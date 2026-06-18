ETV Bharat / entertainment

সঞ্চিতা উগালেৰ ৰহস্যজনক মৃত্যু: সহ-অভিনেতা উজ্জ্বল শৰ্মাৰ বিৰুদ্ধে বান্ধৱীৰ বিস্ফোৰক অভিযোগ

অভিনেত্ৰী সঞ্চিতা উগালেৰ আত্মহত্যা: কোন এই উজ্জ্বল শৰ্মা ? যাৰ বিৰুদ্ধে উঠিল মানসিক নিৰ্যাতনৰ গুৰুতৰ অভিযোগ !

Sanchita Ugale Suicide Case: Who Is Ujjwal Sharma TV Actor Accused Of Mentally Harassing Saajan Ghar Co-Star
সঞ্চিতা উগালেৰ ৰহস্যজনক মৃত্যু (Photo : IANS)
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : June 18, 2026 at 11:22 AM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

হায়দৰাবাদ : জনপ্ৰিয় টেলিভিছন অভিনেত্ৰী সঞ্চিতা উগালেৰ আকস্মিক মৃত্যুৰ পাছত তেওঁৰ সহ-অভিনেতা উজ্জ্বল শৰ্মা বৰ্তমান চৰ্চালৈ আহিছে । সঞ্চিতাৰ বন্ধু-বান্ধৱী আৰু সহ-শিল্পীসকলে উজ্জ্বল শৰ্মাৰ বিৰুদ্ধে মানসিক নিৰ্যাতন আৰু দুৰ্ব্যৱহাৰৰ গুৰুতৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে ।

'কুমকুম ভাগ্য' আৰু 'সাজান ঘৰ' ধাৰাবাহিকৰ অভিনেত্ৰী সঞ্চিতা উগালেই অলপতে মুম্বাইৰ নিজা বাসগৃহত আত্মহত্যা কৰে । সঞ্চিতাৰ মৃত্যুৰ বাবে তেওঁৰ 'সাজান ঘৰ' ধাৰাবাহিকৰ সহ-অভিনেতা উজ্জ্বল শৰ্মাক জগৰীয়া কৰা হৈছে । সঞ্চিতাৰ একাংশ ঘনিষ্ঠ বন্ধুৰ মতে, উজ্জ্বলে তেওঁক মানসিকভাৱে বহুত হাৰাশাস্তি কৰিছিল ।

কোন হয় এই উজ্জ্বল শৰ্মা ?

উজ্জ্বল শৰ্মা হৈছে টেলিভিছন জগতৰ এজন অভিনেতা আৰু মডেল । বৰ্তমান অভিনেত্ৰী সঞ্চিতা উগালেৰ মৃত্যুৰ পাছতে তেওঁৰ নামটো চৰ্চালৈ আহিছে । উজ্জ্বল শৰ্মাৰ ঘৰ দিল্লীত । তেওঁ দিল্লীৰে বাসিন্দা । সংবাদ মাধ্যমৰ খবৰ অনুসৰি, মাত্ৰ ১৯ বছৰ বয়সৰ পৰাই তেওঁ মডেলিং কেৰিয়াৰ আৰম্ভ কৰিছিল ।

ইয়াৰ পাছত তেওঁ অভিনয় জগতত ভৰি দিয়ে । তেওঁ জনপ্ৰিয় পৌৰাণিক ধাৰাবাহিক 'ৰাধাকৃষ্ণ'ৰ জৰিয়তে প্ৰথমবাৰৰ বাবে টেলিভিছনত অভিনয় কৰিবলৈ সুযোগ পায় । পাছলৈ তেওঁ 'সাজান ঘৰ' ধাৰাবাহিকত মৃত অভিনেত্ৰী সঞ্চিতা উগালেৰ সৈতে একেলগে কাম কৰিছিল ।

