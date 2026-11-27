১ মিলিয়ন পেইড মেম্বাৰশ্বিপ অতিক্ৰম কৰা বিশ্বৰ প্ৰথমজন ইউটিউব ক্ৰিয়েটৰ সময় ৰাইনা
ইণ্ডিয়াছত গট লেটেণ্টৰ সৈতে পুনৰ উভতি অহাৰ পিছত বিশ্বজুৰি ১০ লাখ চেনেল সদস্য অতিক্ৰম কৰা প্ৰথমজন ইউটিউব ক্ৰিয়েটৰ হিচাপে পৰিগণিত হৈছে সময় ৰাইনা ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : November 27, 2026 at 1:18 PM IST
হায়দৰাবাদ : কমেডিয়ান সময় ৰাইনা বিশ্বজুৰি ১০ লাখ চেনেল সদস্য অতিক্ৰম কৰা প্ৰথমজন ইউটিউব ক্ৰিয়েটৰ হিচাপে পৰিগণিত হৈছে । ২০২৫ চনত নিজৰ শ্ব’ ইণ্ডিয়াছ গট লেটেণ্টক লৈ ডাঙৰ বিতৰ্কৰ সন্মুখীন হোৱাৰ পিছত কমেডিয়ানগৰাকীয়ে শক্তিশালী প্ৰত্যাৱৰ্তন কৰাৰ সময়তে এই কৃতিত্ব লাভ কৰিছে ।
ইউটিউবে গুগল ইণ্ডিয়া ব্লগৰ শেহতীয়া পোষ্টত এই খবৰ নিশ্চিত কৰিছে । প্লেটফৰ্মটোৱে সময়ক তেওঁৰ কণ্টেণ্ট আৰু শ্ব’ৰ জৰিয়তে দৰ্শকৰ সৈতে এক শক্তিশালী সংযোগ গঢ়ি তোলাৰ বাবেও প্ৰশংসা কৰে ।
ইউটিউবৰ দলটোৱে কয়, “গ্ৰেণ্ডমাষ্টাৰসকলৰ সৈতে আয়োজক পৰ্যায়ৰ ঠাট্টা-মস্কৰাৰ পৰা আৰম্ভ কৰি ইণ্ডিয়াছ গট লেটেণ্ট নামৰ শ্ব’টো সৃষ্টি কৰালৈকে সময়ে নিজৰ ইউটিউব চেনেলটোক লাখ লাখ লোকৰ বাবে চূড়ান্ত ভাৰ্চুৱেল আড্ডালৈ ৰূপান্তৰিত কৰিলে ।”
দলটোৱে আৰু ব্যাখ্যা কৰে যে সময়ৰ এই কৃতিত্বই ভাৰতীয় দৰ্শকৰ মাজত ক্ৰমাৎ বৃদ্ধি পোৱা ধাৰাক প্ৰতিফলিত কৰিছে, যিসকলে এতিয়া নিজৰ প্ৰিয় সৃষ্টিকৰ্তাক আৰ্থিকভাৱে সহায় কৰিবলৈ ইচ্ছুক । ইয়াত কোৱা হৈছে, “সময়ৰ ১ মিলিয়ন চেনেল সদস্যৰ এই মাইলৰ খুঁটিয়ে সমগ্ৰ ভাৰততে বৰ্তমান ঘটি থকা বহুত ডাঙৰ সাংস্কৃতিক মুহূৰ্তক ধৰি ৰাখিছে । দৰ্শকে এতিয়া কেৱল কাষৰ পৰা চাই থকাই নাই; তেওঁলোক নিজৰ প্ৰিয় সৃষ্টিকৰ্তাসকলৰ বাবে গভীৰভাৱে ব্যক্তিগত আৰু অৰ্থপূৰ্ণ ৰূপত উপস্থিত থকাটো বাছি লৈছে ।”
প্লেটফৰ্মৰ মতে, ভাৰতৰ ১২ লাখতকৈ অধিক অনুৰাগীয়ে ২০২৬ চনৰ কেৱল জুন মাহত কমেও এটা ইউটিউব চেনেলৰ সদস্যপদ ক্ৰয় কৰিছিল । ইয়াৰ ফলত ভাৰতীয় সৃষ্টিকৰ্তাসকলৰ সদস্যপদৰ ৰাজহো পূৰ্বৰ বছৰৰ তুলনাত ২৫%তকৈ অধিক বৃদ্ধি পায় । বৰ্তমান সময়ৰ এই প্লেটফৰ্মত ১ কোটি ২৪ লাখ গ্ৰাহক আছে ।
