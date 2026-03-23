সমকামিতা আৰু ব্ৰজাৱলী ভাষাৰ এক অনন্য মিশ্ৰণ: ছবিগৃহত মুক্তিৰ বাবে সাজু 'আকাশ হেনো নদীৰ নাম'

৩ এপ্ৰিলত সঞ্জীৱ সভাপণ্ডিতৰ নতুন ছবি 'আকাশ হেনো নদীৰ নাম', ব্ৰজাৱলী ভাষা আৰু ব্যতিক্ৰমী কাহিনীৰে দৰ্শকক আমোদ দিবলৈ সাজু হৈছে নিৰ্মাতা ৷

Sanjib Sabhapandit's new Brajavali film 'Aakash Heno Nadir Naam' will be released on April
সমকামিতা আৰু ব্ৰজাৱলী ভাষাৰ এক অনন্য মিশ্ৰণ
By ETV Bharat Entertainment Team

Published : March 23, 2026 at 2:46 PM IST

গুৱাহাটী : অহা ৩ এপ্ৰিলত মুক্তি লাভ কৰিব এখন নতুন অসমীয়া ছবি, নাম ‘আকাশ হেনো নদীৰ নাম’ ৷ অসমৰ ২৫ টা ছবিগৃহত মুক্তি লাভ কৰাৰ কথা ছবিখনে ৷ বিষ্ণু খাৰঘৰীয়াৰ পৰা চাংকু নিৰঞ্জনলৈ বহু ন-পুৰণি অভিনেতাৰ সমাহাৰ ঘটিছে 'আকাশ হেনো নদীৰ নাম' ছবিখনত ৷

নতুন অসমীয়া চলচ্চিত্ৰ 'আকাশ হেনো নদীৰ নাম' (Ballad to the Winds) পৰিচালনা কৰিছে সঞ্জীৱ সভাপণ্ডিতে । প্ৰযোজনা উৎপল কুমাৰ দাসৰ । কেনভাছ প্ৰডাকশ্বনৰ বেনাৰত ছবিখন নিৰ্মাণ কৰা হৈছে ৷ আগন্তুক মাহৰ আৰম্ভণিতে মুক্তি পাবলগীয়া এই ছবিখনৰ বাবে এতিয়া চলচ্চিত্ৰ প্ৰেমীসকলৰ মাজত ব্যাপক উছাহ দেখা গৈছে ।

New assamese film
মুক্তিৰ বাবে সাজু 'আকাশ হেনো নদীৰ নাম'

মুক্তিৰ বিতং তথ্য

  • তাৰিখ: ৩ এপ্ৰিল ।
  • ছবিগৃহ: ৰাজ্যৰ প্ৰায় ২৫টা ছবিগৃহত একেলগে মুক্তি পাব ।
  • ভাষা: ছবিখনৰ এটা বিশেষত্ব হ’ল ইয়াৰ সংলাপত ব্ৰজাৱলী ভাষা ব্যৱহাৰ কৰা হৈছে ।

কাহিনীৰ মূল বিষয়বস্তু

পৰিচালক সঞ্জীৱ সভাপণ্ডিতে কয়, "দুজন ল’ৰা, যি ইজনে সিজনৰ প্ৰতি আকৃষ্ট । তেওঁলোকৰ কিছুমান একে বিষয়ৰ প্ৰতি আগ্ৰহ আছে । লগতে, এই পৃথিৱীৰ এনে কিছুমান সমস্যা আছে যিবোৰ আমাৰ কিছুমান পৰম্পৰাৰে সমাধান কৰিব পাৰি । সেই পৰম্পৰাগত কথাবোৰেই এই ছবিখনত মই ব্ৰজাৱলী ভাষাৰে দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ ।"

মুক্তিৰ বাবে সাজু 'আকাশ হেনো নদীৰ নাম'

তেওঁ লগতে আৰু কয়, "ব্ৰজাৱলী ভাষাৰ এটা বিশেষত্ব হৈছে ইয়াত মই বা মোৰ এইবোৰ কথাৰ ওপৰত বেছি প্ৰাধান্য দিয়া নহয়, বেছিকৈ আমি বা আমাৰ ওপৰত বেছিকৈ গুৰুত্ব দিয়া হয় । এই ভাষাটো আমাৰ অসমীয়া সংস্কৃতিৰ মূল আধাৰ । মহাপুৰুষ শংকৰদেৱেও এই ভাষাটো ব্যৱহাৰ কৰিছিল । আনহাতে সমকামিতা প্ৰাকৃতিক ঘটনা বা natural phenomenon বুলি ক’ব পাৰি, কাৰণ ই মানুহৰ স্বাভাৱিক আচৰণ আৰু অনুভূতিৰ অংশ । কেৱল বৰকৈ আমি এইবোৰ কথা নাপাতো বা পাতিবলৈ বেয়া পাওঁ । আমি ছবিখনত এনে কিছুমান দৃষ্টিভংগী উপস্থাপন কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ ।"

ছবিখনৰ আঁৰৰ কাহিনী

'আকাশ হেনো নদীৰ নাম' এটা দীৰ্ঘদিনীয়া পৰিকল্পনা ৷ পৰিচালক সঞ্জীৱ সভাপণ্ডিতে কয়, "ছবিখনৰ চিত্ৰ্যনাট্য মই ২০১১ চনতে লিখিছিলোঁ, কিন্তু বিভিন্ন কাৰণত ছবিখনৰ কাম কৰা হোৱা নাছিল । অৱশেষত ২০২৪ চনত কাম আৰম্ভ কৰিলোঁ আৰু ২০২৫ ত ছবিখনৰ কাম সম্পূৰ্ণ হয় ।"

অভিনয় শিল্পীসকল

ছবিখনত অসমৰ কেইবাজনো অভিজ্ঞ আৰু নতুন অভিনেতা-অভিনেত্ৰীয়ে অভিনয় কৰিছে । তেওঁলোক হ’ল, বিষ্ণু খাৰঘৰীয়া, ৰীণা বৰা, চাংকু নিৰঞ্জন, অতনু মহন্ত, মালা গোস্বামী, অমল ৰাজখোৱা, বীৰেণ হাজৰিকা আৰু অতুল পাঁচনি ।

ছবিখনৰ সংগীত কৰিছে ড৹ সৌৰভ মহন্তই । চিত্ৰগ্ৰহণত আছে পৰাশৰ বৰ । শব্দযন্ত্ৰী ৰুক্মজিত বৰুৱা আৰু সম্পাদনা সৌৰভ দত্তৰ ।

সাফল্য আৰু স্বীকৃতি

মুক্তিৰ পূৰ্বেই ছবিখনে বিভিন্ন আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় আৰু ৰাষ্ট্ৰীয় মঞ্চত সমাদৰ লাভ কৰিছে ৷

  • মুম্বাইৰ ২২ সংখ্যক 'এছিয়ান ফিল্ম ফেষ্টিভেল'।
  • অষ্টম 'শৈলধৰ বৰুৱা চলচ্চিত্র মহোৎসৱ'।

লগতে পঢ়ক : কণ্ঠশিল্পী গীতালি দেৱীৰ সংগীত যাত্ৰা: অভিনয়-নৃত্যৰ পৰা জুবিন গাৰ্গৰ সান্নিধ্যলৈ

