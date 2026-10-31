অদৃশ্যত যতীন-তপনৰ যুটিয়ে ওভতাই নিব নব্বৈৰ দশকলৈ

অদৃশ্যত যতীন-তপনৰ যুটিয়ে ওভতাই নিব নব্বৈৰ দশকলৈ
নৱেম্বৰত মুক্তি পাবলৈ ওলোৱা এখন ছবিয়ে দৰ্শকক মনত পেলাই দিব ২০০১ চনৰ এখন ছবিৰ কথা ৷ ছবিখনত যতীন বৰা তপন দাসৰ যুটি চৰ্চাত আছিল ৷
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : October 31, 2026 at 11:32 AM IST
যোৰহাট : পুনৰ নতুন ৰূপত, পৃথক চৰিত্ৰৰে ৰূপালী পৰ্দাত খলকনি তুলিবলৈ সাজু হৈছে অসমীয়া ছবি জগতৰ জনপ্ৰিয় তাৰকাদ্বয় যতীন বৰা আৰু তপন দাস ৷ ‘অদৃশ্য’ নামৰ ছবিখন জৰিয়তে এই যুগলবন্দী দৰ্শকে পুনৰ দেখিবলৈ পাব ৷ নব্বৈ দশকৰ এটি চৰ্চিত যুটি যতীন বৰা আৰু তপন দাস ৷
জনপ্ৰিয় অভিনেতা যতীন বৰাৰ নতুন অসমীয়া ছবি ‘অদৃশ্য’ মুক্তি পাব আগন্তুক ২০নৱেম্বৰত । জেবি প্ৰডাকশ্বনসহ তিনিটা প্ৰযোজনা গোষ্ঠীৰ বেনাৰত নিৰ্মিত চলচ্চিত্ৰখনৰ ট্ৰেইলাৰ ৩ নৱেম্বৰত যোৰহাটৰ ইলি চিনেমা হলত মুকলি কৰা হ'ব । যোৰহাট প্ৰেছ ক্লাবত উপস্থিত হৈ এই কথা জানিবলৈ দিয়ে যতীন বৰাই ।
যতীন বৰাৰ সৈতে যোৰহাটত উপস্থিত হয় চলচ্চিত্ৰখনৰ পৰিচালক সমুজ্জ্বল কাশ্যপ, যতীন বৰাৰ প্ৰযোজক পত্নী নৱনীতা শৰ্মাৰ লগতে ছবিখনৰ কেইবাগৰাকীও কলা-কুশলী । চলচ্চিত্ৰখনত যতীন বৰা আৰু তপন দাসৰ লগতে অভিনয় কৰিছে কেইবাগৰাকীও জনপ্ৰিয় অভিনেতা-অভিনেত্ৰীয়ে ।
যোৰহাটত ‘অদৃশ্য’টীমটোৱে সেই বিশেষ চিনেমাখনৰ কথা উল্লেখ কৰে, য’ত যতীন বৰা আৰু তপন দাসক দৰ্শকে দীঘলীয়া সময়ৰ বাবে স্ক্ৰীণত দেখিবলৈ পাইছিল ৷ আন বহুতো চিনেমাত এই দুগৰাকী তাৰকাই অভিনয় কৰিছে যদিও অদৃশ্যই কিন্তু সেই বিশেষ চিনেমাখনৰ সোৱাদ দিব বুলিহে দাবী কৰিছে অভিনেতা-প্ৰযোজকে ৷
যতীন বৰাই কয়, "যোৰহাটত উপস্থিত হৈ বিৰাট ভাল লাগিছে ৷ যোৰহাটৰ প্ৰতি মোৰ এটা দুৰ্বলতা আছে ৷ মোৰ যি যি ছবিৰ কাম, যোৰহাটৰ পৰাই আৰম্ভ কৰিবলৈ পালে ভাল লাগে ৷ মই অন্য ছবিতো তপন দাসৰ লগত অভিনয় কৰিছোঁ, কিন্তু প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈকে আমাৰ দুজনৰ মাজৰ যিটো সংঘাত, সেইটো এইছবিখনৰ জৰিয়তে দেখিবলৈ পাব, যিটো দাগত আছিল ৷ দাগৰ শ্বুটিঙো আৰম্ভ হৈছিল যোৰহাটতে ৷"
