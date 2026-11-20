সামান্থা ৰুথ প্ৰভু-ৰাজ নিদিমৰুৰ ঘৰলৈ আগমন এটি দেৱশিশুৰ
সামান্থা ৰুথ প্ৰভু আৰু ৰাজে আদৰণি জনাইছে এটি পুত্ৰ সন্তানক ৷ কণমানিটোৰ প্ৰথম আভাস শ্বেয়াৰ কৰিছে আৰু তেওঁৰ বাবে এটা সুন্দৰ নাম বাছি লৈছে ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : November 20, 2026 at 3:01 PM IST
হায়দৰাবাদ : টলীউড অভিনেত্ৰী সামান্থা ৰুথ প্ৰভু আৰু তেওঁৰ স্বামী চলচ্চিত্ৰ নিৰ্মাতা ৰাজ নিদিমৰুৰ জীৱনৰ দ্বিতীয় ইনিংছ আৰম্ভ হৈছে, তেওঁলোক পিতৃ-মাতৃ হৈ পৰিছে । ২০২৬ চনৰ ১৯ নৱেম্বৰত দম্পতীটোৰ জীৱনলৈ এটি ল’ৰা সন্তানৰ আগমন ঘটে । এদিনৰ পিছতে প্ৰথম সন্তানৰ আগমনৰ সুখৰ খবৰটো ছ’চিয়েল মিডিয়াত অনুৰাগীৰ সৈতে শ্বেয়াৰ কৰে তেওঁলোকে । তদুপৰি সন্তানৰ নামো প্ৰকাশ কৰিছে সামান্থা আৰু ৰাজে ।
সামান্থাই নৱজাতকৰ আগমনৰ কথা এখন ফটোৰ সৈতে শ্বেয়াৰ কৰিছে ৷ ফটোখনত নতুন পিতৃ-মাতৃয়ে পুত্ৰৰ সৰু সৰু আঙুলিবোৰ ধৰি থকা দেখা গৈছে, ফটোখনে পৰিয়াল হিচাপে তেওঁলোকৰ জীৱনৰ এই নতুন অধ্যায়টোৰ এক সুন্দৰ দৃষ্টিভংগী আগবঢ়াইছে ।
সন্তানৰ নাম প্ৰকাশ কৰি অভিনেত্ৰীগৰাকীয়ে কেপশ্বনত লিখিছে, "আমাৰ মৰমলগা পুত্ৰ দেৱ নিদিমোৰু, ১৯.১১.২০২৬ । আমাৰ হৃদয়ে আজিৰ দৰে আনন্দ অনুভৱ কৰা নাই । সামান্থা আৰু ৰাজ ।"
এই ঘোষণাৰ লগে লগে চলচ্চিত্ৰ জগতৰ বন্ধু-বান্ধৱী আৰু অনুৰাগীয়ে সামান্থা আৰু ৰাজক অভিনন্দন জনাবলৈ আৰম্ভ কৰে । অভিনেতা বৰুণ ধৱন, তামান্না ভাটিয়া, নয়ন্তৰা, অনন্যা পাণ্ডে, ৰকুল প্ৰীত সিং, আথিয়া শ্বেট্টী, কৃতি খাৰবান্দা, ভূমি পেডনেকাৰ আৰু ভাৰালক্ষ্মী সাৰথকুমাৰ আদিকে ধৰি বহুতেই অভিনন্দন জনাইছে ৷
নিজৰ ব্যক্তিগত জীৱনৰ বেছিভাগ সবিশেষ জনসাধাৰণৰ চকুৰ পৰা আঁতৰাই ৰখা সামান্থা আৰু ৰাজৰ বাবে পুত্ৰৰ আগমন এক বিশেষ মুহূৰ্ত হিচাপে পৰিগণিত হৈছে । অৱশ্যে বিগত কেইমাহমানত অভিনেত্ৰীগৰাকীয়ে গৰ্ভাৱস্থাৰ যাত্ৰাৰ কিছু আভাস ছ’চিয়েল মিডিয়াত শ্বেয়াৰ কৰি আহিছে । শেহতীয়াকৈ মাতৃ আৰু সন্তানৰ বাবে ঘৰতে আয়োজন কৰা এক বিশেষ পূজা অনুষ্ঠানৰ ফটোও তেওঁ পোষ্ট কৰিছিল । উদযাপনটো ব্যক্তিগত অনুষ্ঠান যেন লাগিছিল, তেওঁলোকৰ পৰিয়ালৰ ঘনিষ্ঠ সদস্যসকলেহে অংশগ্ৰহণ কৰিছিল ।
গৰ্ভাৱস্থাত অভিনয়ৰ পৰা বিৰতি লোৱাৰ কথা কৈছিল সামান্থাই । তেওঁৰ ছবি মা ইংতি বাংগাৰমৰ সফলতা অনুষ্ঠানত তেওঁ প্ৰকাশ কৰে যে, তেওঁ চলি থকা কৰ্ম প্ৰতিশ্ৰুতি সম্পূৰ্ণ কৰাৰ পিছত প্ৰসূতিকালীন ছুটী ল’ব । "মা ইংতি বাংগাৰমৰ পিছত মোৰ অৱস্থাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি মই অলপ বিৰতি ল’ব লাগিব । মই প্ৰসূতিকালীন ছুটী ল’ব লাগিব । তাৰ পিছত মই মোৰ অনুৰাগীৰ বাবে আন এখন ছবি লৈ ঘূৰি আহিম ।"
উল্লেখ্য যে, ‘চিটাডেল: হানি বানি’ৰ চিত্ৰগ্ৰহণৰ সময়ত সামান্থা আৰু ৰাজৰ প্ৰেমৰ সম্পৰ্ক আছিল বুলি উৰাবাতৰি ওলাইছিল । এই উৰাবাতৰিবোৰে আৰু অধিক প্ৰচাৰ লাভ কৰিছিল যেতিয়া সামান্থাই ছ’চিয়েল মিডিয়াত ৰাজৰ ফটো আৰু ভিডিঅ’ পোষ্ট কৰিছিল । ২০২৫ চনৰ ডিচেম্বৰ মাহত কইম্বাটুৰৰ ঈশা যোগ কেন্দ্ৰত বিবাহপাশত আবদ্ধ হয় তেওঁলোক ৷
লগতে পঢ়ক :
'বেয়া অনুভৱ কৰো যে এইটো ঘটিল, কিন্তু...': সামান্থাৰ সৈতে বিবাহ বিচ্ছেদ প্ৰসংগত মুখ খুলিছে নাগা চৈতন্যই
সামান্থা ৰুথ প্ৰভুৰ দ্বিতীয় বিবাহ, ৰাজ নিদিমৰুৰ সৈতে অভিনেত্ৰীগৰাকীৰ বয়সৰ ব্যৱধান কিমান জানেনে ?
বিবাহ বিচ্ছেদৰ পাছত কি হৈছিল সামান্থাৰ ? এতিয়া ৰাজ নিদিমৰুক ধন্যবাদ দিছে অভিনেত্ৰীয়ে