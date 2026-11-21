আঠ বছৰ আগতে যেতিয়া সামান্থাই নিজৰ ভৱিষ্যত সন্তানৰ কথা কৈছিল
পুত্ৰক আদৰণি জনোৱাৰ বছৰ বছৰ আগতে সামান্থা ৰুথ প্ৰভুৱে মাতৃত্বৰ সপোন, পৰিয়াল গঢ়ি তোলাৰ পৰিকল্পনা আৰু সন্তানক সকলো দিয়াৰ কথা কৈছিল ৷
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : November 21, 2026 at 4:40 PM IST
হায়দৰাবাদ : অভিনেত্ৰী সামান্থা ৰুথ প্ৰভুৱে প্ৰায়ে নিজৰ ব্যক্তিগত জীৱন আৰু পৰিয়ালৰ গুৰুত্বৰ কথা কৈ আহিছে ৷ চলচ্চিত্ৰ নিৰ্মাতা ৰাজ নিদিমৰুৰ সৈতে প্ৰথম সন্তানক আদৰণি জনোৱাৰ প্ৰায় এদশক পূৰ্বে অভিনেত্ৰীগৰাকীয়ে মাতৃ হোৱাৰ ইচ্ছা আৰু পৰিয়াল গঢ়ি তোলাৰ পৰিকল্পনাৰ বিষয়ে মুকলিকৈ কৈছিল । এটা পুৰণি সাক্ষাৎকাৰত সামান্থাই তেওঁৰ বাবে মাতৃত্বৰ অৰ্থ কিমান আৰু তেওঁ ভৱিষ্যত সন্তানক কিয় সুখী শৈশৱ দিব বিচাৰে সেই বিষয়ে কয় ৷
আঠ বছৰ আগতে যেতিয়া সামান্থাই নিজৰ ভৱিষ্যত সন্তানৰ কথা কৈছিল: ‘সেই সন্তান মোৰ জীৱন হ’ব’
২০১৮ চনত এটা ৱেবলয়ডৰ সৈতে হোৱা এক সাক্ষাৎকাৰৰ সময়ত সামান্থাই কয় যে, মাতৃ হোৱাটোৱে তেওঁৰ অগ্ৰাধিকাৰ কেনেকৈ সলনি কৰিব । সামান্থাৰ বাবে মাতৃত্ব কেৱল জীৱনৰ আন এক মাইলৰ খুঁটি নাছিল । তেওঁ নিজৰ সন্তানক সম্ভৱপৰ সকলো মৰম আৰু যত্ন দিব বিচাৰিছিল আৰু শিশুটিক তেওঁৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ অগ্ৰাধিকাৰ হিচাপে গঢ়ি তুলিব বিচাৰিছিল । “যেতিয়া মোৰ সন্তান হ’ব, তেতিয়া সেই সন্তানটোৱেই মোৰ বিশ্বব্ৰহ্মাণ্ড হ’ব,” তেওঁ কয় ।
সামান্থাই নিজৰ শৈশৱৰ বিষয়েও কয় আৰু কয় যে, তেওঁৰ সেই অভিজ্ঞতাই মাতৃ হোৱাৰ চিন্তাধাৰাক কেনেদৰে গঢ় দিছিল । কৰ্মৰত মাতৃসকলৰ প্ৰতি তেওঁৰ বিশেষ সন্মান থকা বুলি প্ৰকাশ কৰে আৰু তেওঁৰ ভৱিষ্যত সন্তানে প্ৰয়োজনীয় সকলোখিনি পোৱাটো নিশ্চিত কৰিব বিচাৰে ।
