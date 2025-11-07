বাঁহীবাদক দীপক শৰ্মাৰ কলাত ঈশ্বৰপ্ৰদত্ত শক্তি আছিল: সৰ্বানন্দ সোণোৱাল
গুৱাহাটী : আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় খ্যাতিসম্পন্ন বাঁহীবাদক দীপক শৰ্মাৰ বাসগৃহত বৃহস্পতিবাৰে উপস্থিত হয় কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱাল । দীপক শৰ্মাৰ গুৱাহাটীৰ অম্বিকাগিৰি নগৰস্থিত বাসগৃহত উপস্থিত হৈ শিল্পীগৰাকীৰ পৰিয়ালক সাক্ষাৎ কৰাৰ লগতে শিল্পীগৰাকীৰ প্ৰতিচ্ছবিত ম্যালাৰ্পণ কৰি শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন কৰে ।
শিল্পীগৰাকীক সুঁৱৰি কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কয়, “আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় খ্যাতিসম্পন্ন বাঁহীবাদক দীপক শৰ্মাই অঁকালতে আমাৰ পৰা বিদায় ল’লে । মই ব্যক্তিগতভাৱে তেখেতক কেইবাটাও অনুষ্ঠানত লগ পাইছো । বহুত কথাও পাতিছিলো । তেখেতৰ অনুষ্ঠান চাই মোৰ চকুপানী ওলাইছিল । প্ৰথমতে মোৰ চিনাকী নাছিল, কিন্তু এটি অনুষ্ঠানৰ যোগেদি চিনাকী হৈছিলো । তেখেতৰ কলাত ঈশ্বৰপ্ৰদত্ত শক্তি আছিল । বাঁহীৰ যোগেদি মানুহৰ মাজত সৌন্দৰ্যতা, মানৱতা সৃষ্টি কৰাৰ ক্ষেত্ৰত তেখেতৰ উল্লেখনীয় অৱদান আছিল ।"
তেওঁ লগতে আৰু কয়, "তেখেতে জীৱনকালত নিঃস্বাৰ্থভাৱে অত্যন্ত নিষ্ঠাৰে আমাৰ সমাজখনক সাংস্কৃতিকভাৱে শক্তিশালী কৰাৰ যাত্ৰাত আত্মনিয়োগ কৰিলে । এইগৰাকী মহান শিল্পী কেতিয়াও আমাৰ মাজৰ পৰা আঁতৰি যাব নোৱাৰে । তেওঁ যুগে যুগে অমৰ হৈ থাকিব । কাৰণ বাঁহীবাদকসকলে যিকোনো এটা অনুষ্ঠানত যিটো পৰিৱেশ সৃষ্টি কৰে, সেই পৰিৱেশটিয়ে দৰ্শকক মানৱীয় দৃষ্টিভংগীৰে ঐক্যবদ্ধ কৰি তোলে ।”
শিল্পীগৰাকীৰ সৃষ্টিৰাজি জীয়াই ৰাখিবলৈ ৰাজ্য চৰকাৰৰ সৈতে আলোচনা কৰিব বুলিও জনাই কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে । উল্লেখ্য যে, বিগত ৩ নৱেম্বৰৰ পুৱা ৬ বাজি ১৫ মিনিটত চেন্নাইৰ এখন হাস্পতালত চিকিৎসাধীন অৱস্থাত ৫৭ বছৰ বয়সত শেষ নিশ্বাস ত্যাগ কৰে বাঁহীবাদক শৰ্মাই । যকৃতৰ জটিল ৰোগত আক্ৰান্ত হৈ চেন্নাইত চিকিৎসাধীন হৈ আছিল বিশিষ্ট বাঁহীবাদকগৰাকী ।
