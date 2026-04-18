লতাশিলত বিহুৰ উছাহ: গুৱাহাটীৰ সংগীতা ৰাভাৰ শিৰত ২০২৬ বৰ্ষৰ 'বিহু সম্ৰাজ্ঞী'ৰ মুকুট
সংগীতা ৰাভা বিহু সম্ৰাজ্ঞী, লাচিত গগৈ শ্ৰেষ্ঠ ঢুলীয়া ৷ ঘোষণা হ’ল লতাশিল বিহুৰ চূড়ান্ত ফলাফল ৷
Published : April 18, 2026 at 11:19 AM IST
গুৱাহাটী : ৰাজ্যৰ অন্যতম ঐতিহ্যমণ্ডিত ৭৫ সংখ্যক গুৱাহাটী বিহু সন্মিলনীৰ ২০২৬ বৰ্ষৰ ফলাফলসমূহ ঘোষণা কৰা হৈছে । লতাশিল খেলপথাৰত অনুষ্ঠিত এই গৌৰৱোজ্জ্বল প্ৰতিযোগিতাত কেইবাগৰাকীও দক্ষ প্ৰতিযোগীক চেৰ পেলাই এই বৰ্ষৰ ‘বিহু সম্ৰাজ্ঞী’ৰ খিতাপ আজুৰি আনিবলৈ সক্ষম হয় গুৱাহাটীৰ সংগীতা ৰাভাই ।
"বিহু সম্ৰাজ্ঞীৰ খিতাপ জয় কৰা সংগীতা ৰাভাই পুৰস্কাৰ হিচাপে লাভ কৰে এটি মুকুট, বিহু সম্ৰাজ্ঞী দণ্ড, মানপত্ৰ, জাপি আৰু নগদ ১,৭১,১০১ টকা । ইয়াৰ উপৰিও তেওঁক সোণৰ গহণা, টিভি, ৰিফ্ৰিজেৰেটৰ, ৱাশ্বিং মেচিনসহ বহুতো আকৰ্ষণীয় উপহাৰ প্ৰদান কৰা হয় ।
উল্লেখ্য যে, এইবাৰ লতাশিলৰ এই সন্মানীয় খিতাপৰ বাবে ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা মুঠ ৬ গৰাকী বিহুৱতীয়ে প্ৰতিযোগিতাত অংশ লৈছিল । তেওঁলোক হ’ল -
- গুৱাহাটীৰ সংগীতা ৰাভা
- নাহৰকটীয়াৰ কৃষ্ণাশ্ৰী বুঢ়াগোঁহাই
- ধেমাজিৰ পাহাৰী বুঢ়াগোঁহাই
- নগাঁৱৰ নিৰ্জুমা কাকতি
- মৰাণৰ নিমিশা দিহিঙীয়া আৰু
- সৰভোগৰ পম্পী নাথ
এই বিহু সম্ৰাজ্ঞী প্ৰতিযোগিতাৰ বিচাৰক হিচাপে উপস্থিত আছিল অজিত গগৈ, প্ৰবীণ শইকীয়া আৰু জয়া শীল ঘোষ ।
বিহু কুঁৱৰী, বিহুৰাণী আৰু অন্যান্য খিতাপ
আনহাতে, গোলাঘাটৰ কৃষ্ণা হাতীবৰুৱাই 'বিহু কুঁৱৰী' আৰু লখিমপুৰৰ বৰষা বুঢ়াগোঁহাইয়ে 'বিহুৰাণী'ৰ খিতাপ অৰ্জন কৰে । দুয়োগৰাকী বিজয়ীকে মানপত্ৰ আৰু নগদ ধনৰ লগতে সোণৰ গহণা আৰু বিভিন্ন আকৰ্ষণীয় উপহাৰেৰে সন্মানিত কৰা হয় ।
আনহাতে, গুৱাহাটী বিহু সন্মিলনী ২০২৬-ৰ শ্ৰেষ্ঠ ঢুলীয়াৰ খিতাপ লাভ কৰে লাচিত গগৈয়ে । একেদৰে গোবিন চন্দ্ৰ গগৈয়ে শ্ৰেষ্ঠ পেঁপাবাদকৰ সন্মান অৰ্জন কৰে । এই বৰ্ণিল কাৰ্যসূচীৰ জৰিয়তে লতাশিলৰ ৭৫ সংখ্যক গুৱাহাটী বিহু সন্মিলনীৰ সফল সামৰণি পৰে ।