“কাম কৰা মাতৃসকলৰ প্ৰতি আটাইতকৈ বেছি সন্মান আছে মোৰ । মোৰ শৈশৱ বহুত সুখময় নাছিল । সকলো প্ৰাপ্তবয়স্ক লোকৰ বাবে যাৰ শৈশৱ খুব সুখময় নহয়, তেওঁলোকে আপোনালোকক প্ৰথমে ক'ব যে তেওঁলোকে নিজৰ সন্তানক সকলো দিব বিচাৰে যি তেওঁলোকৰ নিজৰ দুখৰ সময়ত নাছিল । সেয়া মোৰ মনত আবদ্ধ হৈ থকা কথা "
তেওঁ আৰু কয় যে, প্ৰথম বছৰবোৰত সন্তানৰ সৈতে যিমান পাৰি সিমান সময় কটাব বিচাৰিব । সামান্থাই লগতে কয়, "গতিকে মই ভাবো সন্তান জন্ম দিয়াৰ প্ৰথম কেইবছৰমান মই চাগৈ আন ক’তো নাথাকিম । সেই সন্তানটোৱেই মোৰ বাবে সকলো হ’ব ।"
এতিয়া ৰাজ নিদিমৰুৰ সৈতে প্ৰথম সন্তানক আদৰণি জনাইছে সামান্থাই । ২০২৬ চনৰ ১৯ নৱেম্বৰত এই দম্পতীটো এটি পুত্ৰ সন্তানৰ পিতৃ-মাতৃ হয় । সামন্থাই ইনষ্টাগ্ৰামত এই সুখৰ খবৰটো ঘোষণা কৰে ৷ লগতে তেওঁলোকৰ পুত্ৰৰ নাম দেৱ নিদিমৰু বুলিও প্ৰকাশ কৰে ।
অভিনেত্ৰীগৰাকীয়ে পিতৃ-মাতৃৰ হাতৰ মাজত থকা নৱজাতকৰ সৰু সৰু হাতৰ এখন আদৰণীয় ফটো শ্বেয়াৰ কৰে । পোষ্টটোত জন্ম তাৰিখো উল্লেখ আছিল ।
বিগত কেইমাহমানৰ পৰা সামান্থাই নিজৰ গৰ্ভাৱস্থাৰ যাত্ৰাৰ কিছু আভাস ছ’চিয়েল মিডিয়াত শ্বেয়াৰ কৰি আহিছে । লগতে মাতৃ আৰু সন্তানৰ বাবে ঘৰতে আয়োজন কৰা এক বিশেষ পূজা অনুষ্ঠানৰ ফটোও শেহতীয়াকৈ পোষ্ট কৰে । অনুষ্ঠানত তেওঁলোকৰ পৰিয়ালৰ ঘনিষ্ঠ লোকে অংশগ্ৰহণ কৰে ।
সামান্থাই চলি থকা কৰ্ম প্ৰতিশ্ৰুতি সম্পূৰ্ণ কৰাৰ পিছত অভিনয়ৰ পৰা বিৰতি লোৱাৰ কথাও কৈছিল । ছবি মা ইংতি বাংগাৰমৰ সফলতা অনুষ্ঠানত তেওঁ প্ৰকাশ কৰে যে তেওঁ প্ৰসূতিকালীন ছুটী ল’ব । "মা ইংতি বাংগাৰমৰ পিছত মোৰ অৱস্থাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি মই অলপ বিৰতি ল’ব লাগিব । মই প্ৰসূতিকালীন ছুটী ল’ব লাগিব । তাৰ পিছত মই মোৰ অনুৰাগীৰ বাবে আন এখন ছবি লৈ ঘূৰি আহিম ।"
২০২৫ চনৰ ১ ডিচেম্বৰত কইম্বাটুৰৰ ইশা ফাউণ্ডেশ্বনত এক অন্তৰংগ অনুষ্ঠানত সামান্থা আৰু ৰাজৰ বিবাহ হয় । প্ৰথমে দুয়োজনে দ্য ফেমিলী মেনৰ দ্বিতীয় ছিজনত একেলগে কাম কৰিছিল আৰু পিছলৈ চিটাডেল: হানি বানিৰ বাবে পুনৰ একত্ৰিত হৈছিল ।
লগতে পঢ়ক : সামান্থা ৰুথ প্ৰভু-ৰাজ নিদিমৰুৰ ঘৰলৈ আগমন এটি দেৱশিশুৰ