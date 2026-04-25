ছাৰা অৰ্জুনৰ পৰা তৃপ্তি ডিমৰীলৈ: বলীউডৰ নতুন মুখবোৰে কিয় কাঢ়িছে দৰ্শকৰ মন ?

ছাৰা অৰ্জুনৰ পৰা তৃপ্তি ডিমৰীলৈ: বলীউডৰ নতুন মুখবোৰে কিয় কাঢ়িছে দৰ্শকৰ মন ?
কিয়ৰাৰ পৰা দীপিকালৈ— কিয় বিগ বাজেটৰ চিনেমাৰ নিৰ্মাতাই এতিয়া নতুন প্ৰতিভাক অগ্ৰাধিকাৰ দিছে ?
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : April 25, 2026 at 9:25 AM IST
হায়দৰাবাদ : বলীউডত এতিয়া তাৰকাৰ পৰিৱৰ্তে বাস্তৱসন্মত আৰু আপোন যেন লগা চৰিত্ৰকহে দৰ্শকে গুৰুত্ব দিছে, যাৰ বাবে ছাৰা অৰ্জুন আৰু অনীত পড্ডাৰ দৰে নতুন মুখৰ চাহিদা বাঢ়িছে । গ্লেমাৰৰ সলনি প্ৰতিভা আৰু স্বাভাৱিক অভিনয়ৰ প্ৰতি দৰ্শকৰ আগ্ৰহ বৃদ্ধি পোৱাটোৱে উদ্যোগটোত এক নতুন ধাৰাৰ ইংগিত দিছে ।
বলীউডৰ পৰিৱৰ্তন
তাৰকাৰ চমকতকৈ এতিয়া বাস্তৱসন্মত অভিনয়ৰ গুৰুত্ব বেছি
শেহতীয়াকৈ বলীউডত ‘তাৰকা’ বা ‘ষ্টাৰ’ৰ ধাৰণাটো সলনি হ’বলৈ ধৰিছে । বিগত কেইবাটাও দশক ধৰি এই উদ্যোগটোত কেৱল গ্লেমাৰ, বংশ পৰিচয় আৰু পৰ্দাত জিলিকি থকা ব্যক্তিত্বৰ ওপৰতহে বেছি গুৰুত্ব দিয়া হৈছিল । কিন্তু বৰ্তমান সময়ত এক স্পষ্ট পৰিৱৰ্তন দেখা গৈছে ।
এতিয়া চলচ্চিত্ৰ নিৰ্মাতা আৰু দৰ্শক উভয়েই বাস্তৱৰ সৈতে মিল থকা অভিনয়কহে বেছি পছন্দ কৰিবলৈ লৈছে । ডাঙৰ ডাঙৰ চিনেমাৰ বাবে নতুন মুখ নিৰ্বাচন কৰা কাৰ্যই ইয়াকে সূচাইছে যে, এতিয়া দৰ্শকে প্ৰতিষ্ঠিত নামতকৈ সৰলতা, স্বাভাৱিকতা আৰু মন চুই যোৱা অভিনয়কহে অধিক গুৰুত্ব দিছে ।
মধুবালাৰ বায়’পিক : কিয় কিয়ৰা আদৱানীৰ সলনি ছাৰা অৰ্জুনক বাছনি কৰা হ’ল ?
এই পৰিৱৰ্তনৰ আটাইতকৈ উল্লেখনীয় উদাহৰণটো হৈছে অতি শীঘ্ৰেই নিৰ্মাণ হ’বলগীয়া কিংবদন্তি অভিনেত্ৰী মধুবালাৰ জীৱনীভিত্তিক ছবিখন । বহু বছৰৰ অপেক্ষা আৰু জল্পনা-কল্পনাৰ অন্তত অৱশেষত ছবিখনৰ কাম আগবাঢ়িছে আৰু ইয়াত মুখ্য ভূমিকাৰ বাবে (মধুবালাৰ চৰিত্ৰত) ছাৰা অৰ্জুনক নিৰ্বাচন কৰা হৈছে ।
এই সিদ্ধান্তই বহুতকে আচৰিত কৰি তুলিছে, কাৰণ ইয়াৰ পূৰ্বে এই চৰিত্ৰটোৰ বাবে অভিনেত্ৰী কিয়ৰা আদৱানীৰ নাম চৰ্চাত আছিল । কিন্তু নিৰ্মাতাসকলে কিয়ৰাৰ দৰে প্ৰতিষ্ঠিত তাৰকাৰ সলনি ছাৰা অৰ্জুনকহে অগ্ৰাধিকাৰ দিলে । ইয়াৰ মূল উদ্দেশ্য হ’ল মধুবালাৰ চৰিত্ৰটোৰ বাবে প্ৰয়োজন হোৱা সেই সৰলতা, কোমলতা আৰু আবেগিক গভীৰতা এগৰাকী নতুন মুখৰ জৰিয়তে ফুটাই তোলা । কেৱল তাৰকাৰ খ্যাতিৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ নকৰি চৰিত্ৰটোৰ প্ৰতি সুবিচাৰ কৰিব পৰা প্ৰতিভাক বিচাৰি উলিওৱাই এই নিৰ্বাচনৰ মূল লক্ষ্য ।
