উচ্চ স্থানত হাঁড় কঁপোৱা জাৰত ছলমান খানে ‘মাতৃভূমি’ৰ বাবে শ্বুটিং কৰিছিল
পৰিচালক অপূৰ্ব লখিয়াই ‘মাতৃভূমি’ ছবিখনক লৈ ছলমান খানৰ সমৰ্পন সন্দৰ্ভত কেতবোৰ কথা প্ৰকাশ কৰিছে ৷
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : November 14, 2026 at 3:42 PM IST
হায়দৰাবাদ : বৰ্তমান ছলমান খান চৰ্চাত আছে তেওঁৰ আগন্তুক চিনেমা ‘মাতৃভূমি’ক লৈ ৷ পৰিচালক অপূৰ্ব লখিয়াই ‘মাতৃভূমি’ৰ শ্বুটিঙৰ অত্যন্ত প্ৰত্যাহ্বানজনক পৰিস্থিতিৰ বিষয়ে মুকলিকৈ প্ৰকাশ কৰিছে । তেওঁ শ্বেয়াৰ কৰে যে, ছলমান খানে ১৪ হাজাৰ ফুট উচ্চতাত এটাও অভিযোগ নকৰাকৈ ছবিখনৰ চিত্ৰগ্ৰহণ কৰিছিল ।
অতি সোনকালে মুক্তি পাব ছলমান খানৰ ‘মাতৃভূমি: মে ৱাৰ ৰেষ্ট ইন পিচ’। শেহতীয়াকৈ মুক্তি পোৱা এই যুদ্ধ নাটকখনৰ ট্ৰেইলাৰে দৰ্শকৰ পৰা যথেষ্ট মৰম লাভ কৰিছে । সেই সময়তে ছবিখনৰ পৰিচালক অপূৰ্ব লখিয়াই প্ৰকাশ কৰিছে যে, ছলমান খানে ছবিখনৰ বাবে অত্যন্ত কঠিন পৰিস্থিতিত এটাও অভিযোগ নোহোৱাকৈ শ্বুটিং কৰিছিল ।
হাঁড় কঁপোৱা জাৰত ছলমান খানে ‘মাতৃভূমি’ৰ বাবে শ্বুটিং কৰিছিল
মন কৰিবলগীয়া যে ছলমান খানৰ ‘মাতৃভূমি: মে ৱাৰ ৰেষ্ট ইন পিচ’ ছবিখনৰ চিত্ৰগ্ৰহণ বাস্তৱ আৰু প্ৰত্যাহ্বানমূলক স্থানত হৈছিল । ১৪ হাজাৰ ফুট উচ্চতাত ঠেক, পাহাৰীয়া ভূখণ্ডত ছবিখনৰ দৃশ্যগ্ৰহণ কৰা হৈছে, য’ত তাপমাত্ৰা মাইনাছ ৪০ ডিগ্ৰী চেলছিয়াছলৈ হ্ৰাস পায় ।
সুবিধাজনক ষ্টুডিঅ’ ছেটআপৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰাৰ পৰিৱৰ্তে ছবিখনৰ দলটোৱে যুদ্ধৰ ফ্ৰণ্টত নিয়োজিত সৈনিকসকলৰ সংগ্ৰাম আৰু মনোভাৱক পৰ্দাত যিমান পাৰি সিমান বাস্তৱিকভাৱে ধৰি ৰখাৰ লক্ষ্যৰে সমগ্ৰ ইউনিটটোক উচ্চ পৰ্বত আৰু বৰফাবৃত নদীৰ পাৰলৈ লৈ গৈছিল ।
শ্বুটিঙৰ অভিজ্ঞতা আৰু ছেটত ছলমান খানৰ নিষ্ঠাৰ কথা মনত পেলাই পৰিচালক অপূৰ্ব লখিয়াই ছবিখনৰ নিৰ্মাণৰ অন্যতম প্ৰত্যাহ্বানমূলক দিনৰ সন্দৰ্ভত কেতবোৰ কথা ফাদিল কৰে ৷ তেওঁ শ্বেয়াৰ কৰে, "আটাইতকৈ কঠিন স্থান আছিল টাৰো প্লেইনছ নামৰ ঠাই এখন, যিখন নদীৰ ঠিক কাষতে অৱস্থিত । আমি তাত ছলমান ছাৰ আৰু বাকী অভিনেতা-অভিনেত্ৰীসকলৰ সৈতে তেওঁলোক অহাৰ দিনাই চিত্ৰগ্ৰহণ কৰিছিলোঁ । তাপমাত্ৰা মাইনাছ ৭ ডিগ্ৰী আৰু বৰষুণ দি আছিল । সৈনিকসকলে এটা ঢালৰ ওপৰলৈ দৌৰিবলগীয়া হৈছিল ।"
তেওঁ আৰু কয়, "ছলমান ছাৰ মাত্ৰ এদিন আগতে আহিছিল আৰু বতৰ আৰু উচ্চতাৰ লগত অভ্যস্ত হ’বলৈ সময় উলিওৱাৰ পৰিৱৰ্তে তেওঁ পোনে পোনে ছেটলৈ গৈছিল । সেই ঠাণ্ডা ঠাইত তেওঁ ওপৰলৈ আৰু তললৈ খোজ কাঢ়ি যোৱাৰ আমি তিনিটা টেক ল’লোঁ—আৰু তেওঁ এই সকলোবোৰ এটাও অভিযোগ নোহোৱাকৈয়ে কৰিলে । তেওঁ অতিৰিক্ত অক্সিজেন বিচৰা নাছিল, আন কোনো দাবীও কৰা নাছিল ।”
ছলমানে ছবিখনৰ প্ৰতি সমৰ্পণ দেখুৱাইছিল
অতিমাত্ৰা উচ্চতাত অক্সিজেনৰ মাত্ৰা কম আৰু ঠাণ্ডা আৰু বৰষুণৰ মাজত অভ্যস্ত হ’বলৈ সময় নোলোৱাকৈ ছলমান খানে যিদৰে চিত্ৰগ্ৰহণ কৰিবলৈ আগবাঢ়ি যায়, সেই কথাই ছলমান খানৰ ভূমিকাটোৰ প্ৰতি সমৰ্পনক নিখুঁতভাৱে প্ৰদৰ্শন কৰে । ছবিখনৰ ছেটৰ পৰা বাহিৰলৈ অহা এনেধৰণৰ কথাই প্ৰকল্পটোৰ প্ৰতি দৰ্শকৰ আশাক আৰু অধিক বঢ়াই তুলিছে ।
'মাতৃভূমি' কেতিয়া মুক্তি পাব?
অপূৰ্ব লখিয়া পৰিচালিত আৰু ছলমান খান ফিল্মছৰ বেনাৰত নিৰ্মিত ‘মাতৃভূমি: মে ৱাৰ ৰেষ্ট ইন পিচ’ ছবিখনত চিত্ৰাংগদা সিঙক মুখ্য চৰিত্ৰত দেখিবলৈ পোৱা যাব । ২০২৬ চনৰ ৪ ডিচেম্বৰত চিনেমা হলত মুক্তি পাব এই ছবিখন ।
লগতে পঢ়ক :
পুৱা ৫:১২ বজাতে চমক ছলমান খানৰ, মুকলি কৰিলে নিজৰ কণ্ঠত এটা নতুন গান
মুক্তি পালে ছলমান খানৰ বহু প্ৰতীক্ষিত ছবি মাতৃভূমি-মে ৱাৰ ৰেষ্ট ইন পিচৰ ট্ৰেইলাৰ