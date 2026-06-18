ETV Bharat / entertainment

বিজয়ে ৰাজনীতিত থাকি সমাজত ডাঙৰ পৰিৱৰ্তন আনিবঃ সামান্থা

তামিলনাডুৰ নতুন মুখ্যমন্ত্ৰী বিজয়ক লগ কৰিলে অভিনেত্ৰী সামান্থাই ৷ সামান্থাই কয় যে বিজয়ে ৰাজনীতিৰ পথাৰত বহুত ডাঙৰ পৰিৱৰ্তন আনিব পাৰিব ।

Samantha meets Tamil Nadu Chief Minister Vijay: Shares a special message on social media
তামিলনাডুৰ নতুন মুখ্যমন্ত্ৰী বিজয়ক লগ কৰিলে অভিনেত্ৰী সামান্থাই (Photo : ANI)
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : June 18, 2026 at 2:35 PM IST

5 Min Read
Choose ETV Bharat

হায়দৰাবাদ : অভিনেত্ৰী সামান্থা ৰুথ প্ৰভুৱে শেহতীয়াকৈ চেন্নাইত তামিলনাডুৰ মুখ্যমন্ত্ৰী বিজয়ক সাক্ষাৎ কৰে । এই সাক্ষাৎকাৰৰ পিছত তেওঁ বিজয়ৰ ৰাজনৈতিক যাত্ৰাক প্ৰশংসা কৰে আৰু কয় যে তেওঁ সদায় ডাঙৰ কিবা এটা কৰাৰ বাবে সাজু আছিল । সামান্থাই কয় যে বিজয়ে ৰাজনীতিৰ পথাৰত বহুত ডাঙৰ পৰিৱৰ্তন আনিব পাৰিব ।

তেওঁৰ মতে, বিজয়ে কৰা কামবোৰে আনকি তেওঁক বিশ্বাস কৰা মানুহবোৰকো আচৰিত কৰি তুলিব । সামান্থাই কি ক'লে ?সামান্থাৰ মতে, বিজয়ৰ মাজত সদায় এক বিশেষ গুণ আছিল। তেওঁ বিশ্বাস কৰে যে বিজয়ে সাধাৰণ ৰাইজৰ বাবে বহুত ভাল কাম কৰিব আৰু সমাজলৈ এক নতুন ৰূপ আনিব ।'

অভিনেত্ৰী সামান্থা ৰুথ প্ৰভুৱে শেহতীয়াকৈ চেন্নাইত তামিলনাডুৰ মুখ্যমন্ত্ৰী তথা অভিনেতাৰ পৰা ৰাজনীতিলৈ বিজয়ক সাক্ষাৎ কৰে । এই সাক্ষাৎকাৰৰ বিষয়ে তেওঁ ছ’চিয়েল মিডিয়াত এটা পোষ্ট শ্বেয়াৰ কৰিছে । সামান্থাই বিজয়ৰ সৈতে কেইখনমান ফটো প’ষ্ট কৰিছে । চলচ্চিত্ৰ জগতত সফল হোৱাৰ পিছত বিজয়ে যিদৰে ৰাইজৰ সেৱা কৰিবলৈ ৰাজনীতিত ভৰি দিলে, তাক সামান্থাই বহুত প্ৰশংসা কৰিছে । সামান্থাই নিজৰ মনৰ ভাব লিখিছে, "মই যেতিয়া আজি চেন্নাইত ভৰি দিলোঁ, মোৰ মনটো আনন্দৰে ভৰি পৰিল । কাৰণ মই আমাৰ মুখ্যমন্ত্ৰীক লগ কৰিবলৈ গৈ আছিলোঁ ।"

অভিনেত্ৰী সামান্থাই কয় যে, তেওঁ সদায় বিশ্বাস কৰিছিল যে বিজয় কেৱল চিনেমা জগততে সীমাৱদ্ধ হৈ থকা মানুহ নহয় । তেওঁৰ মতে, বিজয়ৰ ভাগ্যত চিনেমাতকৈও ডাঙৰ কিবা এটা লিখা আছিল । সামান্থাই তেওঁৰ পোষ্টটোত এনেদৰে লিখিছে, "মই সদায় অনুভৱ কৰিছিলোঁ যে বিজয় ছাৰ কেৱল পৰ্দাৰ নায়ক হ’বলৈ অহা নাছিল । তেওঁৰ শক্তি, তেওঁৰ ব্যক্তিত্ব আৰু মানুহে তেওঁক যিদৰে মৰম কৰে, সেই সকলোবোৰ দেখি এনে লাগিছিল যেন তেওঁ সমাজত তাতকৈও ডাঙৰ কিবা এটা কৰিবলৈহে জন্ম হৈছিল ।"

