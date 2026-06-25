ETV Bharat / entertainment

জল্পনা-কল্পনাৰ অন্ত: গৰ্ভধাৰণৰ খবৰ নিশ্চিত কৰিলে অভিনেত্ৰী সামান্থা ৰুথ প্ৰভুৱে !

প্ৰথম সন্তানৰ আগমনৰ অপেক্ষাত সামান্থা আৰু ৰাজ নিদিমৰু; কামৰ পৰা সাময়িক বিৰতি অভিনেত্ৰীগৰাকীৰ ৷

Samantha Ruth Prabhu confirms pregnancy; announces maternity leave at Maa Inti Bangaaram's event
সামান্থা ৰুথ প্ৰভুৰ গৰ্ভধাৰণ নিশ্চিত; ছবিৰ ধন্যবাদ জ্ঞাপন অনুষ্ঠানত কৰিলে বিশেষ ঘোষণা (Photo : ANI)
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : June 25, 2026 at 12:02 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

হায়দৰাবাদ : বিভিন্ন চৰ্চা আৰু জল্পনা-কল্পনাৰ অন্ত পেলাই অৱশেষত অভিনেত্ৰী সামান্থা ৰুথ প্ৰভুৱে নিজৰ গৰ্ভধাৰণৰ খবৰ নিশ্চিত কৰিছে । হায়দৰাবাদত অনুষ্ঠিত তেওঁৰ শেহতীয়া ছবি 'মা ইণ্টি বাংগাৰাম'ৰ এক ধন্যবাদ জ্ঞাপন অনুষ্ঠানত অভিনেত্ৰীগৰাকীয়ে নিজেই এই কথা ঘোষণা কৰে ৷

জনপ্ৰিয় অভিনেত্ৰীগৰাকীয়ে প্ৰকাশ কৰা অনুসৰি তেওঁ কামৰ পৰা কিছুদিনৰ বাবে আঁতৰি থাকিব আৰু মাতৃত্বকালীন ছুটি ল’ব । তেওঁ আৰু তেওঁৰ স্বামী, চলচ্চিত্ৰ নিৰ্মাতা ৰাজ নিদিমৰু তেওঁলোকৰ প্ৰথম সন্তানৰ আগমনৰ অপেক্ষাত আছে । এক অনুষ্ঠানত সংবাদ মাধ্যমৰ সৈতে বাৰ্তালাপ কৰাৰ সময়ত তেওঁ কয়, "দুঃখিত বন্ধুসকল, আৰু এটা সৰু বিৰতি, তাৰ পিছত মই আকৌ কামলৈ ঘূৰি আহিম । মই জানো যে মই এতিয়া মাতৃত্বকালীন ছুটি ল’বই লাগিব । কিন্তু মই বহুত সুখী ।"

সামান্থা আৰু ৰাজৰ অতীতৰ বিবাহ

সামান্থা আৰু ৰাজ নিদিমৰু দুয়োৰে বিবাহ ২০২৫ চনত সম্পন্ন হৈছিল । এইখন দুয়োগৰাকীৰে দ্বিতীয় বিবাহ । ইয়াৰ পূৰ্বে সামান্থাই ২০১৭ চনৰ পৰা ২০২১ চনলৈ অভিনেতা নাগা চৈতন্যৰ সৈতে বৈবাহিক জীৱন কটাইছিল, আনহাতে ৰাজ নিদিমৰুৰ পূৰ্বৰ বিবাহ শ্যামলী দে'ৰ সৈতে হৈছিল ।

'মা ইণ্টি বাংগাৰাম' ছবিৰ মূল কাহিনী

এক প্ৰেছ বিজ্ঞপ্তি অনুসৰি, 'মা ইণ্টি বাংগাৰাম' ছবিখনৰ কাহিনী এগৰাকী মহিলাক কেন্দ্ৰ কৰি গঢ়ি উঠিছে, যি বোৱাৰী হৈ এটা পৰম্পৰাগত যৌথ পৰিয়াললৈ আহে । তেওঁ শান্ত, আজ্ঞাকাৰী আৰু পৰিয়ালৰ প্ৰতিজন সদস্যৰ চোকা দৃষ্টিৰ মাজত থাকে । কিন্তু তেওঁ নিজৰ মাজত কি গোপন ৰহস্য লুকুৱাই ৰাখিছে, সেই বিষয়ে পৰিয়ালটোৰ কোনো ধাৰণা নাই । যেতিয়া তেওঁ লুকুৱাই থোৱা অতীতটো পুনৰ ওলাই আহে, তেতিয়া তেওঁক সম্পূৰ্ণৰূপে বিশ্বাস নকৰা পৰিয়ালটোক সুৰক্ষা দিবলৈ তেওঁ বাধ্য হৈ পৰে । কিন্তু এই সকলোবোৰ কৰাৰ মাজতো তেওঁ নিজৰ প্ৰকৃত পৰিচয় পৰিয়ালৰ সন্মুখত কেতিয়াও প্ৰকাশ হ'বলৈ নিদিয়ে ।

চলচ্চিত্ৰখনক লৈ সামান্থাৰ অনুভৱ

এক প্ৰেছ বিজ্ঞপ্তি অনুসৰি, চলচ্চিত্ৰখনৰ সন্দৰ্ভত পূৰ্বে সামান্থা ৰুথ প্ৰভুৱে কৈছিল, "'মা ইণ্টি বাংগাৰাম' হৈছে এগৰাকী মহিলাৰ কাহিনী ৷ প্ৰযোজক হিচাপে এই চৰিত্ৰটোত অভিনয় কৰা আৰু এই ছবিখনক আগবঢ়াই নিয়াটো মোৰ বাবে এক অত্যন্ত সন্তোষজনক যাত্ৰা আছিল । এই ছবিখনৰ জগতখন সম্পূৰ্ণ ঘৰুৱা আৰু আৱেগিক, য’ত পৰিয়ালক প্ৰথম স্থান দিয়া হৈছে । ইয়াৰ উপস্থাপন শৈলী অত্যন্ত ব্যতিক্ৰমী আৰু আকৰ্ষণীয় । মই সঁচাকৈয়ে উৎসাহিত যে দৰ্শকে এই কাহিনীটো উপভোগ কৰিব আৰু ইয়াৰ মূল ভাৱনাৰ সৈতে সংযোগ স্থাপন কৰিব পাৰিব ।" ৰাজ নিদিমৰু, সামান্থা আৰু হিমাংক দুব্বুৰুৰ দ্বাৰা প্ৰযোজিত এই ছবিখন পৰিচালনা কৰিছে প্ৰখ্যাত চলচ্চিত্ৰ নিৰ্মাতা নন্দিনী ৰেড্ডীয়ে ।

লগতে পঢ়ক : বিজয়ে ৰাজনীতিত থাকি সমাজত ডাঙৰ পৰিৱৰ্তন আনিবঃ সামান্থা

TAGGED:

সামান্থা ৰুথ প্ৰভুৰ গৰ্ভধাৰণ
সামান্থা আৰু ৰাজ নিদিমৰু
সামান্থা ৰুথ প্ৰভুৰ দ্বিতীয় বিবাহ
সামান্থাৰ মাতৃত্বকালীন ছুটি
SAMANTHA RUTH PRABHU PREGNANCY

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.