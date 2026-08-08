ETV Bharat / entertainment

নাজিৰা নেপালীখুঁটিত বানত বিধ্বস্ত ঘৰ নতুনকৈ সাজিছে চলমানৰ এনজিঅ’ আৰু গ্ল’বেল শিখছে

মানৱতাৰ নিদৰ্শন দাঙি ধৰি অভিনেতা চলমান খানে নেপালীখুঁটিৰ বানাক্ৰান্ত ৰাইজৰ বিধ্বস্ত ঘৰ নিৰ্মাণ কৰিবলৈ সহায় আগবঢ়াইছে ৷ এই কাৰ্য্য়ত বানাক্ৰান্তই সন্তুষ্টি প্ৰকাশ কৰিছে ৷

salman khan ngo and global sikhs make homes for flood affected people in assam's nepalikhuti
বানাক্ৰান্তক চলমানৰ সহায় (Photo : ANI/ ETV Bharat Assam)
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : August 8, 2026 at 5:56 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

বিহুবৰ : শিৱসাগৰ জিলাৰ বৃহত্তৰ নাজিৰা অঞ্চলটো ১৯ জুলাইৰ প্ৰলয়ংকাৰী বানে তচ-নচ কৰি থৈ গ’ল ৷ সেই অঞ্চলটো এতিয়া পুনৰ আগৰ দৰে গঢ়ি তোলাটো সম্ভৱ নহয় যদিও এই বানত যিমান পৰিয়ালৰ ঘৰ-দুৱাৰ উটি গ'ল, তেওঁলোকক সহায় কৰাৰ উদ্দেশ্যে বিভিন্ন লোক ওলাই আহিছে ।

অসমৰ প্ৰতিখন জিলাৰ পৰাই ৰাইজে সঁহাৰি আগবঢ়োৱাৰ সমান্তৰালকৈ বহিঃৰাজ্যৰ পৰাও বহুলোকে সহায়ৰ হাত আগবঢ়াইছে, ব্য়তিক্ৰম নহয় হিন্দী চলচিত্ৰৰ মহাতাৰকা চলমান খান ৷

মানৱতাৰ নিদৰ্শন (ETV Bharat Assam)

চলমান খান আৰু গ্ল’বেল শিখছ সংস্থা আন সকলোৰে সমান্তৰালকৈ বানাক্ৰান্তক সহায় কৰিবলৈ আগবাঢ়ি আহিছে ৷ বানপানীত একেবাৰে বিধ্বস্ত হৈ পৰা নাজিৰা সম জিলাৰ অন্তৰ্গত নেপালীখুঁটিৰ প্ৰতিটো পৰিয়ালৰে ভাঙি পৰা বাসগৃহ পুনৰ নিৰ্মাণ কৰাৰ লক্ষ্য় লোৱা হৈছে ৷

এই উদ্দেশ্যেৰে গ্ল’বেল শিখছ আৰু অভিনেতা-প্ৰযোজক চলমান খান একত্ৰিত হৈ বানত বিধ্বস্ত হৈ পৰা ঘৰ নিৰ্মাণ কৰাত সহায় কৰিছে। তেওঁলোকে ঘৰসমূহ চাংঘৰৰ দৰে নিৰ্মাণ কৰিছে যাতে পুনৰ বান হ'লে পৰিয়ালসমূহে এই চাংঘৰৰ ওপৰতে উঠি নিজৰ জীৱন ৰক্ষা কৰিব পাৰে ।

salman khan ngo and global sikhs make homes for flood affected people in assam's nepalikhuti
বানাক্ৰান্তক চলমানৰ সহায় (Photo : ETV Bharat Assam)

উল্লেখ্য যে, গ্ল’বেল শিখছ আৰু চলমান খানৰ টীমে প্ৰস্তুত কৰা ঘৰসমূহৰ নাম আশ্বিয়ানা বুলি দিয়া হৈছে। প্ৰতিটো ঘৰৰে ক্ৰমিক নম্বৰ উল্লেখ কৰি নেপালীখুঁটিত এই নিৰ্মাণকাৰ্য চলাই থকা হৈছে ।

মানৱীয় গুণ অক্ষুণ্ণ ৰাখি বলীউড অভিনেতা চলমান খানে এই বিপদৰ সময়ত সহায়ৰ হাত আগবঢ়োৱাৰ গ্ল’বেল শিখছৰ বিষয়া টিজেন্দ্ৰ পাল সিঙে অভিনেতাজনক ধন্যবাদ জনালে ৷ তেওঁ কয় যে, যিমান ঘৰ নিৰ্মাণ কৰিব লাগে সকলো ঘৰ নিৰ্মাণ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত চলমান খানে সহায় কৰিব। অৰ্থাৎ নেপালীখুঁটিত যিমান ঘৰ বনাব লাগে সকলো ঘৰ বনাবলৈ সাজু অভিনেতাগৰাকী ৷

চলমান খান আৰু গ্ল’বেল শিখছৰ টীমে আৰম্ভণিৰ দিনটোতে প্ৰায় ১০ টাৰো অধিক ঘৰ নিৰ্মাণ কৰি সম্পূৰ্ণ কৰিছে। এই বিপদৰ সময় বানাক্ৰান্ত ৰাইজৰ কাষত থিয় হৈ সহায়ৰ হাত আগবঢ়োৱা বাবে বানাক্ৰান্ত ৰাইজে সন্তুষ্টি প্ৰকাশ কৰা দেখা গৈছে ।

লগতে পঢ়ক : অসহায় জীৱ-জন্তুৰ দুৰ্দশা দেখি ব্যথিত অনুপম খেৰ: অসমলৈ পঠিয়ালে আৰ্থিক সহায়

TAGGED:

ASSAM FLOODS 2026
বানাক্ৰান্তক গ্ল’বেল শিখছৰ সহায়
অসমৰ বান পৰিস্থিতি চলমান
GLOBAL SIKHS ASSAM FLOOD
SALMAN KHAN ASSAM FLOOD 2026

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.