২০২৫ চনৰ ফেব্ৰুৱাৰী মাহত ইণ্ডিয়াছ গট লেটেণ্ট বিতৰ্কৰ পিছত তেওঁ যি কঠিন সময়ছোৱাৰ মাজেৰে পাৰ হৈছিল, সেই সময়ছোৱাৰ কথা বিবেচনা কৰিলে সময়ৰ এই কৃতিত্ব বিশেষভাৱে গুৰুত্বপূৰ্ণ ।
এই বিষয়টো আৰম্ভ হৈছিল যেতিয়া ইউটিউবাৰ ৰণবীৰ আল্লাহবাদিয়াই শ্ব’টোৰ এটা খণ্ডৰ সময়ত পিতৃ-মাতৃক লৈ আপত্তিজনক মন্তব্য কৰিছিল । এই মন্তব্যৰ পিছতে ছ’চিয়েল মিডিয়াত ব্যাপক সমালোচনাৰ সৃষ্টি হয় আৰু শ্ব’টোৰ সৈতে জড়িত ৰণবীৰ, সময় আৰু অন্যান্যসকলৰ বিৰুদ্ধে কেইবাটাও অভিযোগ আৰু এফআইআৰ দাখিল হয় ।
এই প্ৰতিক্ৰিয়াৰ পিছতে ৰণবীৰে ৰাজহুৱাভাৱে ক্ষমা খোজে । সময়েও ক্ষমা খুজি ঘোষণা কৰে যে, তেওঁ নিজৰ ইউটিউব চেনেলৰ পৰা ইণ্ডিয়াছ গট লেটেণ্টৰ সকলো খণ্ড আঁতৰাই পেলাইছে ।
শ্ব’টোৰ দ্বিতীয় ছিজনৰ ফাইনেল খণ্ডৰ সময়ত, সময় ৰাইনাই সেই সময়ছোৱা তেওঁৰ বাবে কিমান কঠিন আছিল সেই বিষয়ে কয় । তেওঁ প্ৰকাশ কৰে যে কানাডাত থকাৰ সময়ত তেওঁ হতাশ হৈ পৰিছিল আৰু প্ৰায়ে ভাবিছিল যে- তেওঁ কেতিয়াবা শ্ব’টো ঘূৰাই আনিব পাৰিবনে?
"মই চাটজিপিটিক সুধিছিলোঁ, ‘আপুনি ভাবেনে যে, সময় ৰাইনাই কেতিয়াবা নিজৰ শ্ব’টো ঘূৰাই আনিব পাৰিব?’ চেটজিপিটিয়ে উত্তৰ দিছিল, ‘এতিয়াই স্পষ্ট নহয় । তাৰ পিছত মই লিখিছিলোঁ, ‘প্লিজ হয় বুলি কওক ।’ শ্ব’টো এই ধৰণে ঘূৰি আহিব বুলি মোৰ কোনো ধাৰণা নাছিল ।"
২০২৬ চনত সময় পুনৰ চৰ্চালৈ আহিছিল তেওঁৰ কমেডী বিশেষ শ্ব’ ‘ষ্টিল এলাইভ’ৰ জৰিয়তে, য’ত তেওঁ বিতৰ্কৰ সময়ত হোৱা অভিজ্ঞতাৰ বিষয়ে কয় । তেওঁ ইণ্ডিয়াছ গট লেটেণ্টৰ দ্বিতীয় ছিজনৰ কথাও ঘোষণা কৰিছিল, যিয়ে তেওঁৰ অনুৰাগীসকলক বহুত উত্তেজিত কৰি তুলিছিল ।
ইউটিউব আৰু নেটফ্লিক্সত মুক্তিলাভ কৰে নতুন ছিজনটো । ইয়াত আলিয়া ভাট, বৰুণ ধৱন, হুমা কুৰেশ্বী আৰু কৰণ আউজলাকে ধৰি কেইবাজনো জনপ্ৰিয় তাৰকা পেনেলিষ্ট হিচাপে আছিল ।
লগতে পঢ়ক : ইণ্ডিয়াজ গট লেটেণ্ট বিতৰ্ক : সময় ৰাইনা আৰু আন চাৰিগৰাকী কমেডিয়ানৰ বিৰুদ্ধে থকা গোচৰ বাতিল