টেলিভিছন জগতত উজ্জ্বল শৰ্মা এতিয়াও এজন নতুন অভিনেতা । কিন্তু সঞ্চিতাৰ আত্মহত্যাৰ গোচৰত তেওঁৰ নাম সাঙোৰ খাই পৰাৰ বাবে বৰ্তমান সকলোৱে তেওঁৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে ।

সঞ্চিতাৰ মৃত্যুক লৈ উজ্জ্বল শৰ্মাৰ স্পষ্টীকৰণ

অভিনেত্ৰী সঞ্চিতা উগালেৰ মৃত্যুৰ খবৰ বিয়পি পৰাৰ পাছতে, সহ-অভিনেতা উজ্জ্বল শৰ্মাই সংবাদ মাধ্যমৰ আগত নিজৰ মত প্ৰকাশ কৰিছিল । তেওঁ দাবী কৰিছিল যে সঞ্চিতা নিজৰ প্ৰাক্তন প্ৰেমিকৰ বাবেহে মানসিকভাৱে অশান্তিত আছিল । মানসিক চাপত থকাৰ বাবে সঞ্চিতাই বিশেষজ্ঞৰ সহায় লৈ আছিল ।

উজ্জ্বলে কৈছিল, "সঞ্চিতা তেওঁৰ প্ৰাক্তন প্ৰেমিকৰ সৈতে জড়িত কিছুমান সমস্যাক লৈ মানসিক কষ্টৰ মাজেৰে গৈ আছিল আৰু ইয়াৰ বাবে তেওঁ চিকিৎসকো দেখুৱাইছিল । আনকি আমাৰ প্ৰডাকশ্বন হাউছেও তেওঁক চিকিৎসা ল’বলৈ কৈছিল । এই ঘটনাটো সঁচাকৈয়ে অতি আচৰিত আৰু দুখজনক ।"

উজ্জ্বলৰ মন্তব্যৰ বিৰুদ্ধে বান্ধৱী ইন্দ্ৰাক্ষী কাঞ্জিলালৰ বিস্ফোৰক ওলোটা অভিযোগ

উজ্জ্বল শৰ্মাই সংবাদ মাধ্যমৰ আগত দিয়া মন্তব্যক এতিয়া সঞ্চিতাৰ ঘনিষ্ঠ বান্ধৱী তথা অভিনেত্ৰী ইন্দ্ৰাক্ষী কাঞ্জিলালে তীব্ৰ বিৰোধিতা কৰিছে । এক সংবাদ প্ৰতিষ্ঠানৰ সৈতে হোৱা বাৰ্তালাপত ইন্দ্ৰাক্ষীয়ে উজ্জ্বল শৰ্মাৰ বিৰুদ্ধে কেইবাটাও গুৰুতৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে ।

ইন্দ্ৰাক্ষীৰ মতে, 'সাজান ঘৰ' ধাৰাবাহিকখনত কাম কৰি থকাৰ সময়ত উজ্জ্বলেহে সঞ্চিতাক মানসিকভাৱে বহুত হাৰাশাস্তি কৰিছিল । উজ্জ্বলে সঞ্চিতাৰ পৰা কিছু টকা ধাৰলৈ লৈছিল । কিন্তু যেতিয়াই সঞ্চিতাই নিজৰ টকা ঘূৰাই বিচাৰিছিল, তেতিয়াই উজ্জ্বলে সঞ্চিতাৰ সৈতে অতি বেয়া ব্যৱহাৰ কৰিছিল । টকা ঘূৰাই খুজিলেই উজ্জ্বলে সকলোৰে সমুখত সঞ্চিতাক অপমান কৰিছিল, অতি বেয়া ভাষা ব্যৱহাৰ কৰিছিল আৰু আনকি মাৰপিট কৰাৰ ভাবুকিও দিছিল ।

প্ৰমাণ থকাৰ দাবী

ইন্দ্ৰাক্ষী কাঞ্জিলালে দাবী কৰিছে যে উজ্জ্বল আৰু সঞ্চিতাৰ মাজত হোৱা এই কাজিয়া আৰু কথা-বতৰাবোৰৰ মেছেজৰ স্ক্ৰীণশ্বট প্ৰমাণ হিচাপে বৰ্তমান তেওঁৰ হাতত আছে ।

