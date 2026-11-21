কিং বনাম মাতৃভূমি চৰ্চাৰ মাজতে ছলমানে ক’লে-মই কেতিয়াও শ্বাহৰুখৰ সৈতে সংঘৰ্ষ নকৰোঁ
ছলমান খানৰ মাতৃভূমি আৰু শ্বাহৰুখ খানৰ কিং, এই ছবি দুখন চাই দুই খানৰ অনুৰাগীয়ে বছৰটোৰ অন্ত পেলাব পাৰিব ৷ ডিচেম্বৰত মুক্তি পাব ছবি দুখন ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : November 21, 2026 at 11:44 AM IST
হায়দৰাবাদ : ডিচেম্বৰ মাহতো একাধিক বিগ বাজেটৰ ছবিৰ মুক্তিৰ সৈতে ভৰি আছে ৷ বলীউডত দপদপাই থকা দুই জনপ্ৰিয় খানৰ ছবিয়েও ডিচেম্বৰতে পৰ্দাত মুক্তিলাভ কৰিব ৷ ডিচেম্বৰৰ আৰম্ভণিতে আহিব ছলমান খানৰ ছবি মাতৃভূমি: মে ৱাৰ ৰেষ্ট ইন পিচ আৰু তাৰ পিছত খ্ৰীষ্টমাছত আহিব শ্বাহৰুখ খানৰ কিং ৷ পিছে ছলমানৰ ছবিখনে মুক্তিৰ দিনটোত সংঘৰ্ষ কৰিছে মোহময়ী অভিনেত্ৰী শ্ৰদ্ধা কাপুৰ অভিনীত ঈথাৰ সৈতে ৷ ৪ ডিচেম্বৰত এই দুইখন ছবি মুক্তি পোৱাৰ কথা ।
যদিও মাতৃভূমি আৰু কিং প্ৰত্যক্ষ সংঘৰ্ষত সোমাই পৰা নাই, তথাপিও একেটা মাহতে দুই ছুপাৰষ্টাৰৰ ছবি মুক্তি পাবলৈ ওলোৱাৰ কথাটোৱে চৰ্চাৰ সৃষ্টি কৰিছে । পিছে এই ছবি দুখনৰ মাজত এনে কোনো প্ৰতিদ্বন্দ্বিতাৰ কথা নাই বুলি কৈছে ছলমান খানে ।
শেহতীয়াকৈ দাবাং তাৰকাগৰাকীয়ে এখন কনক্লেভত অংশগ্ৰহণ কৰে, য’ত তেওঁক কিং বনাম মাতৃভূমিৰ সংঘৰ্ষৰ বিষয়ে সোধা হৈছিল ৷ নিজৰ চিগনেচাৰ ষ্টাইলেৰে ছলমানে এই প্ৰশ্নৰ উত্তৰ দিয়ে । কেৱল শ্বাহৰুখৰ সৈতেই নহয়, সকলোৰে সৈতে সংঘৰ্ষৰ পৰা হাত সাৰিবলৈ যৎপৰোনাস্তি চেষ্টা চলাইছে বুলি কয় ছলমানে ।
ছলমানে কয় যে, তেওঁ ছানী দেওল আৰু শ্বাহৰুখ খানৰ ছবিৰ সৈতে প্ৰতিযোগিতাৰ পৰা আঁতৰি থাকিব বিচাৰিছিল । লগতে বিকী কৌশল, ৰণবীৰ কাপুৰ আৰু আলিয়া ভাটক লৈ সঞ্জয় লীলা ভাঞ্চালীয়ে নিৰ্মাণ কৰা ছবিখনৰ কথাও তেওঁ উল্লেখ কৰে ।
তেওঁ বুজাই দিলে যে, মাতৃভূমি ছবিখনৰ বাবে ইতিমধ্যে বহু তাৰিখ সলনি কৰা হৈছে কাৰণ দলটোৱে প্ৰথমে এটা স্ক্ৰীণিঙৰ সময়ত ভিএফএক্সত সমস্যা দেখিছিল ৷ সেয়ে মুক্তি পিছুৱাই দিবলগীয়া হৈছিল । তাৰ পিছত আহিল আন আন ছবিৰ মুক্তি । ছলমানে কয় যে তেওঁ আৰু তেওঁৰ দলটোৱে প্ৰতিবাৰেই ভাবিবলৈ বাধ্য হৈ পৰে- ‘আমাৰ ছবিখন এইটো তাৰিখত আহিলে কাৰ ছবিৰ সৈতে মুখামুখি হ’ব?’
