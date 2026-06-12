ETV Bharat / entertainment

‘কালা হিৰণ’এ শুবলৈ দিয়া নাই ছলমানক: উপায়ন্তৰ হৈ কাষ চাপিল আদালতৰ

চৰিত্ৰটোৰ চেহেৰা দেখিবলৈ বহু পৰিমাণে ছলমান খানৰ দৰে । আনকি চৰিত্ৰটোৱে হাতত পিন্ধি থকা ব্ৰেচলেটডালো ছলমান খানে পিন্ধা বিখ্যাত নীলা ব্ৰেচলেটডালৰ দৰেই ।

Salman Khan moves Delhi HC against film 'Kala Hiran', seeks restraint on teaser and release
ছলমান খান (Photo : ANI)
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : June 12, 2026 at 5:05 PM IST

6 Min Read
Choose ETV Bharat

হায়দৰাবাদ: বলীউডৰ তাৰকা ছলমান খানে ‘কালা হিৰণ’ নামৰ চিনেমাখনৰ বিৰুদ্ধে দিল্লী উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ কাষ চাপিছে । তেওঁ চিনেমাখনৰ টিজাৰ আৰু মুক্তিৰ ওপৰত নিষেধাজ্ঞা আৰোপ কৰিবলৈ দাবী জনাইছে । অভিনেতাগৰাকীৰ অভিযোগ যে 'কালা হিৰণ: দ্য বেটেল ফৰ লেগেচি' নামৰ এই চিনেমাখনে তেওঁৰ ব্যক্তিগত অধিকাৰ অবৈধভাৱে ব্যৱহাৰ কৰিছে । এই প্ৰকল্পটোৱে সমাজত তেওঁৰ সুনাম নষ্ট কৰিব পাৰে বুলি তেওঁ আশংকা প্ৰকাশ কৰিছে ।

১৯৯৮ চনৰ ক’লা হৰিণা চিকাৰ গোচৰৰ সৈতে জড়িত চলি থকা ন্যায়িক প্ৰক্ৰিয়াত এই চিনেমাখনে নেতিবাচক প্ৰভাৱ পেলাব পাৰে বুলি তেওঁ আদালতক জনাইছে । ছলমান খানে চলি থকা গোচৰৰ অধীনত দিল্লী উচ্চ ন্যায়ালয়ত এক অন্তৱৰ্তীকালীন নিষেধাজ্ঞা বিচাৰি আবেদন কৰিছে । চিভিল প্ৰচিডিউৰ ক’ড (CPC) ৰ অৰ্ডাৰ ৩৯, ৰুল ১ আৰু ২ ৰ অধীনত এই আবেদন দাখিল কৰা হৈছে । চিনেমাখনৰ প্ৰযোজক অমিত জানী, জানী ফায়াৰফক্স ফিল্মছ, পৰিচালক ভাৰত শ্ৰীনাটে আৰু অক্ষয় পাণ্ডেৰ বিৰুদ্ধে ছলমান আদালতৰ কাষ চাপিছে ।

ছলমান খানৰ মূল দাবী হৈছে চিনেমাখনৰ বিচাৰ প্ৰক্ৰিয়া শেষ নোহোৱালৈকে ইয়াৰ নিৰ্মাণ, প্ৰচাৰ, বিতৰণ, প্ৰদৰ্শন, ষ্ট্ৰীমিং বা মুক্তিৰ ওপৰত সম্পূৰ্ণ নিষেধাজ্ঞা আৰোপ কৰিব লাগে । আবেদন অনুসৰি, এই চিনেমাখন আৰু ইয়াৰ প্ৰচাৰমূলক সামগ্ৰীসমূহ ১৯৯৮ চনৰ ছলমান খান জড়িত ক’লা হৰিণা চিকাৰ গোচৰৰ ঘটনাৰ ওপৰত আধাৰিত ।

অভিনেতাগৰাকীৰ যুক্তি যে চিনেমাখনত তেওঁৰ নাম পোনপটীয়াকৈ ব্যৱহাৰ কৰা হোৱা নাই যদিও ইয়াৰ পোষ্টাৰ, প্ৰচাৰমূলক সমগ্ৰী আৰু নিৰ্মাতাসকলৰ ৰাজহুৱা ভাষ্যৰ বাবে দৰ্শকে সহজেই তেওঁক চিনি পাব পাৰিব । আবেদনখনত উল্লেখ কৰা অনুসৰি, ২০২৬ চনৰ মে’ মাহত মুক্তি পোৱা চিনেমাখনৰ এখন পোষ্টাৰে এক বিপথে পৰিচালিত কৰা বাৰ্তাৰ সৃষ্টি কৰিছে । ছলমান খানে ইয়াৰ বিৰুদ্ধে তীব্ৰ আপত্তি দৰ্শাইছে ।

