অৱশেষত খং মাৰ গল ভাইজানৰ ! ‘ৰাজা শিৱাজী’ৰ পাৰ্টীত পাপাৰাজ্জীক ক্ষমা কৰিলে ছলমান খানে
চিকিৎসালয়ত পাপাৰাজ্জীৰ হুলস্থুল ৷ খঙত টিঙিৰি তুলা ছলমান খানৰ সতৰ্কবাণী আৰু পিছত ক্ষমা প্ৰাৰ্থনা ৷
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : May 21, 2026 at 1:28 PM IST
হায়দৰাবাদ: বলীউডৰ ছুপাৰষ্টাৰ ছলমান খানে ছ’চিয়েল মিডিয়া আৰু বাস্তৱ জীৱন—দুয়োটাতে ৰাজহুৱাভাৱে খং প্ৰকাশ কৰাৰ পিছত, বুধবাৰে মুম্বাইত অনুষ্ঠিত হোৱা এটা অনুষ্ঠানত পাপাৰাজ্জীসকলে তেওঁৰ ওচৰত গভীৰভাৱে ক্ষমা খোজে । পাপাৰাজ্জীৰ এই ক্ষমা প্ৰাৰ্থনাৰ পিছতে ছুপাৰষ্টাৰজনেও তেওঁলোকক ক্ষমা কৰি দিয়ে ।
‘ৰাজা শিৱাজী’ৰ সফলতাৰ অনুষ্ঠানত পাপাৰাজ্জীৰ ক্ষমা প্ৰাৰ্থনা
মঙলবাৰে অভিনেতা ছলমান খানে যেতিয়া ‘ৰাজা শিৱাজী’ চিনেমাখনৰ সফলতাৰ পাৰ্টীত (Success Party) প্ৰৱেশ কৰিছিল, তেতিয়াই পাপাৰাজ্জীসকলে তেওঁক চাৰিওফালৰ পৰা ঘেৰি ধৰে । তেওঁলোকে নিজৰ অতিৰিক্ত ব্যৱহাৰৰ বাবে অভিনেতাগৰাকীৰ ওচৰত লগে লগে ক্ষমা খোজে । ছলমান খানে পাৰ্টীত সোমাই চলচ্চিত্ৰ জগতৰ বন্ধু-বান্ধৱীসকলক সম্ভাষণ জনোৱাৰ সময়ত পাপাৰাজ্জীসকলে একেৰাহে "ছৰী" (Sorry) বুলি কৈ থকা শুনা গৈছিল । এই হুলস্থুল শুনি অভিনেতাগৰাকীয়ে আগবাঢ়ি আহে আৰু হাতৰ ভংগীমাৰে পাপাৰাজ্জীসকলক কি হৈছে বুলি সোধে ? তেওঁলোকৰ ক্ষমা প্ৰাৰ্থনা শুনাৰ পিছত, ছলমানে অংগী-ভংগীৰেই তেওঁলোকক ‘হ’ব দিয়া, একো কথা নাই’ (Alright) বুলি কয় ।
Reporter wahi pant moot diya hoga 😭😭#SalmanKhan pic.twitter.com/PAFGOtfIuI— HAIDER (@BeingKohlii) May 19, 2026
#SalmanKhan at #RajaShivaji success party, telling paps to apologise loudly 🫡👑 pic.twitter.com/BZFTmCud5A— $@M (@SAMTHEBESTEST_) May 21, 2026
চিকিৎসালয়ত পাপাৰাজ্জীৰ ব্যৱহাৰক লৈ ছলমান খানৰ ক্ষোভ
