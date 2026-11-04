অদৃশ্যত তপন দাস-যতীন বৰাই যুঁজিব, শেষৰ দহ মিনিটে ক’ব শ্ৰেষ্ঠ কোন?
বহু চৰ্চিত ছবি অদৃশ্যৰ ট্ৰেইলাৰ মুকলি অনুষ্ঠান যোৰহাটত সফলতাৰে সম্পন্ন হৈ যায় ৷ দৰ্শকে বহুত ভাল সঁহাৰি দিছে বুলি কয় যতীন বৰাই ৷
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : November 4, 2026 at 5:34 PM IST
যোৰহাট : ৰাজ্যৰ ছবিগৃহত ২০ নৱেম্বৰত মুক্তিলাভ কৰিব নব্বৈ দশকৰ জনপ্ৰিয় যুটি তপন দাস আৰু যতীন বৰাৰ যুগলবন্দী ঘটা নতুন অসমীয়া ছবি ‘অদৃশ্য’ই । ছিক্সথ ছেন্স ছিম্ফণী, কাদম্বৰী কানেক্টিভ প্ৰাইভেট লিমিটেড আৰু জেবি প্ৰডাকশ্বনছৰ যৌথ প্ৰযোজনাত নিৰ্মিত ছবিখন পৰিচালনা কৰিছে ৰাষ্ট্ৰীয় বঁটা প্ৰাপক পৰিচালক সমুজ্জল কাশ্যপে ।
মঙলবাৰে নিশা যোৰহাট ইলি মাল্টিপ্লেক্সত ছবিখনৰ ট্ৰেইলাৰ মুকলি কৰা হয় । ট্ৰেইলাৰ মুকলি অনুষ্ঠানত ছবিখনৰ পৰিচালক সমুজ্জ্বল কাশ্যপ, অভিনেতা যতীন বৰা, প্ৰযোজক নৱনীতা শৰ্মা, হিমাংশু প্ৰসাদ দাস, কণ্ঠশিল্পী ৰূপম ভূঞাৰ লগতে কেইবাগৰাকীও কলা-কুশলী উপস্থিত থাকে ৷ চলচ্চিত্ৰ জগতৰ সৈতে জড়িত ব্যক্তিসকলৰ উপৰিও বহু চলচ্চিত্ৰপ্ৰেমী ৰাইজ এই অনুষ্ঠানত উপস্থিত থাকে ৷ দৰ্শকৰ সঁহাৰি আছিল অভূতপূৰ্ব । উৎফুল্লিত হৈ পৰে ছবিখনৰ সৈতে জড়িত কলা-কুশলীসকল ।
পৰিচালক-অভিনেতা হিমাংশু প্ৰসাদ দাসে ছবিখনৰ সন্দৰ্ভত কয়, "তপন দাস আৰু যতীন বৰাৰ মাজতে আচলতে এখন যুদ্ধ হ’ব ৷ ইমান দিনে যে তেওঁলোক অসমীয়া চিনেমা-নাটকৰ জগতত আছে কোনজন আচলতে শ্ৰেষ্ঠ, তাৰে এখন যুঁজ হ’ব এইখন চিনেমাত ৷ তপন দাসৰ ঠাই ক’ত আমি সকলোৱে জানো আৰু যতীন বৰা এক দীঘলীয়া সময় ধৰি অসমীয়া চিনেমাৰ ছুপাৰষ্টাৰ, কিন্তু এই চিনেমাখনৰ শেষত 10 মিনিটৰ এটা দৃশ্য আছে, যিটো দৃশ্য অসমীয়া চিনেমাৰ ইতিহাসত সদায় মনত ৰাখিবলগীয়া এটা চিন হিচাপে থাকিব যাব বুলি মই ভাবো, নতুন অভিনয় শিকিবলৈ অহা ল’ৰা-ছোৱীলীক সেই চিনটো দেখুৱাব পৰা যাব যে অভিনয় আচলতে কি? সেয়া তপন দাস আৰু যতীন বৰাই কৰিছে 10 মিনিটত ৷ অদৃশ্য চাব, ভাল পাব, গোটেই পৰিয়ালে একেলগে বহু চাব পৰা এখন চিনেমা, ৰহস্য আছে ৷"
ট্ৰেইলাৰ মুকলি অনুষ্ঠানত উপস্থিত থাকি যতীন বৰাই কয়, "অদৃশ্যৰ ট্ৰেইলাৰটোৱে মুক্তিলাভ কৰিলে ৷ ট্ৰেইলাৰটোৱে যথেষ্ট সঁহাৰি পাইছে দৰ্শকৰ ৷ দৰ্শকে হাত চাপৰিৰে আমাক আশীৰ্বাদ দিছে ৷ ছবিখন আহি আছে 20 নৱেম্বৰত অসমৰ বিভিন্ন চিত্ৰগৃহত ৷ যোৰহাট মোৰ কাৰণে এখন ভাগ্যৱান ঠাই বুলি ক’ব লাগিব ৷ যোৰহাটত মোৰ ছবি দাগেই হওক, জীৱনৰ প্ৰথম প্ৰডাকশ্বন হাউছৰ ছবি ৰত্নাকৰে হওক, ইয়াতে শ্বুটিং কৰিছিলোঁ ৷ মোৰ মন গ’ল যে এই অদৃশ্য ছবিখনৰ মুখ্য ট্ৰেইলাৰটো যোৰহাটতে মুক্তি দিও ৷"
তেওঁ আগলৈ কয়, "সমূহ অসমবাসী ৰাইজ আহক ৷ ছবিখন চাওক ৷ ট্ৰেইলাৰটো চাই আপোনালোকে নিশ্চয় ভাল পাব ৷ মোক অলপ পৃথক চৰিত্ৰত দেখা পাব এই ছবিখনত ৷ দাগত মই আৰু তপন দাসে প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈকে একেলগে কাম কৰিছিলোঁ, ইয়াতো তপন দাস আৰু মই তেনেকৈয়ে কাম কৰিছোঁ ৷ চৰিত্ৰ বেলেগ পটভূমি বেলেগ ৷ আমাৰ কাজিয়া হৈছে, হাঁহি-ধেমালিও আছে, কিন্তু সকলোতে ৰহস্য সোমাই আছে ৷ সকলোৱে যথেষ্ট কষ্ট কৰিছে ৷"
'অদৃশ্য' চলচ্চিত্ৰখনত যতীন বৰা আৰু তপন দাস, প্ৰিয়ম পল্লৱী, হিমাংশু প্ৰসাদ দাসৰ লগতে কেইবাগৰাকীও ন-পুৰণি শিল্পীয়ে অভিনয় কৰিছে ।
লগতে পঢ়ক : অদৃশ্যত যতীন-তপনৰ যুটিয়ে ওভতাই নিব নব্বৈৰ দশকলৈ