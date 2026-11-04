পুৱা ৫:১২ বজাতে চমক ছলমান খানৰ, মুকলি কৰিলে নিজৰ কণ্ঠত এটা নতুন গান
আগন্তুক চিনেমা ‘মাতৃভূমি’ৰ পৰা এটা গান মুকলি কৰিলে ছলমান খানে ৷ পিছে এই গানটোত দেশপ্ৰেমৰ ভাৱ নাই ৷ ই সম্পূৰ্ণৰূপে প্ৰেমৰ অভিনয়ৰ এটা গান ৷
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : November 4, 2026 at 11:36 AM IST
হায়দৰাবাদ : ‘তেৰী ছেক্সী বিউটী’ ছলমান খানৰ কণ্ঠত এটা নতুন গান ৷ হয় আপুনি ঠিকেই পঢ়িছে ৷ ছলমানেই এই শিৰোনামৰ এটা গানত কণ্ঠদান কৰিছে ৷ গানটো তেওঁৰ আগন্তুক ছবি ‘মাতৃভূমি’ৰ ৷
বুধবাৰে পুৱা ৫:১২ বজাতে গানটো মুকলি কৰি অনুৰাগীক চমক দিলে ছলমান খানে ৷ এই গানটোত ছলমানে মোহময়ী অভিনেত্ৰী চিত্ৰাংগদা সিঙৰ সৈতে প্ৰেমৰ অভিনয় কৰা দেখা গৈছে ৷ স্ক্ৰীণত দুই তাৰকাক ৰোমাঞ্চ কৰা দেখি অনুৰাগীৰ চকু কপালত উঠিছে ৷ ছলমানে ইনষ্টাগ্ৰামত আপলোড কৰা ভিডিঅ’টোত মন্তব্য শাখাটো ভাইজান ভাইজান বুলি উপচি পৰিছে ৷
মাতৃভূমি চিনেমাখন যুদ্ধৰ ওপৰত আধাৰিত চিনেমা, কিন্তু এই গানটোত ৰোমাণ্টিক স্পৰ্শহে আছে ৷ লগত আছে অলপ ধেমালি আৰু উন্মাদনা ৷
ছ'চিয়েল মিডিয়াত গীতটো শ্বেয়াৰ কৰি ছলমানে লিখিছে, "প্ৰস্থানৰ সময় পুৱা ৫:১২ বজাত.... সময়মতে উৰাজাহাজ, ২টা পেগ মাৰিলোঁ, মোৰ ছেক্সী বিউটীৰ সৈতে উৰিবলৈ সাজু... নাজানো ক’ত নামিম ।"
'তেৰী ছেক্সী বিউটী': মুস্কানৰ সৈতে গানটো গাইছে ছলমান খান
অভিনেতাগৰাকীয়ে নিজৰ ছ’চিয়েল মিডিয়া একাউণ্টত এই ট্ৰেকটো মুক্তিৰ কথা ঘোষণা কৰে ৷ এই গানটোত মুস্কানৰ সৈতে ছলমানে কণ্ঠদান কৰিছে । অতিৰিক্ত কণ্ঠদান কৰিছে ছাজিদ খানে ৷
ভিডিঅ’ ক্লিপটোত ছলমানে ৰেকৰ্ডিং ষ্টুডিঅ’ত প্ৰৱেশ কৰি নিজৰ ষ্টাইলত গানটো গোৱা দেখা গৈছে । গানটোৰ পোষ্টাৰত অভিনেতাজনে হেডফোন পিন্ধি ট্ৰেকটো শুনি হাঁহি থকা দেখা গৈছে ।
কাৰোবাৰ সৌন্দৰ্যই সম্পূৰ্ণৰূপে মোহিত কৰাৰ অনুভৱক কেন্দ্ৰ কৰি নিৰ্মাণ কৰা হৈছে ৰোমাণ্টিক ট্ৰেক তেৰী ছেক্সী বিউটী । ট্ৰেকটোৰ ইউটিউব বৰ্ণনাত ইয়াক প্ৰেম, দেমালি আৰু অলপ উন্মাদনাৰ সংমিশ্ৰণ বুলিও কোৱা হৈছে । ট্ৰেকটোত চিজাৰ গনছালভেছৰ নৃত্য প্ৰদৰ্শন কৰা হৈছে ।
ছলমানে ইয়াৰ পূৰ্বেও বহুতো গানত কণ্ঠদান কৰিছে ৷ ‘হেল্ল’ ব্রাদাৰ’ৰ ‘চান্দী কী ডাল পাৰ’ গানটো তেওঁৰ প্ৰাৰম্ভিক গায়কীৰ ভিতৰত অন্যতম । ইয়াৰ পিছত তেওঁ ‘ৱাণ্টেড’ৰ ‘মষ্ট ৱাণ্টেড ট্ৰেক’, ‘হেংগ’ভাৰ’, ‘তু হি তু’ আৰু ‘কিক’ৰ ‘হে য়েহি জিন্দাগী’ও গাইছিল । তেওঁৰ আন জনপ্ৰিয় গানসমূহৰ ভিতৰত ‘হিৰো’ (২০১৫)ৰ ‘মে হুঁ হিৰো তেৰা’, আৰু ‘ছুলতান’ৰ ‘বেবী কো বেছ পছন্দ হে’ আৰু ‘জগ ঘুমেয়া’ উল্লেখ কৰিব পাৰি ।
ছলমান খান ফিল্মছৰ বেনাৰত ছলমান খানে প্ৰযোজনা কৰা এই চিনেমাখনৰ পৰিচালনা কৰিছে অপূৰ্ব লাখিয়াই । ইয়াত চিত্ৰাংগদা সিঙকো এক গুৰুত্বপূৰ্ণ চৰিত্ৰত দেখিবলৈ পোৱা যাব । যদিও চিনেমাখন প্ৰথমতে এপ্ৰিল মাহত মুক্তি পোৱাৰ কথা আছিল, পৰৱৰ্তী সময়ত ইয়াক পিছুৱাই দিয়া হয় । নিৰ্মাতাসকলে বৰ্তমানলৈকে চিনেমাখনৰ মুক্তিৰ নতুন তাৰিখ ঘোষণা কৰা নাই ।
এই ছবিখনত ২০২০ চনত গালৱান উপত্যকাত ভাৰত-চীন সীমান্তৰ সংঘৰ্ষৰ বিষয়ে উপস্থাপন কৰা হৈছে, য’ত সংঘৰ্ষৰ সময়ত ভাৰতীয় জোৱানৰ সাহস আৰু ত্যাগক চিত্ৰিত কৰা হৈছে ।
লগতে পঢ়ক :
নিশ্চিত নাছিলো যে ছলমান খানৰ সৈতে ছবি কৰিম : চিত্ৰাংগদা সিং
‘বেটেল অফ গালৱান’ৰ প্ৰকৃত নায়ক কৰ্ণেল বি সন্তোষ বাবুৰ চৰিত্ৰত ছলমান খান