চৰিত্ৰৰ গভীৰতাৰ ওপৰত গুৰুত্ব : ছাৰা অৰ্জুনৰ নতুন যাত্ৰা
'ধূৰন্ধৰ' (Dhurandhar) ফ্ৰেঞ্চাইজিৰ জৰিয়তে চৰ্চালৈ অহা ছাৰা অৰ্জুন হৈছে বৰ্তমান প্ৰজন্মৰ এনে এগৰাকী অভিনেত্ৰী যিয়ে দৰ্শকৰ সৈতে অতি সহজে একাত্ম হ’ব পাৰে । তেওঁক এই গুৰুত্বপূৰ্ণ চৰিত্ৰটোৰ বাবে নিৰ্বাচন কৰা কাৰ্যই প্ৰমাণ কৰে যে ছবিখনৰ নিৰ্মাতাসকলে বাহ্যিক গ্লেমাৰতকৈ অভিনয়ৰ দক্ষতা আৰু আবেগিক গভীৰতাহে অধিক বিচাৰিছে । আশা কৰা হৈছে যে এই ছবিখনে কেৱল মধুবালাৰ অভিনয় জীৱনৰ সাফল্যই নহয়, বৰঞ্চ তেওঁৰ ব্যক্তিগত জীৱনৰ সংগ্ৰামসমূহো অতি সুন্দৰকৈ ফুটাই তুলিব ।
'স্পিৰিট' (Spirit) ছবিৰ চৰ্চা : দীপিকাৰ সলনি তৃপ্তি ডিমৰীৰ প্ৰৱেশ
একেধৰণৰ পৰিৱৰ্তন দেখা গৈছে আগন্তুক ছবি 'স্পিৰিট'ৰ ক্ষেত্ৰতো । এই ছবিখনত প্ৰভাসৰ বিপৰীতে অভিনয় কৰিবলগীয়া দীপিকা পাডুকনৰ ঠাইত এতিয়া তৃপ্তি ডিমৰীক লোৱা হৈছে । খবৰ অনুসৰি, সময়ৰ অভাৱ আৰু পাৰিশ্ৰমিকৰ বিবাদৰ বাবেই দীপিকা এই ছবিখনৰ পৰা আঁতৰি আহিবলগীয়া হয় । যদিও বলীউডত এনে কাৰণত তাৰকা সলনি হোৱাটো একো নতুন কথা নহয়, তথাপিও তৃপ্তিৰ নিৰ্বাচনে এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ ইংগিত দিছে । তৃপ্তিয়ে তেওঁৰ অতি স্বাভাৱিক অভিনয় আৰু সৰল শৈলীৰ জৰিয়তে বিশেষকৈ যুৱ প্ৰজন্মৰ দৰ্শকৰ মাজত এক সুকীয়া পৰিচয় গঢ়ি তুলিবলৈ সক্ষম হৈছে ।
তৃপ্তিৰ এই নিৰ্বাচনে চলচ্চিত্ৰ উদ্যোগটোৰ এক নতুন ধাৰাক প্ৰতিফলিত কৰিছে ৷ দৰ্শকে নিজৰ দৰে অনুভৱ হোৱা সহজ-সৰল অভিনেতা-অভিনেত্ৰীক আদৰি লৈছে । পৰিচালক সন্দীপ ৰেড্ডী ভাংগাৰ সৈতে তেওঁৰ এই সহযোগিতাই ইয়াকে সূচাইছে যে কেৱল পুৰণি জনপ্ৰিয়তাৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ নকৰি এতিয়া ডাঙৰ বাজেটৰ ছবিসমূহৰ দায়িত্বও নতুন প্ৰজন্মৰ প্ৰতিভাবান শিল্পীৰ ওপৰত অৰ্পণ কৰিবলৈ নিৰ্মাতাসকল সাহসী হৈ উঠিছে ।
নতুন প্ৰতিভাক অগ্ৰাধিকাৰ : ‘শক্তি শালিনী’ত অনীত পড্ডা
বলীউডৰ এই নতুন ধাৰাটো অধিক স্পষ্ট হৈ পৰিছে ‘শক্তি শালিনী’ ছবিত অনীত পড্ডা (Aneet Padda)ৰ নিৰ্বাচনৰ জৰিয়তে । নতুন মুখ হোৱা সত্ত্বেও, অনীতে এখন জনপ্ৰিয় ‘হৰৰ-কমেডী’ চিনেমাত (horror-comedy universe) মুখ্য ভূমিকা পালন কৰিবলৈ সাজু হৈছে । প্ৰথমাৱস্থাত তেওঁ কোনোবা প্ৰতিষ্ঠিত অভিনেত্ৰীৰ ঠাই লোৱা বুলি চৰ্চা চলিছিল যদিও শেহতীয়া খবৰ অনুসৰি, ছবিখনৰ নিৰ্মাতাসকলে কাহিনীৰ প্ৰয়োজন অনুসৰি এগৰাকী কম বয়সীয়া আৰু নতুন মুখহে বিচাৰিছিল ।
