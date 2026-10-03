ETV Bharat / entertainment

কেপ্টেইন স্মিট মাচ্চাৰক সাহসিকতাৰ বাবে প্ৰশংসা বলীউড তাৰকাৰ

ছলমান খান, বিকী কৌশল, ছানী দেওল, তমন্না ভাটিয়াই কেপ্টেইন স্মিট মাচ্চাৰক তেওঁৰ সাহসিকতাৰ বাবে প্ৰশংসা কৰে ৷

Vicky Kaushal, Sunny Deol, Tamannaah Bhatia laud Captain Smit Machchhar for his braveheart act
কেপ্টেইন স্মিট মাচ্চাৰক প্ৰশংসা তাৰকাৰ (Photo : IANS)
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : October 3, 2026 at 11:26 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

হায়দৰাবাদ : ফ্লাইডুবাইৰ বিমানত সহযোগী পাইলটৰ আক্ৰমণত গুৰুতৰভাৱে আহত হোৱা ভাৰতীয় পাইলট কেপ্টেইন স্মিট মাচ্চাৰে দেশৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা লাভ কৰিছে মৰম আৰু প্ৰশংসাৰ ঢৌ ।

ছলমান খান, বিকী কৌশল, ছানী দেওল, তমন্না ভাটিয়াকে ধৰি বলীউডৰ চেলেব্ৰিটীসকলে নিজ নিজ ছ’চিয়েল মিডিয়া একাউণ্টৰ জৰিয়তে পাইলটগৰাকীৰ সাহসক প্ৰণাম জনাইছে আৰু তেওঁৰ আশু আৰোগ্য কামনা কৰিছে ।

বলীউডৰ অভিনেতা ছলমান খানে ফ্লাইডুবাইৰ পাইলট কেপ্টেইন স্মিট মাচ্চাৰক জৰুৰীকালীন সময়ত দেখুওৱা সাহসৰ বাবে প্ৰশংসা কৰি কয় যে, তেওঁৰ লগত উৰাজাহাজত ভ্ৰমণ কৰিবলৈ পালে সুখী হ’ব ।

‘বডীগাৰ্ড’ অভিনেতাগৰাকীয়ে এক্সত শ্বেয়াৰ কৰা এটা পোষ্টত পাইলটগৰাকীক তেওঁ কৰা কাৰ্যৰ বাবে প্ৰশংসা কৰি কয় যে, পৰিস্থিতি চম্ভালি লোৱাৰ বাবে পাইলটগৰাকী প্ৰশংসাৰ যোগ্য ।

অভিনেতাজনে লিখিছে, “বহুত প্ৰশংসনীয় কাম কৰিলে পাইলট জী, আমি সকলোৱে আপোনাক চেল্যুট কৰোঁ... আপোনাৰ সৈতে উৰা মাৰিবলৈ পোৱাটো সুখৰ মুহূৰ্ত হ’ব ৷.. Capt #SmitMachchhar.”

বিকী কৌশলে নিজৰ ইনষ্টাগ্ৰাম ষ্ট’ৰীত ককপিটত থকা কেপ্টেইন স্মিট মাচ্চাৰৰ এখন ফটো শ্বেয়াৰ কৰি লিখিছে, “ব্ৰেভহাৰ্ট! কেপ্টেইন স্মিট মাচ্চাৰ ।”

Vicky Kaushal, Sunny Deol, Tamannaah Bhatia laud Captain Smit Machchhar for his braveheart act
সহযোগী পাইলটৰ আক্ৰমণত গুৰুতৰভাৱে আহত ভাৰতীয় পাইলট কেপ্টেইন স্মিট মাচ্চাৰ (Photo : Instagram)

ছানী দেওলে আহত পাইলটগৰাকীৰ এখন ফটো শ্বেয়াৰ কৰি তেওঁৰ সাহসী মনৰ উপস্থিতিৰ প্ৰশংসা কৰে । তেওঁ লিখিছে, "কেপ্টেইন স্মিট মাচ্চাৰ – যেতিয়া সবাতোকৈ প্ৰয়োজন আছিল, সেই সময়তে অসাধাৰণ সাহস আৰু চতুৰতা । আপুনি এটা দুৰ্যোগ ৰোধ কৰি জীৱন ৰক্ষা কৰাত সহায় কৰিছিল । আপোনাৰ আৰোগ্য কামনা কৰিলোঁ । চেল্যুট ।"

