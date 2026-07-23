ETV Bharat / entertainment

“শিক্ষা হওক দেশৰ নতুন ফেশ্বন”, দিল্লীৰ ছাত্ৰ আন্দোলন আৰু প্ৰশ্নকাকত ফাদিলক লৈ ডাঙৰ মন্তব্য ছলমান খানৰ!

‘মাতৃভূমি’ ছবিৰ মুক্তিৰ পূৰ্বে শিক্ষাৰ্থীৰ সাহসক প্ৰশংসা ছলমান খানৰ; উন্নত শিক্ষা ব্যৱস্থাৰ বাবে চৰকাৰলৈ আহ্বান

Salman Khan comments on Delhi student protest and question paper leak!
ছলমান খান (Photo : ANI)
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : July 23, 2026 at 10:52 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

হায়দৰাবাদৰ : বলীউডৰ ছুপাৰষ্টাৰ ছলমান খানে দিল্লীৰ শিক্ষাৰ্থীসকলৰ প্ৰতিবাদ ৰাজনৈতিকভাৱে ব্যৱহাৰ হ’বলৈ নিদিবলৈ আহ্বান জনাইছে । তেওঁৰ আহিবলগীয়া ছবি ‘মাতৃভূমি: মে ৱাৰ ৰেষ্ট ইন পিচ’ মুক্তিৰ প্ৰস্তুতিৰ মাজতে অভিনেতাগৰাকীয়ে শিক্ষাৰ্থীসকলৰ প্ৰতিবাদক কোনো ৰাজনৈতিক দলে যাতে নিজৰ স্বাৰ্থত ব্যৱহাৰ (হাইজেক) কৰিব নোৱাৰে, তাৰ বাবে ছলমান খানে সজাগ হ’বলৈ কৈছে ।

ছলমান খানে বুধবাৰে তেওঁৰ ‘এক্স’ আৰু ইনষ্টাগ্ৰাম একাউণ্টত এটা দীঘলীয়া পোষ্ট শ্বেয়াৰ কৰি কয় যে শিক্ষাৰ্থীসকলৰ এই প্ৰতিবাদ সম্পূৰ্ণ শান্তিপূৰ্ণ আছিল, কিন্তু কিছুমান লোকে ইয়াক ৰাজনৈতিক ৰূপ দিবলৈ চেষ্টা কৰাৰ বাবেহে হিংসাত্মক পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হ’ল ।

তেওঁ কয়, “এইটো অতি শান্তিপূৰ্ণ আন্দোলন আছিল । আন্দোলনটোৱে হিংসাত্মক ৰূপ লোৱাত মই বৰ দুখ পাইছোঁ । যিসকল ছাত্ৰ-ছাত্ৰী আৰু তেওঁলোকৰ পৰিয়াল আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈছে, তেওঁলোকৰ প্ৰতি মোৰ সমবেদনা জ্ঞাপন কৰিছোঁ ।"

তেওঁ আৰু লিখে, "প্ৰশ্নকাকত ফাদিল হোৱাটো এটা অতি গুৰুতৰ সমস্যা । আমাৰ দেশৰ ল’ৰা-ছোৱালীহঁতে এক উন্নত শিক্ষা ব্যৱস্থাৰ বাবে একগোট হোৱা আৰু তেওঁলোকৰ পিতৃ-মাতৃয়ে সহায় কৰা দেখি মোৰ ভাল লাগিছে । ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলে যি স্থিতি লৈছে, মই তাক শলাগ লৈছোঁ । ই তেওঁলোকৰ পঢ়া-শুনাৰ প্ৰতি থকা নিষ্ঠা, সততা আৰু এক শিক্ষিত ভাৰত গঢ়াৰ হেঁপাহ প্ৰকাশ কৰে । এই আন্দোলন কৰাৰ পদ্ধতিটো সঠিক আছিল আৰু তেওঁলোকে শান্তিপূৰ্ণভাৱেই কৰিছিল । তেওঁলোক সঁচাকৈয়ে অতি সাহসী ।”

ছলমান খানে আগলৈ উল্লেখ কৰে যে, বৰ্তমান প্ৰজন্মৰ শিক্ষাৰ্থীসকল শিক্ষাৰ প্ৰতি অতিশয় অনুপ্ৰাণিত । তেওঁলোকৰ এই সজাগতাই ভাৰতৰ প্ৰয়োজনীয় ৰাজনৈতিক পৰিৱৰ্তন আনিব আৰু দেশখনক গৌৰৱান্বিত কৰিব ।

“শিক্ষাৰ প্ৰতি থকা আগ্ৰহ আৰু অনুপ্ৰেৰণাৰে এই প্ৰজন্মই ভাৰতক গৌৰৱান্বিত কৰিব । এই সমস্যাটো কেৱল শিক্ষাৰ্থী আৰু শিক্ষা ব্যৱস্থাৰ মাজৰ বিষয় । ইয়াক ৰাজনৈতিকভাৱে ব্যৱহাৰ (হাইজেক) কৰিব নালাগে । ইয়াৰ সকলো কৃতিত্ব কেৱল আমাৰ দেশৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলৰ প্ৰাপ্য ।", তেওঁ কয়৷

শেষত তেওঁ লিখে, "মই নিশ্চিত যে চৰকাৰেও তেওঁলোকক সম্পূৰ্ণ সহায় কৰিব আৰু শিক্ষা ব্যৱস্থাটোক অধিক শক্তিশালী কৰি তুলিব । ইয়াৰ দ্বাৰা দুয়োপক্ষৰে লাভ হ’ব । মই এটা ইতিবাচক সিদ্ধান্তৰ বাবে আশা আৰু প্ৰাৰ্থনা কৰিছোঁ । যিসকলে শিক্ষা লাভ কৰিব বিচাৰে, ভগৱানে তেওঁলোকৰ মংগল কৰক । শিক্ষা আমাৰ পৰৱৰ্তী ট্ৰেণ্ড বা ফেশ্বন হোৱা উচিত । ই বছৰে বছৰে ইমানেই জনপ্ৰিয় হৈ পৰিব লাগে, যাতে বিদেশৰ পৰাও মানুহ ভাৰতত পঢ়িবলৈ আহে আৰু ভাৰত এখন ডাঙৰ শিক্ষাৰ কেন্দ্ৰবিন্দু হৈ পৰে ।”

লগতে পঢ়ক : ছাত্ৰ প্ৰতিবাদৰ মাজতে ৰাজকুমাৰ ৰাওৰ আহ্বান: সংঘাত নহয়, বাৰ্তালাপ আৰু সহানুভূতিৰহে আটাইতকৈ বেছি প্ৰয়োজন

TAGGED:

ছাত্ৰ আন্দোলনক লৈ ছলমান খান
প্ৰশ্নকাকত ফাদিল বিতৰ্ক
ছলমান খানৰ মন্তব্য
DELHI STUDENT PROTEST
SALMAN KHAN ON STUDENT PROTEST

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.