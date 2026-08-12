ETV Bharat / entertainment

ৰহস্য-ছাচপেন্সেৰে দৰ্শকক মোহিত কৰিবলৈ নৱেম্বৰত আহি আছে ‘অদৃশ্য’

আগন্তুক ২০ নৱেম্বৰত ছবিগৃহলৈ আহি আছে যতীন বৰা অভিনীত নতুন অসমীয়া ছবি 'অদৃশ্য । ছবিখন পৰিচালনা কৰিছে ৰাষ্ট্ৰীয় বঁটা প্ৰাপক পৰিচালক সমুজ্জল কাশ্যপে ।

Samujjal Kashyap directorial new Assamese film Adrishyya to hit theatres on 20 november
২০ নৱেম্বৰত মুক্তি পাব নতুন অসমীয়া ছবি ‘অদৃশ্য’ (Photo : Film Poster)
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : August 12, 2026 at 3:37 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

গুৱাহাটী : আগন্তুক ২০ নৱেম্বৰত ছবিগৃহলৈ আহিব নতুন অসমীয়া ছবি ‘অদৃশ্য’। ছিক্সথ ছেন্স ছিম্ফণী, কাদম্বৰী কানেক্টিভ প্ৰাইভেট লিমিটেড আৰু জেবি প্ৰডাকশ্বনছৰ যৌথ প্ৰযোজনাত নিৰ্মিত ছবিখন পৰিচালনা কৰিছে ৰাষ্ট্ৰীয় বঁটা প্ৰাপক পৰিচালক সমুজ্জল কাশ্যপে । ‘Tezpur 1962’ তথ্যচিত্ৰৰ পাছত এইখনেই তেওঁৰ প্ৰথম পূৰ্ণদৈৰ্ঘ্যৰ ছবি । ছবিখনৰ কাহিনী ৰাজদ্বীপৰ । ইটিভি ভাৰতৰ সৈতে হোৱা এক বার্তালাপত ছবিখনৰ সন্দৰ্ভত বহু কথা পাতে পৰিচালক সমুজ্জল কাশ্যপে ।

‘অদৃশ্য’ সন্দৰ্ভত পৰিচালকৰ মন্তব্য

Samujjal Kashyap directorial new Assamese film Adrishyya to hit theatres on 20 november
অসমীয়া ছবি ‘অদৃশ্য’ৰ শ্বুটিং (Photo : ETV Bharat Assam)

ছবিখনৰ সন্দৰ্ভত পৰিচালকগৰাকীয়ে কয়, "‘অদৃশ্য’ হৈছে ছিক্সথ ছেন্স ছিম্ফণী, কাদম্বৰী কানেক্টিভ প্ৰাইভেট লিমিটেড আৰু জেবি প্ৰডাকশ্বনছৰ যৌথ প্ৰযোজনাৰ ছবি । ৰাষ্ট্ৰীয় বঁটা প্ৰাপ্ত মোৰ তথ্যচিত্ৰ ‘Tezpur 1962’-ৰ পাছত কেইবাখনো চুটি ছবি আৰু বিভিন্ন প্ৰকল্পত কাম কৰিছোঁ । এই ছবিখন পৰিচালক হিচাপে মোৰ প্ৰথমখন পূৰ্ণদৈৰ্ঘ্যৰ ছবি । ‘অদৃশ্য’ মোৰ বাবে এক নতুন যাত্ৰা, নতুন আশা আৰু নতুন আকাংক্ষাৰ ছবি ।"

লগতে তেওঁ কয়, "'অদৃশ্য’ এখন ৰহস্য আৰু ছাচপেন্সেৰে ভৰা ছবি । ছবিখনত মানুহৰ মন, আৱেগ আৰু জীৱনৰ বিভিন্ন পৰিস্থিতিৰ কথাও কাহিনী হিচাপে উপস্থাপন কৰা হৈছে । কাহিনীটোত এটাৰ পাছত এটা ৰহস্য আৰু অপ্ৰত্যাশিত ঘটনা দর্শকে উপভোগ কৰিবলৈ পাব, যিয়ে দৰ্শকক আগ্ৰহেৰে ছবিখন চাই থাকিবলৈ বাধ্য কৰিব । ইয়াৰোপৰি ছবিখনৰ চৰিত্ৰসমূহৰ আৱেগ আৰু অনুভূতিকো গুৰুত্ব দিয়া হৈছে । আৰম্ভণিৰ পৰা শেষলৈ দৰ্শকক ছবিখনৰ সৈতে জড়িত কৰি ৰখাৰ আমি চেষ্টা কৰিছোঁ ।"

Samujjal Kashyap directorial new Assamese film Adrishyya to hit theatres on 20 november
ৰাজদ্বীপৰ কাহিনী আৰু সমুজ্জল কাশ্যপৰ পৰিচালনাৰে আহি আছে ‘অদৃশ্য’ (Photo : Film Poster)

ছবিখনৰ কাহিনীৰ বিষয়বস্তু কি ?

