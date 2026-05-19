'ইমান ডাঙৰ পৰিয়াল আৰু অনুৰাগী থাকোতে মই কেনেকৈ অকলশৰীয়া হ’ম?'

'মই অকলশৰীয়া নহয়, কেতিয়াবা ছ’চিয়েল বেটাৰী ডাউন হয়'— স্পষ্টীকৰণ দিলে হিন্দী ছবিৰ ছুপাৰষ্টাৰ ছলমান খানে ৷

মাতৃৰ সৈতে ছলমান খান (Photo : ANI)
Published : May 19, 2026 at 1:01 PM IST

হায়দৰাবাদ : বলীউডৰ ছুপাৰষ্টাৰ ছলমান খানে তেওঁৰ অনুৰাগীসকলক আশ্বস্ত কৰি কৈছে যে তেওঁ অকলে থকা নাই । তেওঁৰ এটা ডাঙৰ বন্ধু-বৰ্গৰ দল আছে, যাৰ পৰা তেওঁ প্ৰচুৰ মৰম আৰু গুৰুত্ব লাভ কৰে । কিন্তু কেতিয়াবা তেওঁৰ 'ছ’চিয়েল বেটাৰী' (মানুহৰ সৈতে মিলামিছা কৰাৰ মানসিক শক্তি) শেষ হৈ যায়, অৰ্থাৎ তেওঁ ক্লান্তি অনুভৱ কৰে ।

ছলমান খানে স্পষ্ট কৰি দিছে যে তেওঁ জীৱনত অকণো অকলশৰীয়া অনুভৱ নকৰে । তেওঁৰ চাৰিওফালে বহুত আপোন মানুহ আৰু বন্ধু-বান্ধৱী আছে, যিয়ে তেওঁক সদায় সংগ দিয়ে । কেতিয়াবা একেৰাহে বহু মানুহৰ মাজত থকাৰ বাবে বা সামাজিকভাৱে ব্যস্ত থকাৰ বাবে তেওঁ অলপ ভাগৰুৱা অনুভৱ কৰে আৰু নিজৰ বাবে অকলে কিছু সময় বিচাৰে ।

সোমবাৰে অভিনেতাগৰাকীয়ে সামাজিক মাধ্যমত এটা দীঘলীয়া পোষ্ট শ্বেয়াৰ কৰে । তাত তেওঁ স্পষ্ট কৰে যে অকলশৰীয়া সন্দৰ্ভত তেওঁ কৰা পূৰ্বৰ মন্তব্যটো কেৱল এক সাধাৰণ চিন্তা বা মনৰ ভাবহে আছিল । ই তেওঁৰ নিজৰ জীৱনৰ কোনো ব্যক্তিগত সমস্যা বা বাস্তৱ পৰিস্থিতিক প্ৰতিফলিত নকৰে ।

তেওঁ লিখে, "আৰে ভাই, মই মোৰ নিজৰ কথা কোৱা নাছিলোঁ । মোৰ যেতিয়া ইমান এটা ডাঙৰ আৰু ধুনীয়া পৰিয়াল তথা বন্ধু-বৰ্গ আছে, মই কেনেকৈ অকলে থাকিম ? আৰু যেতিয়া আপোনালোক সকলো, আপোনালোকৰ মৰম আৰু প্ৰাৰ্থনা মোৰ লগত আছে, মই কেনেকৈ অকলশৰীয়া হ’ব পাৰোঁ ? মই যদি তেনে ভাবো, তেন্তে মই আটাইতকেই অকৃতজ্ঞ মানুহ হ’ম ।"

অৱশ্যে, অভিনেতাগৰাকীয়ে লগতে কয় যে কেতিয়াবা তেওঁৰ 'ছ’চিয়েল বেটাৰী' শেষ হৈ যায় । সেই সময়খিনিত তেওঁ মানুহৰ ভিৰ বা অতিৰিক্ত কথা-বতৰা সহ্য কৰিব নোৱাৰে আৰু নিজৰ বাবে অলপ সুকীয়া সময় কটাবলৈ পছন্দ কৰে ।

তেওঁ আৰু যোগ দি কয়, "কেতিয়াবা মানুহৰ মাজত থাকি থাকি আমনি লাগি যায়, সেইবাবেই নিজৰ বাবে অলপ সময় লওঁ, ইমানেই...। আপোনালোকে ইয়াক ব্ৰেকিং নিউজ বনাই দিলে ! এতিয়া মোৰ মায়েও সুধিছে, 'কি হ’ল বাবা ?' সকলো শান্ত হওক ভাই।" তেওঁৰ এটা সাধাৰণ পোষ্টক সংবাদ মাধ্যমে ডাঙৰ 'ব্ৰেকিং নিউজ' কৰি তোলা বাবে তেওঁ ধেমালি কৰিছে ।

ইয়াৰ পূৰ্বে অভিনেতাগৰাকীয়ে নিজৰ ছ’চিয়েল মিডিয়া পোষ্টৰ জৰিয়তে 'অকলে থকা' আৰু 'অকলশৰীয়া অনুভৱ কৰা'ৰ মাজৰ পাৰ্থক্য বুজাই দিছিল । তেওঁ ছ’চিয়েল মিডিয়াত নিজৰ শৰীৰৰ গঠন প্ৰদৰ্শন কৰি এখন ফটো শ্বেয়াৰ কৰিছিল । তাত তেওঁ লিখিছিল যে, অকলে থকাটো নিজৰ পছন্দ , কিন্তু অকলশৰীয়া হোৱাটো হৈছে এনে এক পৰিস্থিতি য’ত কোনো মানুহ আপোনাৰ লগত থাকিব নিবিচাৰে ।

ছলমান খানে নিজৰ ইনষ্টাগ্ৰামত লিখিছে, "মই মোৰ নিজৰ সৈতে আছোঁ । নিজৰ লগতে থকাৰ দুটা উপায় আছে— 'অকলে থকা' আৰু 'অকলশৰীয়া হোৱা' । অকলে থকাটো নিজৰ ইচ্ছা বা পছন্দৰ কথা, কিন্তু অকলশৰীয়া তেতিয়াই হয় যেতিয়া কোনেও আপোনাৰ সংগ নিবিচাৰে...। এতিয়া ইয়াৰ পিছৰখিনি আপোনালোকে নিজেই ভাবি উলিয়াওক যে আপুনি কি কৰা উচিত ।"

আন আন খবৰৰ ভিতৰত, ছলমান খানৰ কামৰ কথা ক’বলৈ গ’লে অভিনেতাগৰাকীক পৰৱৰ্তী সময়ত ‘মাতৃভূমি’ নামৰ এখন ছবিত অভিনয় কৰা দেখা যাব । বৰ্তমান তেওঁ এই ছবিখনৰ কামতে ব্যস্ত আছে ।

