বাধ্য হ'ব ।"

সৌৰভ শুক্লাই শেষত কয় যে শ্বাহৰুখৰ এই আন্তৰিকতা আৰু মানুহৰ সৈতে সহজে মিলি যাব পৰা ক্ষমতাই তেওঁক প্ৰকৃততে এজন আশ্চৰ্যকৰ ব্যক্তি কৰি তুলিছে । তেওঁৰ মতে, "কথা পাতি থকাৰ সময়ত আপুনি অনুভৱ কৰিব যে আপোনাৰ উপস্থিতিৰ তাত প্ৰয়োজন আছে । শ্বাহৰুখৰ এয়াই বিশেষত্ব ।"

'কিং' ছবিখনৰ বিষয়ে

ছবিখনত শ্বাহৰুখ খানৰ উপৰিও অভিষেক বচ্চন, দীপিকা পাডুকন, শ্বাহৰুখৰ কন্যা সুহানা খান আৰু জয়দীপ আহলাৱাটে অভিনয় কৰিছে । বিগত ২৪ জানুৱাৰীত শ্বাহৰুখ খানে আনুষ্ঠানিকভাৱে ঘোষণা কৰিছিল যে তেওঁৰ আগন্তুক ছবি 'কিং' ২০২৬ চনৰ ২৪ ডিচেম্বৰত ছবিগৃহলৈ আহিব । তেওঁ সামাজিক মাধ্যমত ছবিখনৰ কিছু আকৰ্ষণীয় দৃশ্য শ্বেয়াৰ কৰি নিশ্চিত কৰিছিল যে এই ছবিখনে ২০২৬ চনৰ বৰদিনৰ সময়ছোৱাত ছবিগৃহত গৰ্জন কৰিব ।

বিগত বছৰৰ নৱেম্বৰত শ্বাহৰুখ খানৰ ৬০ বছৰীয়া জন্মদিন উপলক্ষে নিৰ্মাতাসকলে এই এক্সনধৰ্মী ছবিখনৰ এক আকৰ্ষণীয় টাইটল ভিডিঅ’ মুকলি কৰিছিল ।