এই সন্দৰ্ভত পৰিচালকগৰাকীয়ে কয়, "ছবিখনৰ কাহিনীটো লাহে লাহে ৰহস্য, অনিশ্চয়তা আৰু বিভিন্ন অপ্ৰত্যাশিত ঘটনাৰ মাজেৰে আগবাঢ়ে । ছবিখনত আমি কেৱল ৰোমাঞ্চ বা ছাচপেন্স দেখুওৱাৰ পৰিৱৰ্তে চৰিত্ৰসমূহৰ মনত কি চলি থাকে, সেই কথাও উপস্থাপন কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ । এক কথাত ক’বলৈ গ’লে, ছবিখনত মানুহৰ মন আৰু আৱেগৰ দৃষ্টিকোণৰ পৰা ৰহস্য আৰু ছাচপেন্স দেখুওৱা হৈছে । আমি আশাবাদী যে, ছবিখন চাই দৰ্শকে ভাল পাব ।"

Samujjal Kashyap directorial new Assamese film Adrishyya to hit theatres on 20 november
নতুন ধাৰণাৰে আহি আছে অসমীয়া ছবি ‘অদৃশ্য’ (Photo : ETV Bharat Assam)

ছবিখনত দৰ্শকে কি নতুনত্ব লাভ কৰিব ?

"‘অদৃশ্য’ এখন নতুন ধাৰণাৰে নিৰ্মাণ কৰা ছবি । কাহিনী উপস্থাপনৰ ধৰণৰ পৰা আৰম্ভ কৰি ছবিখনৰ কাৰিকৰী আৰু দৃশ্যগত উপস্থাপনলৈকে ছবিখন ৰাষ্ট্ৰীয় আৰু আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় মানদণ্ডৰ সৈতে খাপ খুৱাই নিৰ্মাণ কৰাৰ চেষ্টা কৰা হৈছে । ছবিখন সম্পূৰ্ণৰূপে অসমৰ পটভূমিত নিৰ্মাণ কৰা কাহিনী যদিও ইয়াৰ কাহিনী আৰু উপস্থাপন যাতে সকলো দৰ্শকে সহজে বুজিব আৰু উপভোগ কৰিব পাৰে, তাৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিয়া হৈছে । সমান্তৰালভাৱে ছবিখনৰ ছাচপেন্সৰ ধৰণটোও অকণমান বেলেগ । কেৱল এটাৰ পাছত এটা ৰহস্য বা টুইষ্ট দিয়াৰ পৰিৱৰ্তে চৰিত্ৰসমূহৰ সৈতে ছাচপেন্সক জড়িত কৰা হৈছে । অৰ্থাৎ, চৰিত্ৰসমূহে যি পৰিস্থিতিৰ সন্মুখীন হয়, তাৰ পৰাই ছাচপেন্স সৃষ্টি হয় ।"

লগতে কাশ্যপে কয়, "এই ছবিখনৰ কাহিনী ৰাজদ্বীপৰ । তেওঁৰ সৈতে মই বহুদিন ধৰি কাম কৰি আহিছোঁ । তেওঁ এগৰাকী অতি প্ৰতিভাৱান লেখক । ‘অদৃশ্য’ৰ কাহিনীটো তেওঁৰ বাবে অতি আপোন । কাহিনীটো ছবিৰ ৰূপত দৰ্শকৰ মাজলৈ আগবঢ়াই আনিবলৈ পাই আমি যথেষ্ট আনন্দিত ।"

ছবিখনৰ পৰিকল্পনা কিমান দিনৰ পৰা চলি আছিল ?

Samujjal Kashyap directorial new Assamese film Adrishyya to hit theatres on 20 november
২০ নৱেম্বৰত ছবিগৃহলৈ নতুন অসমীয়া ছবি ‘অদৃশ্য’ (Photo : ETV Bharat Assam)

"‘অদৃশ্য’ৰ পৰিকল্পনাটো আমাৰ মনত বহুদিনৰ পৰাই আছিল । বিগত বছৰৰ আগষ্ট মাহৰ পৰা ছবিখনৰ কাম আৰু প্ৰস্তুতি আৰম্ভ কৰিছিলোঁ । পৰৱৰ্তী সময়ত ছবিখন দৃশ্যগ্ৰহণৰ পৰ্যায়লৈ লৈ যোৱা হয় । এইখন এখন ছাচপেন্সধৰ্মী ছবি আৰু ছাচপেন্সধৰ্মী ছবি এখনৰ বাবে কাহিনী, চিত্ৰনাট্য, চৰিত্ৰ আৰু দৃশ্যৰ ওপৰত যথেষ্ট গুৰুত্ব দিব লাগে । সেয়েহে ছবিখনৰ পৰিকল্পনা আৰু প্ৰস্তুতিৰ বাবে কিছু সময় লাগিল ।"

উল্লেখ্য যে, আহিবলগীয়া এই নতুন অসমীয়া ছবিখনৰ দৃশ্যগ্ৰহণ গুৱাহাটীতে কৰা হৈছে । ছবিখনত তপন দাস, যতীন বৰা, প্ৰিয়ম পল্লৱী, প্ৰণামী বৰা, হিমাংশু প্ৰসাদ দাসৰ লগতে কেইবাগৰাকীও ন-পুৰণি অভিনেতা অভিনেত্ৰীয়ে অভিনয় কৰিছে । ছবিখনৰ সংগীত ৰূপম ভূঞা আৰু ৰাকেশ বড়োৰ ।

লগতে পঢ়ক : মুক্তিৰ পূৰ্বেই লাভ-লোকচানৰ কথা চিন্তা নকৰি ‘তীব্ৰ' নিৰ্মাতাগোষ্ঠীৰ মানৱ দৰদী সিদ্ধান্ত

TAGGED:

অসমীয়া ছবি অদৃশ্য
পৰিচালক সমুজ্জল কাশ্যপ
অসমীয়া থ্ৰীলাৰ চিনেমা
ADRISHYYA ASSAMESE CINEMA
NEW ASSAMESE FILM ADRISHYYA

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.