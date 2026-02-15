ETV Bharat / entertainment

মেখেলা-চাদৰৰ প্ৰদৰ্শনেৰে আকৌ অসমক জিলিকালে বিশ্ববাসীৰ ওচৰত

বিশ্বৰ ফেশ্বনজগতৰ অন্যতম স্বৰ্ণপীঠ নিউয়ৰ্ক ফেশ্বন উইকত আকৌ এবাৰ উজলি উঠিল আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয়ভাৱে সমাদৃত অসমৰ বস্ত্ৰ শিল্প ।

Sanjukta Dutta's textile art was showcased at New York Fashion Week
মেখেলা-চাদৰৰ প্ৰদৰ্শনেৰে আকৌ অসমক জিলিকালে বিশ্ববাসীৰ ওচৰত
By ETV Bharat Assamese Team

Published : February 15, 2026 at 2:39 PM IST

গুৱাহাটী : অসমকন্যা ফেশ্বন ডিজাইনাৰ সংযুক্তা দত্তই আকৌ এবাৰ গৌৰান্বিত কৰিলে অসম আৰু অসমীয়াক । যোৱা ১১ ফেব্ৰুৱাৰীৰ পৰা আৰম্ভ হোৱা ফেশ্বনৰ অভিজাত্যৰ প্ৰতীক নিউয়ৰ্ক ফেশ্বন শ্ব’ত প্ৰদৰ্শিত হৈছে বিশ্বৰ আগশাৰীৰ ফেশ্বন ডিজাইনাৰসকলৰ নতুন নতুন ফেশ্বন, নতুন নতুন বস্ত্ৰ সম্ভাৰ ৷

তাৰ মাজতেই স্বকীয় বৈশিষ্ট্যৰে নিজৰ সৃষ্টিৰ বস্ত্ৰ সম্ভাৰৰ লগতে মেখেলা-চাদৰৰ প্ৰদৰ্শনেৰে অসমলৈ পুনৰ এবাৰ গৌৰৱ কঢ়িয়াই আনিছে ইতিমধ্যেই আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ত সুপৰিচিত ফেশ্বন ডিজাইনাৰ সংযুক্তা দত্তই ৷

মেখেলা-চাদৰৰ প্ৰদৰ্শনেৰে আকৌ অসমক জিলিকালে বিশ্ববাসীৰ ওচৰত (ETV Bharat Assam)

প্ৰখ্যাত ফেশ্বন ডিজাইনাৰ সংযুক্তা দত্তই বিশ্বৰ ফেশ্বন জগতৰ সকলোৰে দৃষ্টি নিবদ্ধ থকা প্ৰদৰ্শনথলী নিউয়ৰ্ক ফেশ্বন শ্ব’ত বিশ্বৰ ফেশ্বন জগতৰ বৰ্তমানৰ ফেশ্বনৰ সৈতে ফেৰ মাৰি মেখেলা-চাদৰ আৰু নিজৰ সৃষ্টিৰ বস্ত্ৰ সম্ভাৰ 'কুঁৱলী - The Mist' শীৰ্ষক শিৰোনামেৰে 'নিউয়ৰ্ক ফেশ্বন উইক–স্প্ৰিং ছামাৰ'ত প্ৰৰ্দশন কৰি দৰ্শকৰ পৰা লাভ কৰে বিপুল সমাদৰ ।

Sanjukta Dutta's textile art was showcased at New York Fashion Week
অসমীয়াৰ গৌৰৱ চাদৰ-মেখেলা পৰিধান কৰি ৰেম্পত সংযুক্তা দত্ত (ETV Bharat Assam)

Coach, Sergio Hudson আৰু Norma Kamali-ৰ দৰে বিখ্যাত ডিজাইনাৰৰ শ্ব'ৰ মাজত ফেশ্বনৰ ৰাণৱে’ত উজলি উঠিল সংযুক্তা দত্তৰ অসমীয়া শিপাৰ গোন্ধেৰে সমৃদ্ধ ফেশ্বন । ইতিমধ্যেই Anne Hathaway আৰু Gigi Hadidৰ দৰে আন্তংৰাষ্ট্ৰীয় চেলিব্ৰিটিয়েও ইতিমধ্যে ফেশ্বন শ্ব'ৰ ৰাণৱে’ত খোজ দিয়া দেখা পোৱা গৈছে ।

