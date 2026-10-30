কেদাৰনাথত প্ৰাৰ্থনা ছাৰা আলী খানৰ, ক্ষুব্ধ মৌলানাই জাৰি কৰিলে ফটোৱা
মৌলানা শ্বাহাবুদ্দিন ৰাজৱীয়ে কৈছে, ছাৰাই যি কৰিছে সেয়া ভুল, গতিকে তেওঁ আল্লাহৰ ওচৰত ক্ষমা খুজিব লাগিব ৷
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : October 30, 2026 at 12:51 PM IST
হায়দৰাবাদ : অভিনেত্ৰী ছাৰা আলী খানৰ বিৰুদ্ধে ফটোৱা জাৰি কৰা হৈছে । বৰেলীৰ মৌলানা শ্বাহাবুদ্দিন ৰাজৱীয়ে উল্লেখ কৰিছে যে, ইছলাম আৰু শ্বৰীয়ত অনুসৰি এগৰাকী মুছলমানে মন্দিৰত (ইবাদত) প্ৰাৰ্থনা কৰাটো বেআইনী আৰু নিষিদ্ধ । তেওঁ লগতে কয় যে, ছাৰাই আল্লাহৰ ওচৰত ক্ষমা বিচাৰিব লাগে ।
উত্তৰ প্ৰদেশৰ ইছলাম ধৰ্মগুৰু মৌলানা মুফতি শ্বাহাবুদ্দিন ৰাজৱীয়ে অভিনেত্ৰী ছাৰা আলী খানৰ কেদাৰনাথ মন্দিৰ ভ্ৰমণক সমালোচনা কৰিছে । তালৈ গৈ ছাৰাই প্ৰাৰ্থনা কৰা সন্দৰ্ভত তেওঁ ফটোৱা জাৰি কৰিছে । ২৫ অক্টোবৰ দেওবাৰে কেদাৰনাথ মন্দিৰৰ বাহিৰত দৰ্শনৰ বাবে শাৰী পাতি থকা দেখা গৈছিল ছাৰাক । প্ৰাৰ্থনা কৰাৰ পিছত তেওঁক মন্দিৰৰ বাহিৰত হাতযোৰ কৰা দেখা গ’ল ।
अभिनेत्री सारा अली खान के द्वारा केदारनाथ में पूजा पाठ किए जाने के बाद मौलाना शहाबुद्दीन रजवी ने फतवा जारी करते हुए इसे हराम बताया और तौबा करने को कहा। इस्लाम में सेक्युलरिज्म जैसी कोई चीज नहीं होती है। वहाँ सिर्फ एक अल्लाह की इबादत ही मंजूर है। #SaraAliKhan #kedarnath https://t.co/mbEdvvnnSM— Save Hindu Girls (@savehindugirls_) October 29, 2026
এটা ভিডিঅ’ বিবৃতিত, মৌলানাই কৈছে যে, অন্য ধৰ্ম অনুসৰি উপাসনা কৰাটো 'শ্বৰীয়ত অনুসৰি বৈধ নহয় আৰু হাৰাম ।' লগতে তেওঁ ছাৰাক আল্লাহৰ পৰা *তৌবা* (ক্ষমা) বিচাৰিবলৈ ক’লে আৰু লগতে ক’লে যে, তেওঁৰ দোষীৰ দৰে আচৰণ কৰিব লাগে ।
ভিডিঅ’টোত মৌলবীগৰাকীয়ে কয়, "বহু যুৱকে মোক সুধিছে যে, কেদাৰনাথত ছাৰা আলী খানে প্ৰাৰ্থনা কৰাটো শ্বৰীয়তৰ অধীনত গ্রহণযোগ্য নেকি? মই স্পষ্টকৈ ক'ব বিচাৰো যে এনে কাম গ্রহণযোগ্য নহয় ।"
কেদাৰনাথ ভ্ৰমণৰ বাবে ছাৰা সমালোচনাৰ সন্মুখীন হোৱা এয়া প্ৰথম নহয় । শেহতীয়া বিতৰ্কটো হৈছে ‘ফটোৱা’— ইছলামিক আইন সম্পৰ্কীয় কোনো বিষয়ত ইছলামিক মুৰব্বীয়ে জাৰি কৰা ধৰ্মীয় মতামত বা ৰায়দান ।
অভিনেত্ৰী অমৃতা সিং আৰু ছৈইফ আলী খানৰ কন্যা ছাৰাই বিগত চাৰি বছৰ ধৰি ধাৰাবাহিকভাৱে কেদাৰনাথ ভ্ৰমণ কৰি আহিছে । তেওঁৰ প্ৰথম ছবি আছিল ‘কেদাৰনাথ’, য’ত প্ৰয়াত অভিনেতা সুশান্ত সিং ৰাজপুতেও অভিনয় কৰিছিল । ২০১৮ চনত ছবিখন মুক্তি পোৱাৰ সময়ত ছাৰা উত্তৰাখণ্ডত সোঁপন্থী গোটৰ প্ৰতিবাদৰ সন্মুখীন হৈছিল ।
ইফালে বদ্ৰীনাথ আৰু কেদাৰনাথ মন্দিৰ পৰিচালনা কৰা বদ্ৰীনাথ-কেদাৰনাথ মন্দিৰ কমিটীয়ে হিন্দু ভক্তসকলে এই মন্দিৰত প্ৰাৰ্থনা কৰাৰ পূৰ্বে শপতনামা দাখিল কৰাটো বাধ্যতামূলক কৰিছে । বিকেটিচিৰ মুখ্য কাৰ্যবাহী বিষয়া সোহন সিং ৰংগাৰে নিশ্চিত কৰে যে, ছাৰাৰ দলটোৱে তেওঁৰ ভ্ৰমণৰ পূৰ্বে শপতনামা দাখিল কৰিছিল ।
লগতে পঢ়ক : পাকিস্তানত ৰামায়ণৰ জ্বৰ, কৰাচীৰ এটা মন্দিৰত পোষ্টাৰ