জ্যেষ্ঠ কৰ্তৃপক্ষক জনোৱাৰ পাছতো লাভ কৰা নাছিল ন্যায়

ইন্দ্ৰাক্ষী কাঞ্জিলালে লগতে প্ৰকাশ কৰে যে সঞ্চিতাই এই সমগ্ৰ বিষয়টোৰ ওপৰত প্ৰডাকশ্বন হাউছৰ জ্যেষ্ঠ বিষয়াসকলৰ ওচৰত অভিযোগ কৰিছিল । কিন্তু ইয়াৰ পাছতো পৰিস্থিতিৰ কোনো সলনি নোহোৱাত তেওঁ মানসিকভাৱে সম্পূৰ্ণ হতাশ হৈ পৰিছিল । সঞ্চিতাৰ আন এগৰাকী বান্ধৱী তথা অভিনেত্ৰী কৌশিকী ৰাথোৰেও উজ্জ্বল শৰ্মাৰ বিৰুদ্ধে আন কিছুমান গুৰুতৰ অভিযোগ আনিছে ৷

কৌশিকীৰ মতে, উজ্জ্বল শৰ্মাৰ বেয়া ব্যৱহাৰৰ বাবেই সঞ্চিতাই নিজৰ আত্মবিশ্বাস আৰু মানসিক শান্তি সম্পূৰ্ণ হেৰুৱাই পেলাইছিল । উজ্জ্বলে প্ৰায়ে ধাৰাবাহিকখনৰ শ্বুটিং ছেটত সকলোৰে সমুখত সঞ্চিতাক সৰু দেখুৱাই অপমান কৰিছিল । এই নিৰন্তৰ অপমান সহ্য কৰিব নোৱাৰি সঞ্চিতা প্ৰায়ে ভীষণ মানসিক কষ্ট আৰু মানসিক চাপৰ মাজত দিন কটাবলগীয়া হৈছিল ।

সঞ্চিতাৰ দেউতাকৰ ভাষ্য

এই সমগ্ৰ দুখজনক ঘটনাক লৈ বৰ্তমান সঞ্চিতাৰ দেউতাকে নিজৰ মুখ খুলিছে । তেওঁ কোনো বিশেষ ব্যক্তিৰ নাম পোনপটীয়াকৈ লোৱা নাই যদিও তেওঁৰ জীয়ৰী মানসিক কষ্টত আছিল বুলি স্পষ্টকৈ উল্লেখ কৰিছে ।

উজ্জ্বল শৰ্মাৰ বৰ্তমানৰ স্থিতি

সঞ্চিতাৰ বন্ধু আৰু সতীৰ্থসকলে উজ্জ্বল শৰ্মাৰ বিৰুদ্ধে অনা এই নতুন আৰু গুৰুতৰ অভিযোগসমূহৰ সন্দৰ্ভত উজ্জ্বলে এতিয়ালৈকে ৰাজহুৱাভাৱে কোনো উত্তৰ বা স্পষ্টীকৰণ দিয়া নাই । তেওঁ বৰ্তমান এই বিষয়ত মৌন হৈ আছে ।

লগতে পঢ়ক : প্ৰতিভাশালী অভিনেত্ৰী সঞ্চিতা উগালেৰ আকস্মিক বিদায়: নিজা বাসগৃহত উদ্ধাৰ মৃতদেহ

TAGGED:

সঞ্চিতা উগালেৰ আত্মহত্যাৰ গোচৰ
টিভি অভিনেতা উজ্জ্বল শৰ্মা
ইন্দ্ৰাক্ষী কঞ্জিলালৰ অভিযোগসমূহ
সঞ্চিতা উগালে আত্মহত্যা
SANCHITA UGALE SUICIDE CASE

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.