Sanjukta Dutta's textile art was showcased at New York Fashion Week
সংযুক্তা দত্তই ডিজাইন কৰা বস্ত্ৰ পৰিধান কৰি ৰেম্পত এগৰাকী মডেল (ETV Bharat Assam)

ইয়াৰ মাজতেই সংযুক্তা দত্তৰ ফেশ্বন শ্ব’ত অসমীয়া পৰম্পৰাগত তাঁতশালৰ কাপোৰেৰে নতুন নতুন ডিজাইনৰ বস্ত্ৰ আৰু নিজেও অসমীয়া সাজ-পোচাকৰ শিপা তথা পৰম্পৰা মেখেলা-চাদৰ পৰিধান কৰি অসমীয়াৰ গৌৰৱ নিউয়ৰ্কত উজলাই তুলিলে সংযুক্তা দত্তই ৷

Sanjukta Dutta's textile art was showcased at New York Fashion Week
নিউয়ৰ্ক ফেশ্বন উইকত সংযুক্তা দত্ত (ETV Bharat Assam)

ভাৰতীয় সময়মতে দেওবাৰৰ পুৱা নিউয়ৰ্কত অনুষ্ঠিত হয় সংযুক্তা দত্তৰ মেখেলা-চাদৰৰ ডিজাইন আৰু পৰম্পৰাক থীম হিচাপে লৈ সাম্প্ৰতিক সময়ৰ সৈতে ফেৰ মাৰি প্ৰস্তুত কৰা বস্ত্ৰ সম্ভাৰ আৰু মেখেলা-চাদৰ প্ৰদৰ্শন কৰা হয় ৷ দৰ্শকৰ শাৰীত আছিল বিশ্বৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰৰ ফেশ্বনপ্ৰেমীসকল ।

Sanjukta Dutta's textile art was showcased at New York Fashion Week
সংযুক্তা দত্তই ডিজাইন কৰা বস্ত্ৰ পৰিধান কৰি ৰেম্পত এগৰাকী মডেল (ETV Bharat Assam)

সংযুক্তা দত্তৰ এই অনুষ্ঠানত ভাৰতীয় দূতাবাসৰ সন্মানীয় বিষয়াবৰ্গ আৰু অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিৰ উপস্থিতিয়ে অসমীয়া তথা ভাৰতীয় বস্ত্ৰশিল্পৰ ঐতিহ্য আৰু সৃষ্টিশীলতাৰ আন্তৰ্জাতিক স্বীকৃতিক অনন্য মাত্ৰা প্ৰদান কৰিছিল ।

Sanjukta Dutta's textile art was showcased at New York Fashion Week
সংযুক্তা দত্তই ডিজাইন কৰা বস্ত্ৰ পৰিধান কৰি ৰেম্পত এগৰাকী মডেল (ETV Bharat Assam)

সংযুক্তা দত্তৰ ফেশ্বন শ্ব’ত উপস্থিত থাকি প্ৰশংসাৰে উচ্চসিত হৈ পৰে নিউয়ৰ্কস্থিত উপ-কনচুল জেনেৰেল বিশাল জয়েশভাই হৰ্ষ ।

Sanjukta Dutta's textile art was showcased at New York Fashion Week
সংযুক্তা দত্তই ডিজাইন কৰা বস্ত্ৰ পৰিধান কৰি ৰেম্পত এগৰাকী মডেল (ETV Bharat Assam)

দেওবাৰৰ নিউয়ৰ্ক ফেশ্বন শ্ব’ৰ পিছত সংযুক্তা দত্তই নিজৰ ব্ৰেণ্ডক অসমীয়া হস্ততাঁত শিল্পৰ পৰম্পৰাক যাতে বিশ্বত এক সমুজ্জ্বল পৰিচয় দিব পাৰে তাৰ বাবে অধিক প্ৰয়াস চলাই যাব বুলি মন্তব্য কৰে ।

Sanjukta Dutta's textile art was showcased at New York Fashion Week
সংযুক্তা দত্তই ডিজাইন কৰা বস্ত্ৰ পৰিধান কৰি ৰেম্পত এগৰাকী মডেল (ETV Bharat Assam)

অনাগত দিনত তেওঁৰ এই বিশ্বমুখী যাত্ৰাত হস্ততাঁত শিল্পীসকলক কেৱল বোঁৱনী হিচাপে নহয়, বিশ্ব ফেশ্বনৰ জগতত শিল্পী হিচাপে দাঙি ধৰাৰ প্ৰয়াস অব্যাহত ৰাখিব বুলিও সদৰী কৰে ।

