নিষ্ক্ৰিয় হোৱাৰ পিছত পুনৰ সক্ৰিয় হ’ল ছলমান খানৰ ইনষ্টাগ্ৰাম একাউণ্ট: হেক নে কাৰিকৰী ত্ৰুটি ?

ছলমান খানৰ ইনষ্টাগ্ৰাম একাউণ্ট ডিএক্টিভেট ৷ ফটোগ্ৰাফাৰসকলৰ ওপৰত খং উঠিছিল ভাইজানৰ ৷ কি পৰিস্থিতিত ক্ষমা কৰিলে অভিনেতাগৰাকীয়ে সম্পূৰ্ণ খবৰ পঢ়ক-

Salman Khan's Instagram Account Deactivated: Here is What Happened
ছলমান খান (Photo : ANI)
Published : May 25, 2026 at 6:44 PM IST

হায়দৰাবাদ: বলীউডৰ তাৰকা ছলমান খানৰ অফিচিয়েল ইনষ্টাগ্ৰাম একাউণ্টটো হঠাতে কিছু সময়ৰ বাবে নোহোৱা হৈ পৰিছিল । একাউণ্টটো বিচাৰি নাপাই ছ’চিয়েল মিডিয়া ব্যৱহাৰকাৰীসকল যথেষ্ট বিভ্ৰান্ত আৰু চিন্তিত হৈ পৰিছিল । অৱশ্যে কিছু সময়ৰ পিছতেই একাউণ্টটো আকৌ আগৰ দৰেই সক্ৰিয় হৈ পৰে ।

সোমবাৰে ‘বজৰংগী ভাইজান’খ্যাত অভিনেতাগৰাকীৰ প্ৰফাইলৰ লিংকটো খুলিলে "Sorry, this page isn't available" (দুঃখিত, এই পৃষ্ঠাখন উপলব্ধ নহয়) বুলি এটা বাৰ্তা দেখুৱাইছিল । অৱশ্যে কিছু সময়ৰ ভিতৰতে একাউণ্টটো পুনৰ সক্ৰিয় হৈ উঠে ।

কাৰিকৰী ত্ৰুটি, সাময়িকভাৱে কৰা নিষ্ক্ৰিয়কৰণ নে একাউণ্টটো হেক কৰিবলৈ চেষ্টা কৰা হৈছিল— সেইয়া এতিয়াও জানিব পৰা হোৱা নাই । এই সন্দৰ্ভত ছলমান খান বা তেওঁৰ টীমৰ ফালৰ পৰা এতিয়ালৈকে কোনো স্পষ্টীকৰণ বা আনুষ্ঠানিক বিবৃতি দিয়া হোৱা নাই ।

ইনষ্টাগ্ৰামত ছলমান খানৰ ৭২ নিযুততকৈও অধিক অনুৰাগী আছে । ‘এক থা টাইগাৰ’ ছবিখনৰ অভিনেতাগৰাকীয়ে প্ৰায়েই এই প্লেটফৰ্মখনৰ জৰিয়তে নিজৰ ব্যক্তিগত আৰু পেছাদাৰী জীৱনৰ খবৰবোৰ অনুৰাগীক জনাই থাকে ।

শেহতীয়া ঘটনা

এখন চিকিৎসালয়ৰ বাহিৰত ফটোগ্ৰাফাৰসকলে তেওঁক অতিষ্ঠ কৰাৰ বাবে ছলমানে ৰাজহুৱাকৈ খং প্ৰকাশ কৰিছিল । এই ঘটনাৰ কেইদিনমান পিছতেই তেওঁৰ ইনষ্টাগ্ৰাম একাউণ্টটো নিষ্ক্ৰিয় হৈ পৰে ।

বুধবাৰে নিশা প্ৰায় শেষৰ ফালে ছলমান খানে নিজৰ ছ’চিয়েল মিডিয়া একাউণ্টৰ জৰিয়তে এটা পোষ্ট শ্বেয়াৰ কৰি তীব্ৰ ক্ষোভ প্ৰকাশ কৰে । “যদি মই কোনো সংবাদ মাধ্যমৰ লোককে চিকিৎসালয়ত মোৰ কষ্ট উপভোগ কৰি থকা দেখোঁ... যি সংবাদ মাধ্যমৰ বাবে মই সদায় থিয় দিছোঁ, কথা পাতিছোঁ আৰু তেওঁলোকেও যাতে দুপইচা উপাৰ্জন কৰিব পাৰে তাৰ খেয়াল ৰাখিছোঁ । কিন্তু তেওঁলোকে যদি মোৰ ক্ষতিৰ পৰা পইচা উপাৰ্জন কৰিব বিচাৰে, তেন্তে মনে মনে থাকক, আনন্দ নল’ব । মাতৃভূমি ছবিখন বেছি গুৰুত্বপূৰ্ণ নে জীৱনটো ?”

শেষৰ ফালে ছলমানে এটা সতৰ্কবাণী জাৰি কৰি কয়, “ষাঠি বছৰ হ’ল মোৰ, কিন্তু যুঁজ দিবলৈ পাহৰি যোৱা নাই, মনত ৰাখিবা । জেলত ভৰাবা হাঃ হাঃ!” অৱশ্যে পিছত এটা অনুষ্ঠানত ফটোগ্ৰাফাৰসকলে ভুল স্বীকাৰ কৰি ক্ষমা খোজাত ছলমানে হাঁহি মুখেৰে কথাটো ইয়াতেই এৰিবলৈ ইংগিত দিয়ে ।