পোষ্টাৰখনত থকা চৰিত্ৰটোৰ অবয়ব বা চেহেৰা দেখিবলৈ বহু পৰিমাণে ছলমান খানৰ দৰে কৰা হৈছে । চৰিত্ৰটোৱে হাতত পিন্ধি থকা ব্ৰেচলেটডাল ছলমান খানে সচৰাচৰ পিন্ধা বিখ্যাত নীলা ব্ৰেচলেটডালৰ দৰেই দেখিবলৈ । আবেদনত কোৱা হৈছে যে এই ব্ৰেচলেটডাল জনমানসত কেৱল ছলমান খানৰ সৈতেই জড়িত হৈ পৰিছে । পোষ্টাৰখনত চৰিত্ৰটোৰ হাতত এটা বন্দুক দেখুওৱা হৈছে । অভিনেতাগৰাকীৰ যুক্তি যে ১৯৫৯ চনৰ অস্ত্ৰ আইনৰ অধীনত চলি থকা গোচৰৰ পৰা তেওঁক ইতিমধ্যে আদালতে দোষমুক্ত ঘোষণা কৰিছে । তেনেস্থলত তেওঁৰ দৰে দেখিবলৈ চৰিত্ৰ এটাৰ হাতত বন্দুক দেখুৱাই জনসাধাৰণৰ মাজত এক ভুল আৰু অসত্য কাহিনী প্ৰচাৰ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰা হৈছে ।

ছলমান খানে আবেদনখনত উল্লেখ কৰিছে যে চিনেমাখনৰ কাহিনীয়ে তেওঁৰ চলি থকা আইনী প্ৰক্ৰিয়াত বাধাৰ সৃষ্টি কৰিব পাৰে । লগতে তেওঁৰ নাম ব্যৱহাৰ কৰি চিনেমাখনে ব্যৱসায়িক লাভালাভ আদায় কৰিবলৈ চেষ্টা কৰা বুলিও অভিযোগ উঠিছে । চিনেমাখনৰ কাহিনীটো এনে কিছুমান বিষয়ৰ ওপৰত আধাৰিত, যিবোৰ বৰ্তমানো ৰাজস্থান উচ্চ ন্যায়ালয় আৰু দেশৰ উচ্চতম ন্যায়ালয়ত বিচাৰধীন হৈ আছে । অভিনেতাগৰাকীৰ যুক্তি যে এনেকুৱা সংবেদনশীল বিষয়ৰ ওপৰত চিনেমা বনালে চলি থকা গোচৰৰ ওপৰত বেয়া প্ৰভাৱ পৰিব পাৰে । ইয়াৰ ফলত তেওঁৰ ন্যায়সংগত বিচাৰ পোৱাৰ অধিকাৰ খৰ্ব হ’ব পাৰে ।

প্ৰযোজকৰ মুকলি স্বীকাৰোক্তি

আবেদনখনত প্ৰযোজক অমিত জানীৰ কেইবাটাও সংবাদ মাধ্যমৰ ৰিপৰ্ট আৰু ৰাজহুৱা ভাষ্যৰ উদ্ধৃতি দিয়া হৈছে । অমিত জানীয়ে নিজেই চিনেমাখন ক’লা হৰিণা চিকাৰৰ ঘটনা আৰু কুখ্যাত ডকাইত লৰেন্স বিষ্ণৈৰ সৈতে হোৱা সংঘাতৰ পৰা অনুপ্ৰাণিত বুলি কৈছিল । ছ’চিয়েল মিডিয়া প’ষ্ট, সাক্ষাৎকাৰ আৰু প্ৰচাৰমূলক সামগ্ৰীৰ জৰিয়তে চিনেমাখনক ছলমান খানৰ সৈতে পোনপটীয়াকৈ সংযোগ কৰা হৈছে । অভিনেতাগৰাকীৰ অভিযোগ যে কেৱল জনপ্ৰিয়তা বুটলিবলৈ আৰু ব্যৱসায়িক লাভ অৰ্জন কৰিবৰ বাবেই তেওঁৰ ব্যক্তিত্ব আৰু ইমেজক ব্যৱহাৰ কৰা হৈছে ।