তেওঁ কয় যে, বহু চিন্তা-চৰ্চাৰ অন্তত অৱশেষত মাতৃভূমি ছবিখনৰ বাবে ৪ ডিচেম্বৰৰ দিনটো ঠিক কৰা হ’ল, কিন্তু তেতিয়াও সমস্যা আহিল, কাৰণ সেইদিনা শ্ৰদ্ধা কাপুৰৰ ঈথাও মুক্তি পাব ।
'মাতৃভূমি' বনাম 'ঈথা'ৰ সংঘৰ্ষ
মাতৃভূমি বনাম ঈথাৰ সংঘৰ্ষক সম্বোধন কৰি ছলমানে কয়, "মই নাজানিছিলোঁ যে ৪ ডিচেম্বৰত শ্ৰদ্ধাৰ চিনেমাখন মুক্তি পাব ৷ মই সঁচাকৈয়ে দুখ অনুভৱ কৰিছোঁ । যদি মই জানিলোহেঁতেন, তেতিয়া মই শ্ৰদ্ধাৰ ছবিখনৰ সৈতে একেলগে মোৰ ছবিখন মুক্তি নিদিলোহেঁতেন ।"
তেওঁ ব্যক্তিগতভাৱে শ্ৰদ্ধাক ফোন কৰি ক্ষমা বিচৰাৰ কথাও প্ৰকাশ কৰে । ছুপাৰষ্টাৰগৰাকীয়ে কয় যে, তেওঁ বছৰ বছৰ ধৰি শ্ৰদ্ধাৰ কাম চাই আহিছে আৰু তেওঁৰ প্ৰতি অতিশয় সন্মান আছে । মুক্তিৰ সংঘৰ্ষৰ কথা বন্ধ কৰি তেওঁ লগতে কয়, "ঈথাৰ বাবে তিনিটা উল্লাস ।"
শ্বাহৰুখৰ ছবিখনৰ বিষয়ে
ছলমানে স্পষ্ট কৰি দিয়ে যে মাতৃভূমি আৰু কিঙৰ মাজত ২০ দিনৰ ব্যৱধান আছে আৰু সেয়া কোনো সংঘৰ্ষ নহয় ।
"শ্বাহৰুখ আৰু তেওঁৰ কন্যাৰ সৈতে কেতিয়াও সংঘৰ্ষ নকৰোঁ"
"শ্বাহৰুখৰ ছবিখন ২৪ ডিচেম্বৰত আহিব । শ্বাহৰুখ আৰু তেওঁৰ কন্যা সুহানাৰ সৈতে মই কেতিয়াও সংঘৰ্ষ নকৰোঁ । কোনো কাৰণতে নকৰোঁ । এতিয়া, মুক্তি পাবলৈ ওলোৱা দুখন ছবি এভেঞ্জাৰছ আৰু ডুন, মই যিকোনো সময়তে সেইবোৰ ছবিৰ সৈতে সংঘৰ্ষত লিপ্ত হ’ম । কিন্তু সেই ছবিবোৰ এসপ্তাহ আগতে মুক্তি পাব । সেইবোৰৰ সৈতে সংঘৰ্ষত লিপ্ত হোৱাত মোৰ একেবাৰেই সমস্যা নাই । এতিয়া যদি মই মোৰ মুক্তিৰ তাৰিখ এৰি দিওঁ, তেন্তে শ্বাহৰুখৰ ছবিখন এসপ্তাহ পিছত মুক্তি পাব ।"
বাণিজ্যিক ক্ষেত্ৰত যদি আমি চাওঁ, শ্বাহৰুখৰ ছবি ‘কিং’ৰ মুক্তিৰ আগতে মাতৃভূমি ছবিখনে তিনিটা ছুটীৰ দিন পাব ৷ আনহাতে বৰদিনৰ সময়ত আহিব কিং ৷ গতিকে বৰদিনৰ ছুটীৰে ছবিখন নিশ্চয় লাভান্বিত হ’ব পাৰিব ।
ইয়াৰ পূৰ্বেও ছলমান আৰু শ্বাহৰুখৰ ছবি এইধৰণৰ সংঘৰ্ষৰ মাজেৰে পাৰ হৈ আহিছে । ২০১৬ৰ ঈদৰ সময়ত মুক্তি দিয়াৰ কথা আছিল ৰঈজ আৰু চুলতান ৷ পিছলৈ এছ আৰ কেৰ ছবিখন ২০১৭ চনৰ জানুৱাৰীলৈ স্থানান্তৰ কৰা হৈছিল ।
তাৰ পিছত ২০০৬ চনত ডন আৰু জান-ই-মানৰ আন এক ডাঙৰ সংঘৰ্ষ আছিল । ছবিৰ মুক্তিৰ সংঘৰ্ষৰ শীতল যুদ্ধৰ পৰ্যায়টো তেওঁলোকে পাৰ কৰিছে যদিও দুয়ো খানৰ মাজত সকলো ঠিকেই আছে যেন লাগে ।
লগতে পঢ়ক :
ঈথাত শ্ৰদ্ধা কাপুৰৰ শক্তিশালী অভিনয়, কিংবদন্তি লাৱনী নৃত্যশিল্পী বিঠাবাইৰ প্ৰেৰণাদায়ক যাত্ৰা
'কাতিল নেহি... আশ্বিক হু': কিং ছবিৰ নতুন পোষ্টাৰত শ্বাহৰুখ খানৰ এবছ প্ৰদৰ্শন
মুক্তি পালে ছলমান খানৰ বহু প্ৰতীক্ষিত ছবি মাতৃভূমি-মে ৱাৰ ৰেষ্ট ইন পিচৰ ট্ৰেইলাৰ