লগতে কয়, "অদৃশ্য ২০ নৱেম্বৰত অসমৰ বিভিন্ন ছবিগৃহলৈ আহি আছে ৷ অদৃশ্য ছবিখন ছিক্সথ ছেন্স ছিম্ফণী, কাদম্বৰী কানেক্টিভ প্ৰাইভেট লিমিটেড আৰু জেবি প্ৰডাকশ্বনছে প্ৰযোজনা কৰিছে । সকলোৱে আহক ছবিখন চাওক ৷ যোৰহাটবাসীৰ অসমীয়া ছবিৰ প্ৰতি যি ধাউতি, সেইটো প্ৰশংসনীয় ৷ যোৰহাট প্ৰেছ ক্লাবৰ পৰাই সমূহ অসমবাসী ৰাইজক আহ্বান জনাইছোঁ, ছবিগৃহলৈ আহক চিনেমাখন চাওক ৷ এইখন এখন পৰাৰিবাৰিক ছাচপেন্স থ্ৰীলাৰ ৷ যিমান ছবি কৰিলোঁ, অলপ পৃথক এই ছবিখনৰ চৰিত্ৰটো ৷ কাহিনীটো আনতকৈ পৃথক ৷"
প্ৰযোজক নৱনীতা শৰ্মাই কয়, "অদৃশ্য এখন খুব মৰমলগা চিনেমা বুলিয়ে ক’ব লাগিব যদিও আমি ছবিখন পাৰিবাৰিক ছাচপেন্স থ্ৰীলাৰ ড্ৰামা বুলি কৈছোঁ ৷ এইখন তিনিটা প্ৰডাকশ্বন হাউছে মিলি কৰা চিনেমা ৷ জে বি প্ৰডাকশ্বনৰ এইখন তৃতীয়খন চিনেমা ৷ আমি বহুত উৎসাহী হৈ আছোঁ, সকলোতকৈ আকৰ্ষণীয় কথাটো হ’ল যতীন বৰা আৰু তপন দাসৰ যিটো কেমেষ্ট্ৰী আমি ‘দাগ’ত দেখিছিলোঁ দীঘলীয়া সময়ৰ বাবে, সেই দীঘলীয়া সময়টো আমি পুনৰবাৰৰ বাবে দেখা পাম অদৃশ্যৰ জৰিয়তে ৷ আপোনালোকে কেতিয়াও নেদেখা তপন দাস ইয়াত দেখা পাব ৷ টিজাৰটো চাই মানুহে সাংঘাতিক ভাল পাইছে ৷ আমাৰো উৎকণ্ঠা দুগুণ বাঢ়ি গৈছে ৷"
"যোৰহাট আমাৰ প্ৰিয় ঠাই ৷ যোৰহাটতে আমি আমাৰ দুইটা প্ৰডাকশ্বনৰ চিনেমাৰ শ্বুটিং কৰিছিলোঁ ৷ গতিকে যোৰহাটত যদি কিবা এটা নকৰোঁ আমাৰ খুব আধৰুৱা যেন লাগে ৷ সেয়েহে আমি সিদ্ধান্ত ল’লো যে যোৰহাটতে আমি মূল ট্ৰেইলাৰটো মুকলি কৰিম ৷ এইখন আমাৰ দ্বিতীয় ঘৰৰ নিচিনা ৷ আশা কৰিছোঁ 20 নৱেম্বৰৰ পৰা সকলো আহিব আমাক মৰম দিব ৷ আমাক জনাবলৈ নাপাহৰিব চিনেমাখন চাই কেনেকুৱা পালে ৷ ছ’চিয়েল মিডিয়াৰ যুগত সকলোৱে নিজৰ নিজৰ মন্তব্য ৰাখিব পাৰে", শৰ্মাই আগলৈ কয় ৷
অদৃশ্যত সংগীত পৰিচালক হিচাপে আছে ৰূপম ভূঞা । ইতিমধ্যে ৰূপম আৰু জুবলিয়ে কণ্ঠদান কৰা ‘আধলি’ শীৰ্ষক এটা গীত মুকলি কৰা হৈছে, যিটো খুব জনপ্ৰিয় হৈছে আৰু ৰাইজে আদৰি লৈছে । ছবিখনত অভিনয় কৰিছে তপন দাস, যতীন বৰা, প্ৰিয়ম পল্লৱী, প্ৰণামী বৰা, হিমাংশু প্ৰসাদ দাসৰ লগতে কেইবাগৰাকীও ন-পুৰণি অভিনেতা অভিনেত্ৰীয়ে ।
লগতে পঢ়ক :
ৰহস্য-ছাচপেন্সেৰে দৰ্শকক মোহিত কৰিবলৈ নৱেম্বৰত আহি আছে ‘অদৃশ্য’