আবেদনখনত উল্লেখ কৰা অনুসৰি, ছলমান খানে পূৰ্বেই চিনেমাখনৰ নিৰ্মাতাপক্ষলৈ আইনী জাননী প্ৰেৰণ কৰিছিল । কিন্তু ইয়াৰ পিছতো চিনেমাখনৰ প্ৰচাৰ চলাই থকাৰ বাবেই তেওঁ জৰুৰীভাৱে আদালতৰ কাষ চাপিবলগীয়া হৈছে । ছলমান খানে ২০২৬ চনৰ ২৪ এপ্ৰিলতে চিনেমাখনৰ সৈতে জড়িত সকলো ব্যক্তিলৈ এখন আইনী জাননী পঠিয়াইছিল । ইয়াত চিনেমাখনৰ নিৰ্মাণ আৰু প্ৰচাৰ সম্পূৰ্ণৰূপে বন্ধ কৰিবলৈ কোৱা হৈছিল । এই আইনী জাননী পোৱাৰ পিছতো নিৰ্মাতাপক্ষই চিনেমাখনৰ প্ৰচাৰ কাৰ্য চলাই থাকিল । যাৰ বাবে অভিনেতাজনে জৰুৰীভাৱে আদালতৰ হস্তক্ষেপ বিচাৰিবলৈ বাধ্য হ’ল ।

আইনী জাননীখন পোৱাৰ পিছত প্ৰযোজক অমিত জানীয়ে ছ’চিয়েল মিডিয়াত কেইটামান প’ষ্ট কৰিছিল । অভিযোগ অনুসৰি, এই প’ষ্টসমূহৰ জৰিয়তে তেওঁ বিষয়টোক অধিক ৰাজহুৱা কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছিল । ছলমান খানৰ মতে, অমিত জানীৰ সেই প’ষ্টবোৰত কিছুমান অপমানজনক আৰু মানহানিকাৰক মন্তব্য আছিল । চিনেমাখনৰ নিৰন্তৰ প্ৰচাৰ আৰু নিৰ্মাতাসকলৰ এনে ৰাজহুৱা ভাষ্যই ছলমান খানৰ সামাজিক প্ৰতিষ্ঠা, নাম আৰু সুনাম গুৰুতৰভাৱে ক্ষতিগ্ৰস্ত কৰিছে বুলি আবেদনখনত দাবী কৰা হৈছে ।

ছলমান খানে যুক্তি দৰ্শাইছে যে এই চিনেমাখনে তেওঁৰ ব্যক্তিত্বৰ অধিকাৰ উলংঘা কৰিছে । এই অধিকাৰসমূহ পূৰ্বতে দিল্লী উচ্চ ন্যায়ালয়েই সুৰক্ষিত কৰিছিল । ছলমান খানৰ মতে, ২০২৫ চনৰ ১১ নৱেম্বৰত দিল্লী উচ্চ ন্যায়ালয়ে এটা গোচৰৰ ৰায়দানত তেওঁৰ ব্যক্তিত্বৰ অধিকাৰক স্বীকৃতি দিছিল আৰু ইয়াক সুৰক্ষা প্ৰদান কৰিছিল ৷ অভিনেতাগৰাকীৰ অভিযোগ যে প্ৰস্তাৱিত চিনেমাখন, ইয়াৰ পোষ্টাৰ, চৰিত্ৰৰ ৰূপ আৰু প্ৰচাৰমূলক সামগ্ৰীসমূহত তেওঁৰ সন্মতি অবিহনে তেওঁৰ পৰিচয় ব্যৱহাৰ কৰা হৈছে । ছলমান খানে এই গোচৰৰ চূড়ান্ত নিষ্পত্তি নোহোৱালৈকে চিনেমাখনৰ সকলো কাম-কাজ সম্পূৰ্ণৰূপে বন্ধ কৰিবলৈ আদালতৰ ওচৰত নিৰ্দেশনা বিচাৰিছে । তেওঁ বিৰোধী পক্ষৰ ওপৰত কঠোৰ নিষেধাজ্ঞা আৰোপ কৰাৰ দাবী জনাইছে ।

লগতে পঢ়ক : মানুহে কি কয়, মই খাতিৰ নকৰোঁ : ৰবি কিষাণ

TAGGED:

ছলমান খান লৰেন্স বিষ্ণৈ
ছলমান খান ক’লা হৰিণা চিকাৰ
কালা হিৰণ চিনেমা
অমিত জানী জানী ফায়াৰফক্স ফিল্মছ
SALMAN KHAN KALA HIRAN LAWSUIT

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.