পূৰ্বতে, চিকিৎসালয়লৈ যোৱাৰ সময়ত পাপাৰাজ্জীয়ে সৃষ্টি কৰা হুলস্থূল আৰু ব্যক্তিগত গোপনীয়তা ভংগ কৰা কাৰ্যত অভিনেতাগৰাকী চৰম অসন্তুষ্ট হৈছিল আৰু তেওঁলোকক তীব্ৰ সমালোচনা কৰিছিল । অভিনেতাগৰাকীয়ে নিজৰ ক্ষোভ প্ৰকাশ কৰাৰ লগতে ছুপাৰষ্টাৰজনে ছ’চিয়েল মিডিয়াত লিখা শিৰোনাম দেখি নেটিজেন কিছু বিভ্ৰান্ত হৈ পৰিছিল । ছলমানে বুধবাৰে নিশা প্ৰায় শেষৰ ফালে নিজৰ ছ’চিয়েল মিডিয়া একাউণ্টৰ জৰিয়তে পাপাৰাজ্জীৰ এই আচৰণক লৈ চৰম হতাশা প্ৰকাশ কৰে । তেওঁ লিখিছিল, “মই যদি কোনো সংবাদ মাধ্যমক চিকিৎসালয়ত মোৰ কষ্ট উপভোগ কৰি থকা দেখোঁ... যিটো সংবাদ মাধ্যমৰ কাষত মই সদায় থিয় দিছোঁ, কথা পাতিছোঁ আৰু তেওঁলোকেও যাতে দুবেলা দুসাজ উপাৰ্জন কৰিব পাৰে তাৰ খেয়াল ৰাখিছোঁ । কিন্তু তেওঁলোকে যদি মোৰ লোকচানৰ পৰা পইচা উপাৰ্জন কৰিব বিচাৰে, তেন্তে মনে মনে থাকক, আনন্দ নল'ব ।”
All you can hear is 'Sorry Bhai, Sorry Bhai!' Paparazzi finally apologised to Bhai after getting schooled! 🙌 #SalmanKhan pic.twitter.com/PJJox365Ve— Nav Kandola (@SalmaniacNav) May 21, 2026
Salman Bhai - Ye Jagah thik hai (For photo clicks and query regarding Movie)— 𝕽𝖆𝖉𝖍𝖊 (@Dabangg_RadheY) May 20, 2026
Reporter - Bhai kal k Liye sorrY !!
(Incident outside hospital that Paparazzi Misbehave)#salmankhan
Bhai - Ok.. ok.. Just with the Finger Indication and Face Expression.
RADHE Mode m hain Bhai ☠️ pic.twitter.com/i3wyM5MEx7
ছলমান খানৰ সতৰ্কবাণী আৰু অনুৰাগীৰ প্ৰতিক্ৰিয়া
তেওঁ লগতে লিখিছিল, “এনেকুৱা মই এশখন জ্বলাই দিম । ভাইৰ এজন ভাইৰ দুখৰ সময়ত পৰৱৰ্তীবাৰ মোৰ লগত চেষ্টা কৰি চাবাচোন । কেৱল চেষ্টা কৰি চাবা... যেতিয়া তোমালোকৰ কোনোবা চিকিৎসালয়ত থাকিব, তেতিয়া মই জানো এনেকুৱা ব্যৱহাৰ কৰিম ?” নিজৰ শেষৰটো পোষ্টত ছলমানে সতৰ্ক কৰি দি কয়, “মোৰ বয়স এতিয়া ষাঠী (৬০) বছৰ হ’ল, কিন্তু মই যুঁজ দিবলৈ পাহৰি যোৱা নাই—এই কথা মনত ৰাখিবা । জেলত ভৰাই দিবা ? হাঃ হাঃ !” এই পোষ্টকেইটাই অতি কম সময়ৰ ভিতৰতে ছ’চিয়েল মিডিয়াত সকলোৰে দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰে । ইয়াৰ পিছতে অনুৰাগী আৰু তাৰকাসকলে কমেণ্ট বক্সত অভিনেতাগৰাকীলৈ ব্যাপক সমৰ্থন আগবঢ়ায় । আনহাতে, নেটিজেনৰ এটা অংশই তেওঁ লিখা কেপশ্বনবোৰ দেখি কিছু বিভ্ৰান্ত হয় আৰু অভিনেতাগৰাকীক লৈ চিন্তিত হৈ পৰে ।
