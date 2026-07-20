অসুস্থতাৰ জল্পনা-কল্পনা দূৰ কৰিলে ছলমান খানে, চৰ্চাত আগন্তুক চিনেমা 'মাতৃভূমি'
স্বাস্থ্যৰ অৱনতিৰ উৰাবাতৰিৰ মাজতে ছলমান খানৰ ধেমেলীয়া প্ৰত্যুত্তৰ; অনুৰাগীক সুধিলে— "আপোনালোকৰ গা কেনে আছে ?"
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : July 20, 2026 at 2:28 PM IST
হায়দৰাবাদ: ভাইৰেল ভিডিঅ’ক লৈ অনুৰাগীৰ মাজত উদ্বেগ সৃষ্টি হোৱাৰ পিছত, ছলমান খানে নিজৰ স্বকীয় শৈলীৰে ইয়াৰ প্ৰত্যুত্তৰ দিছে । তেওঁ ইনষ্টাগ্ৰামত এটা ধেমেলীয়া পোষ্ট শ্বেয়াৰ কৰি অনুৰাগীসকলক আশ্বস্ত কৰি ওলোটাই প্ৰশ্ন কৰিছে— "আপোনালোকৰ গা-মন কেনে আছে ?" (Aap Logon Ki Tabiyat Kaisi Hai?)।
শেহতীয়াকৈ ছ’চিয়েল মিডিয়াত ছলমান খানৰ কিছুমান ভিডিঅ’ ভাইৰেল হৈ পৰিছিল, যিবোৰ দেখি অনুৰাগীসকলে তেওঁৰ স্বাস্থ্যক লৈ চিন্তা প্ৰকাশ কৰিছিল । এই চৰ্চাৰ অন্ত পেলাই অভিনেতাগৰাকীয়ে ইনষ্টাগ্ৰামযোগে অনুৰাগীসকলক জনাই যে, তেওঁ সম্পূৰ্ণ সুস্থ আছে । তেওঁ নিজৰ চিনেমাৰ সংলাপৰ দৰেই আমোদজনকভাৱে ওলোটাই অনুৰাগীসকলৰহে স্বাস্থ্যৰ খবৰ লয়, যাৰ বাবে এই পোষ্টটোৱে এতিয়া বহুতৰে দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰিছে ।
বলীউডৰ ছুপাৰষ্টাৰ ছলমান খানে তেওঁৰ স্বাস্থ্যক লৈ শেহতীয়াকৈ হোৱা চৰ্চাৰ এক আমোদজনক প্ৰত্যুত্তৰ দিছে । তেওঁ নিজৰ স্বকীয় ধেমেলীয়া শৈলীৰে অনুৰাগীসকলক আশ্বস্ত কৰিছে । অভিনেতাগৰাকীয়ে গভীৰ নিশা ইনষ্টাগ্ৰামত কিছুমান নতুন ষ্টাইলিছ ক’লা-বগা ফটো শ্বেয়াৰ কৰে, যিবোৰে মুহূৰ্ততে অনুৰাগীৰ দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰিবলৈ সক্ষম হয় । ফটোবোৰত তেওঁক এটা সাধাৰণ ক’লা ৰঙৰ পোছাক আৰু কাউবয় শৈলীৰ টুপী পৰিহিত অৱস্থাত বৰ আৰামদায়ক মুডত প’জ দি থকা দেখা গৈছে । কিন্তু এই সকলোবোৰৰ মাজত তেওঁৰ ফটোৰ কেপশ্বনটোৱেহে সকলোৰে মন জয় কৰিলে ।
Salman bhai ne ye kaisa look bana liya hai?— Basant Khiladi (@Bas_AKKiann) July 19, 2026
Iss look mein salman bhai ka age clearly dikh raha hai, esse acha beard rakho bhai atleast beard acha lagta hai.#SalmanKhan pic.twitter.com/c7avuMQW0T
"আপোনালোকৰ গা-মন কেনে আছে?"