Vicky Kaushal, Sunny Deol, Tamannaah Bhatia laud Captain Smit Machchhar for his braveheart act
স্মিট মাচ্চাৰক তেওঁৰ সাহসিকতাৰ বাবে প্ৰশংসা (Photo : Instagram)

ইফালে তমন্না ভাটিয়াইও নিজৰ জীৱনৰ বাবে যুঁজি যুঁজি সুমিত মাচ্চাৰে পালন কৰা গধুৰ দায়িত্বৰ ওপৰত আলোকপাত কৰি এটা পোষ্ট শ্বেয়াৰ কৰে ।

তেওঁ লিখিছে, “কল্পনা কৰক যে আপুনি আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈ আছে, নিজৰ জীৱনৰ বাবে যুঁজি আছে আৰু সেই সময়তো আপোনাৰ ওপৰত নিৰ্ভৰশীল ১৭৪ টা জীৱনৰ কথা ভাবি আছে । কেপ্টেইন স্মিট মাচ্চাৰ, বহুত সন্মান আপোনালৈ, আৰোগ্যৰ বাবে প্ৰাৰ্থনা কৰিছোঁ ৷”

Vicky Kaushal, Sunny Deol, Tamannaah Bhatia laud Captain Smit Machchhar for his braveheart act
কেপ্টেইন স্মিট মাচ্চাৰক তেওঁৰ সাহসিকতাৰ বাবে প্ৰশংসা (Photo : Instagram)

উল্লেখ্য যে, ডুবাইৰ পৰা টেল আভিভলৈ গৈ থকা ফ্লাইডুবাই বিমান FZ1073 ত সংঘটিত হোৱা ভয়ংকৰ কাণ্ডৰ পিছতে পাইলটগৰাকীক এইদৰে প্ৰশংসা কৰিছে সকলোৱে । খবৰ অনুসৰি ককপিটৰ ভিতৰতে স্মিট মাচ্চাৰক আক্ৰমণ কৰি গুৰুতৰভাৱে আহত কৰা হয় ।

আঘাতপ্ৰাপ্ত হোৱাৰ পিছতো তেওঁ ককপিটৰ দুৱাৰখন খুলিবলৈ সক্ষম হয়, যাৰ ফলত যাত্ৰী আৰু ক্ৰু সদস্যসকলে হস্তক্ষেপ কৰিব পাৰে । ইয়াৰ পিছতে তেওঁ বিমানখন ছৌদি আৰৱৰ টাবুকলৈ ডাইভাৰ্ট কৰি নিৰাপদে অৱতৰণ কৰে ।

চিকিৎসালয়ৰ বিচনাৰ পৰা প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ সৈতে হোৱা এক ভিডিঅ’ কলত, স্মিট মাচ্চাৰে কয় যে- কেনেকৈ তেওঁ বিমানখন ডুব যোৱাৰ কথা উপলব্ধি কৰি ককপিটৰ দুৱাৰখন খুলিবলৈ আপ্ৰাণ চেষ্টা কৰিছিল ।

প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়েও স্মিট মাচ্চাৰৰ সাহসী মনৰ উপস্থিতিৰ ৰাজহুৱাভাৱে প্ৰশংসা কৰি তেওঁক নায়ক বুলি অভিহিত কৰি কয় যে, তেওঁৰ এই কাৰ্যই বহুতৰ জীৱন ৰক্ষা কৰিলে আৰু এক বৃহৎ ট্ৰেজেডী ৰোধ কৰাত সহায় কৰে ৷

লগতে পঢ়ক : বালি দুৰ্ঘটনাত গুৰুতৰ ৰূপত আহত নুশ্ৰত ভাৰুচ্চা, মুম্বাইত হ’ব মেৰুদণ্ডৰ অস্ত্ৰোপচাৰ

TAGGED:

SMIT MACHCHHAR
কেপ্টেইন স্মিট মাচ্চাৰ
বিমানত সহযোগী পাইলটৰ আক্ৰমণ
পাইলট কেপ্তেইন স্মিট মাচ্চাৰ
CELEBS LAUD CAPTAIN SMIT MACHCHHAR

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.