Saiyaara ছবিত আগবঢ়োৱা সুন্দৰ অভিনয়ৰ পাছত অনীত পড্ডা যিদৰে জনপ্ৰিয় হৈ উঠিছে, সেয়া দৰ্শকে নতুন প্ৰতিভাক আদৰি লোৱাৰ এক ডাঙৰ প্ৰমাণ । তেওঁৰ এই নিৰ্বাচনে ইয়াকে সূচায় যে চলচ্চিত্ৰ নিৰ্মাতাসকলে এতিয়া ইচ্ছাকৃতভাৱেই উদীয়মান অভিনেতা-অভিনেত্ৰীৰ ওপৰত ভৰসা কৰিছে, যাতে ছবিত এক নতুনত্ব আৰু বাস্তৱসন্মত অনুভৱ আনিব পৰা যায় ।
গ্লেমাৰতকৈ অভিনয়ৰ প্ৰাধান্য : 'কল্কি ২' (Kalki 2) ত সাই পল্লৱী
চলচ্চিত্ৰ জগতৰ আটাইতকৈ চৰ্চিত পৰিৱৰ্তনটো সম্ভৱতঃ 'কল্কি ২'ত দেখা যাব । খবৰ অনুসৰি, এই ছবিখনত দীপিকা পাডুকনৰ সৈতে জড়িত এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ চৰিত্ৰত এইবাৰ সাই পল্লৱীক দেখা পোৱা যাব । নিজৰ স্বাভাৱিক সৌন্দৰ্য আৰু শক্তিশালী অভিনয়ৰ বাবে পৰিচিত পল্লৱীয়ে সদায় বাহ্যিক চমকতকৈ চৰিত্ৰৰ গভীৰতাকহে বেছি গুৰুত্ব দি আহিছে ।
সাই পল্লৱীৰ অভিনয়ৰ মূল শক্তি হৈছে তেওঁৰ সৰলতা । ইমান এখন বৃহৎ পৰিসৰৰ ছবিৰ বাবে তেওঁৰ দৰে এগৰাকী অভিনেত্ৰীক নিৰ্বাচন কৰা কাৰ্যই ছবিখনক লৈ দৰ্শকৰ মাজত উৎসুকতা বৃদ্ধি কৰিছে ।
সামগ্ৰিকভাৱে চালে এই সকলোবোৰ সিদ্ধান্তৰ মাজত এটা স্পষ্ট আভাস পোৱা যায় - বলীউডে তাৰকাৰ জনপ্ৰিয়তাক সম্পূৰ্ণৰূপে ত্যাগ কৰা নাই, বৰঞ্চ ইয়াৰ সংজ্ঞাহে সলনি কৰিছে । বৰ্তমানৰ ‘ষ্টাৰ’ বা তাৰকা মানে হ’ল এনে এগৰাকী ব্যক্তি যাৰ অভিনয় দৰ্শকৰ বাবে বিশ্বাসযোগ্য আৰু যিয়ে সহজেই মানুহৰ মন জয় কৰিব পাৰে । বিশেষকৈ নতুন প্ৰজন্মৰ দৰ্শকে বাহ্যিক চিকমিকনিতকৈ বাস্তৱিকতাক বেছি গুৰুত্ব দিয়াৰ বাবেই এনে পৰিৱৰ্তন আহিছে ।
এই পৰিৱৰ্তনৰ আঁৰত ছ’চিয়েল মিডিয়াৰো এক ডাঙৰ ভূমিকা আছে । আজিৰ দিনত দৰ্শকে অভিনেতা-অভিনেত্ৰীসকলৰ ব্যক্তিগত জীৱনৰ বহু খবৰ ৰাখে, যাৰ ফলত পূৰ্বৰ দৰে কৃত্ৰিম গ্লেমাৰে মানুহক আমোদ দিয়াটো কঠিন হৈ পৰিছে । ফলস্বৰূপে, যিসকল শিল্পীৰ অভিনয়ত স্বাভাৱিকতা থাকে, তেওঁলোকৰ সৈতে অনুৰাগীৰ সম্পৰ্ক অধিক গভীৰ হয় ।
আন এটা কাৰণ হ’ল— কাহিনী-নিৰ্ভৰ চিনেমাৰ জনপ্ৰিয়তা । বৰ্তমান সময়ত চৰিত্ৰসমূহৰ ওপৰত বেছি গুৰুত্ব দিয়া হয় বাবে অতিৰঞ্জিত গ্লেমাৰৰ স্থান কমি আহিছে । চিনেমা নিৰ্মাতাসকলেও এতিয়া এনে অভিনেতা-অভিনেত্ৰী বিচাৰে যিয়ে নিজৰ ‘ষ্টাৰ ইমেজ’তকৈ চৰিত্ৰটোৰ মাজতহে নিজক বিলীন কৰি দিব পাৰে ।