ছলমান খানে কেপশ্বনত এইদৰে লিখি সকলোৰে মনোযোগ ওলোটাই সেইসকল ছ’চিয়েল মিডিয়া ব্যৱহাৰকাৰীৰ ফালে ঘূৰাই দিলে, যিসকলে যোৱা কেইবাদিনো ধৰি তেওঁৰ চেহেৰাক লৈ চৰ্চা কৰি আছিল । তেওঁৰ স্বাস্থ্যক লৈ ওলোৱা উৰাবাতৰিৰ ই এক ধেমেলীয়া উত্তৰ বুলি সকলোৱে গণ্য কৰিছে । মুম্বাইৰ 'শ্লাম ৰিহেবিলিটেশ্বন অথ’ৰিটী' (SRA) কাৰ্যালয়ত অভিনেতাগৰাকীক দেখা পোৱাৰ ঠিক পিছদিনাই এই পোষ্টটো পোহৰলৈ আহে । সেই অনুষ্ঠানৰ পৰা ভাইৰেল হোৱা ভিডিঅ’ আৰু ফটোবোৰ চাই বহুতে দাবী কৰিছিল যে, ৬০ বছৰীয়া তাৰকাগৰাকীক বৰ খীণ, ভাগৰুৱা আৰু দুৰ্বল দেখা গৈছিল ।
ভাইৰেল হোৱা ভিডিঅ’ আৰু ফটোবোৰে ছ’চিয়েল মিডিয়াত এক প্ৰতিক্ৰিয়াৰ জোৱাৰ তোলে । বহু অনুৰাগীয়ে তেওঁৰ স্বাস্থ্যক লৈ চিন্তা প্ৰকাশ কৰি আশু আৰোগ্য কামনা কৰাৰ বিপৰীতে একাংশই তেওঁৰ চেহেৰাক সমালোচনা কৰি ইয়াক বয়স বৃদ্ধিৰ প্ৰভাৱ বুলি মন্তব্য কৰিছিল । আনকি কিছুমানে অভিনেতাগৰাকী অসুস্থ নেকি বুলিও প্ৰশ্ন তুলিছিল । পিছে ছলমানৰ শেহতীয়া পোষ্টটোৱে এই সকলোবোৰ জল্পনা-কল্পনাৰ অন্ত পেলালে । কোনো আনুষ্ঠানিক স্পষ্টীকৰণ দিয়াৰ পৰিৱৰ্তে, ছুপাৰষ্টাৰগৰাকীয়ে নিজৰ স্বকীয় ধেমেলীয়া শৈলীৰে ইয়াৰ উত্তৰ দিলে, যাৰ বাবে অনুৰাগীসকল যথেষ্ট আনন্দিত হৈ পৰে । ইয়াৰ পিছতে তেওঁৰ পোষ্টটোৰ কমেণ্ট বক্সটো বিভিন্ন প্ৰতিক্ৰিয়াৰে ভৰি পৰে । বহু অনুৰাগীয়ে অভিনেতাগৰাকীৰ ধেমেলীয়া স্বভাৱৰ প্ৰশংসা কৰে আৰু তেওঁ কিমান সহজভাৱে এই সকলোবোৰ চৰ্চা চম্ভালি ল’লে, তাক লৈ শলাগ লয় ।
শেহতীয়াভাৱে ছ’চিয়েল মিডিয়াত ছলমান খানে চৰ্চা লাভ কৰা এইটোৱেই প্ৰথম ঘটনা নহয় । এই মাহৰ আৰম্ভণিতে তেওঁ তেওঁৰ আগন্তুক চিনেমা 'মাতৃভূমি: মে’ ৱাৰ ৰেষ্ট ইন পিচ'ৰ এক আকৰ্ষণীয় প্ৰথম লুকেৰে সকলোৰে দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰিছিল । প্ৰকৃতিৰ বুকুত থিয় হৈ থকা সেই ফটোখনত অভিনেতাগৰাকীয়ে নিজৰ সুন্দৰ আৰু শক্তিশালী ফিটনেছ প্ৰদৰ্শন কৰিছিল । তেওঁ কেপশ্বনত কোনো দীঘলীয়া কথা নিলিখি অতি চমু আৰু প্ৰভাৱশালীভাৱে কেৱল এটা শব্দ লিখিছিল— "MAATRUBHUMI"।
ছলমান খান ফিল্মছৰ বেনাৰত ছলমান খানে প্ৰযোজনা কৰা এই চিনেমাখনৰ পৰিচালনা কৰিছে অপূৰ্ব লাখিয়াই । ইয়াত চিত্ৰাংগদা সিঙকো এক গুৰুত্বপূৰ্ণ চৰিত্ৰত দেখিবলৈ পোৱা যাব । যদিও চিনেমাখন প্ৰথমতে এপ্ৰিল মাহত মুক্তি পোৱাৰ কথা আছিল, পৰৱৰ্তী সময়ত ইয়াক পিছুৱাই দিয়া হয় । নিৰ্মাতাসকলে বৰ্তমানলৈকে চিনেমাখনৰ মুক্তিৰ নতুন তাৰিখ ঘোষণা কৰা নাই ।
লগতে পঢ়ক : 'ইমান ডাঙৰ পৰিয়াল আৰু অনুৰাগী থাকোতে মই কেনেকৈ অকলশৰীয়া হ’ম?'