সামান্থাই কয় যে যিটো কথাই তেওঁক আটাইতকৈ বেছি অনুপ্ৰাণিত কৰে, সেয়া হৈছে এটা সম্পূৰ্ণ নতুন জগতত ভৰি দিবলৈ প্ৰয়োজন হোৱা সাহস । যি কামত ইতিমধ্যে পাকৈত হৈ পৰিছে, তাক এৰি থৈ তাতকৈও বহু ডাঙৰ বিপদ থকা এটা প্ৰত্যাহ্বান গ্ৰহণ কৰাটো সঁচাকৈয়ে সাহসৰ কথা । এই কামটো সহজ কাৰণে কৰা হোৱা নাই, বৰঞ্চ সমাজত কিবা এটা ভাল পৰিৱৰ্তন আনিব পৰা যাব বুলি বিশ্বাস থকাৰ বাবেহে কৰা হৈছে । "মোক আটাইতকৈ বেছি অনুপ্ৰাণিত কৰা কথাটো হৈছে এটা নতুন ক্ষেত্ৰলৈ যোৱাৰ সাহস । নিজৰ সফল কেৰিয়াৰ এৰি তাতকৈও ডাঙৰ প্ৰত্যাহ্বান হাতত লোৱাটো সহজ নহয় । কিন্তু আপুনি সমাজৰ বাবে কিবা এটা কৰিব পাৰিব বুলি বিশ্বাস কৰে কাৰণেই এইটো সম্ভৱ হৈছে ।"

এজন ৰাজনৈতিক নেতা হিচাপে বিজয়ৰ ভৱিষ্যতক লৈ সম্পূৰ্ণ আশা প্ৰকাশ কৰি সামান্থাই লিখিছে যে তেওঁৰ বিশ্বাস বিজয়ে সকলোকে আচৰিত কৰি তুলিব । তেওঁ কয় যে বিজয়ে লাভ কৰা পদটোৰ বাবে নহয়, বৰঞ্চ তেওঁ যি ভাল উদ্দেশ্যৰে এই কামত নামিছে, তাৰ বাবেহে তেওঁ সকলোৰে মন জয় কৰিব পাৰিব । সামান্থাই তেওঁৰ পোষ্টটোৰ শেষৰ অংশত এনেদৰে লিখিছে, "মই বিজয় ছাৰক তেওঁৰ এই নতুন যাত্ৰাৰ বাবে শক্তি, বুদ্ধি আৰু সাহস কামনা কৰিছোঁ, যাতে তেওঁ সদায় এই সঠিক পথত টিকি থাকিব পাৰে । লগতে এই যাত্ৰা চাই থকা প্ৰতিগৰাকী যুৱক-যুৱতীৰ বাবে এয়া এক ডাঙৰ শিক্ষা হওক যে— জীৱনটো আপুনি আৰম্ভণিতে দেখা সপোনতকৈও বহু বেছি ডাঙৰ হ’ব পাৰে ।"

তামিলনাডুৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিচাপে কাৰ্যভাৰ গ্ৰহণ কৰাৰ পিছত থালাপতি বিজয় এতিয়া তেওঁৰ শেষৰখন চিনেমা 'জন নায়গন' মুক্তিৰ বাবে সাজু হৈছে । আনহাতে, অভিনেত্ৰী সামান্থায়ো তেওঁৰ নতুন তেলুগু ছবি 'মা ইনটি বাংগাৰাম'তৰ বাবে সম্পূৰ্ণ ব্যস্ত হৈ পৰিছে ।

মুখ্যমন্ত্ৰী বিজয় আৰু তেওঁৰ শেষৰখন চিনেমা

সংখ্যাগৰিষ্ঠতা প্ৰমাণ কৰাৰ পিছত বিজয়ে ১০ মে'ত তামিলনাডুৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিচাপে শপত গ্ৰহণ কৰে ৷ তেওঁৰ অন্তিমখন চিনেমা 'জন নায়গন' এতিয়াও চেন্সৰ ব’ৰ্ডৰ পৰা প্ৰমাণপত্ৰ পোৱাৰ অপেক্ষাত আছে ৷ এই অনুমতি পালেই চিনেমাখন ছবিগৃহত মুক্তি পাব ৷

সামান্থাৰ নতুন চিনেমাৰ খবৰ

সামান্থা বৰ্তমান তেওঁৰ আগন্তুক তেলুগু চিনেমা 'মা ইনটি বাংগাৰাম'ৰ প্ৰচাৰ কাৰ্যত ব্যস্ত হৈ আছে ৷ নন্দিনী ৰেড্ডীৰ পৰিচালনাত নিৰ্মিত এই পৰিয়ালকেন্দ্ৰিক এক্সন ড্ৰামাখন সামান্থা, ৰাজ নিদিমৰু আৰু হিমাংক দুব্বুৰুৱে একেলগে প্ৰযোজনা কৰিছে ৷ এই চিনেমাখনত দিগন্ত আৰু গুলশ্বন দেৱইয়াইও গুৰুত্বপূৰ্ণ চৰিত্ৰত অভিনয় কৰিছে । চিনেমাখন ১৯ জুনত ছবিগৃহত মুক্তি পাবলৈ সাজু হৈছে ৷

লগতে পঢ়ক : 'জব উই মেট'ৰ পৰা 'ৰকষ্টাৰ'লৈ: ইমটিয়াজ আলীৰ চিনেমাৰ নায়ক কিয় যাযাবৰ হয় ?

TAGGED:

সামান্থা আৰু বিজয়ৰ সাক্ষাৎ
চিনেমা জন নায়গন
সামান্থাৰ নতুন তেলুগু
তামিলনাডুৰ ৰাজনীতি
SAMANTHA MEETS VIJAY

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.