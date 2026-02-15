মেখেলা-চাদৰৰ প্ৰদৰ্শনেৰে আকৌ অসমক জিলিকালে বিশ্ববাসীৰ ওচৰত
বিশ্বৰ ফেশ্বনজগতৰ অন্যতম স্বৰ্ণপীঠ নিউয়ৰ্ক ফেশ্বন উইকত আকৌ এবাৰ উজলি উঠিল আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয়ভাৱে সমাদৃত অসমৰ বস্ত্ৰ শিল্প ।
Published : February 15, 2026 at 2:39 PM IST
গুৱাহাটী : অসমকন্যা ফেশ্বন ডিজাইনাৰ সংযুক্তা দত্তই আকৌ এবাৰ গৌৰান্বিত কৰিলে অসম আৰু অসমীয়াক । যোৱা ১১ ফেব্ৰুৱাৰীৰ পৰা আৰম্ভ হোৱা ফেশ্বনৰ অভিজাত্যৰ প্ৰতীক নিউয়ৰ্ক ফেশ্বন শ্ব’ত প্ৰদৰ্শিত হৈছে বিশ্বৰ আগশাৰীৰ ফেশ্বন ডিজাইনাৰসকলৰ নতুন নতুন ফেশ্বন, নতুন নতুন বস্ত্ৰ সম্ভাৰ ৷
তাৰ মাজতেই স্বকীয় বৈশিষ্ট্যৰে নিজৰ সৃষ্টিৰ বস্ত্ৰ সম্ভাৰৰ লগতে মেখেলা-চাদৰৰ প্ৰদৰ্শনেৰে অসমলৈ পুনৰ এবাৰ গৌৰৱ কঢ়িয়াই আনিছে ইতিমধ্যেই আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ত সুপৰিচিত ফেশ্বন ডিজাইনাৰ সংযুক্তা দত্তই ৷
প্ৰখ্যাত ফেশ্বন ডিজাইনাৰ সংযুক্তা দত্তই বিশ্বৰ ফেশ্বন জগতৰ সকলোৰে দৃষ্টি নিবদ্ধ থকা প্ৰদৰ্শনথলী নিউয়ৰ্ক ফেশ্বন শ্ব’ত বিশ্বৰ ফেশ্বন জগতৰ বৰ্তমানৰ ফেশ্বনৰ সৈতে ফেৰ মাৰি মেখেলা-চাদৰ আৰু নিজৰ সৃষ্টিৰ বস্ত্ৰ সম্ভাৰ 'কুঁৱলী - The Mist' শীৰ্ষক শিৰোনামেৰে 'নিউয়ৰ্ক ফেশ্বন উইক–স্প্ৰিং ছামাৰ'ত প্ৰৰ্দশন কৰি দৰ্শকৰ পৰা লাভ কৰে বিপুল সমাদৰ ।
Coach, Sergio Hudson আৰু Norma Kamali-ৰ দৰে বিখ্যাত ডিজাইনাৰৰ শ্ব'ৰ মাজত ফেশ্বনৰ ৰাণৱে’ত উজলি উঠিল সংযুক্তা দত্তৰ অসমীয়া শিপাৰ গোন্ধেৰে সমৃদ্ধ ফেশ্বন । ইতিমধ্যেই Anne Hathaway আৰু Gigi Hadidৰ দৰে আন্তংৰাষ্ট্ৰীয় চেলিব্ৰিটিয়েও ইতিমধ্যে ফেশ্বন শ্ব'ৰ ৰাণৱে’ত খোজ দিয়া দেখা পোৱা গৈছে ।
ইয়াৰ মাজতেই সংযুক্তা দত্তৰ ফেশ্বন শ্ব’ত অসমীয়া পৰম্পৰাগত তাঁতশালৰ কাপোৰেৰে নতুন নতুন ডিজাইনৰ বস্ত্ৰ আৰু নিজেও অসমীয়া সাজ-পোচাকৰ শিপা তথা পৰম্পৰা মেখেলা-চাদৰ পৰিধান কৰি অসমীয়াৰ গৌৰৱ নিউয়ৰ্কত উজলাই তুলিলে সংযুক্তা দত্তই ৷
ভাৰতীয় সময়মতে দেওবাৰৰ পুৱা নিউয়ৰ্কত অনুষ্ঠিত হয় সংযুক্তা দত্তৰ মেখেলা-চাদৰৰ ডিজাইন আৰু পৰম্পৰাক থীম হিচাপে লৈ সাম্প্ৰতিক সময়ৰ সৈতে ফেৰ মাৰি প্ৰস্তুত কৰা বস্ত্ৰ সম্ভাৰ আৰু মেখেলা-চাদৰ প্ৰদৰ্শন কৰা হয় ৷ দৰ্শকৰ শাৰীত আছিল বিশ্বৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰৰ ফেশ্বনপ্ৰেমীসকল ।
সংযুক্তা দত্তৰ এই অনুষ্ঠানত ভাৰতীয় দূতাবাসৰ সন্মানীয় বিষয়াবৰ্গ আৰু অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিৰ উপস্থিতিয়ে অসমীয়া তথা ভাৰতীয় বস্ত্ৰশিল্পৰ ঐতিহ্য আৰু সৃষ্টিশীলতাৰ আন্তৰ্জাতিক স্বীকৃতিক অনন্য মাত্ৰা প্ৰদান কৰিছিল ।
সংযুক্তা দত্তৰ ফেশ্বন শ্ব’ত উপস্থিত থাকি প্ৰশংসাৰে উচ্চসিত হৈ পৰে নিউয়ৰ্কস্থিত উপ-কনচুল জেনেৰেল বিশাল জয়েশভাই হৰ্ষ ।
দেওবাৰৰ নিউয়ৰ্ক ফেশ্বন শ্ব’ৰ পিছত সংযুক্তা দত্তই নিজৰ ব্ৰেণ্ডক অসমীয়া হস্ততাঁত শিল্পৰ পৰম্পৰাক যাতে বিশ্বত এক সমুজ্জ্বল পৰিচয় দিব পাৰে তাৰ বাবে অধিক প্ৰয়াস চলাই যাব বুলি মন্তব্য কৰে ।
অনাগত দিনত তেওঁৰ এই বিশ্বমুখী যাত্ৰাত হস্ততাঁত শিল্পীসকলক কেৱল বোঁৱনী হিচাপে নহয়, বিশ্ব ফেশ্বনৰ জগতত শিল্পী হিচাপে দাঙি ধৰাৰ প্ৰয়াস অব্যাহত ৰাখিব বুলিও সদৰী কৰে ।