এ আৰ ৰহমানৰ সাম্প্ৰদায়িক বৈষম্যৰ অভিযোগক লৈ চেলিম মাৰ্চেণ্টৰ প্ৰতিক্ৰিয়া
হিন্দী ছবি উদ্যোগত সাম্প্ৰদায়িক বৈষম্যৰ অভিযোগ সম্পৰ্কে এ আৰ ৰহমানৰ মন্তব্যৰ সৈতে একমত নহয় সংগীতজ্ঞ চেলিম মাৰ্চেণ্ট ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : March 11, 2026 at 1:05 PM IST
হায়দৰাবাদ : শেহতীয়াকৈ এক সাক্ষাৎকাৰত সংগীত পৰিচালক চেলিম মাৰ্চেণ্টে বলীউডত সাম্প্ৰদায়িক বৈষম্য থকা বুলি এ আৰ ৰহমানে কৰা অভিযোগ সন্দৰ্ভত নিজৰ প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে । তেওঁৰ মতে, হিন্দী চলচ্চিত্ৰ উদ্যোগত ধৰ্মৰ ভিত্তিত কোনো ধৰণৰ বৈষম্য কৰা নহয় ।
চেলিম মাৰ্চেণ্টে কয়, "মই নাভাবো যে কথাটো সঁচা । ৰহমানৰ মন্তব্যৰ প্ৰতি সম্পূৰ্ণ সন্মান জনাই ক’ব বিচাৰো যে তেওঁ হয়তো নিজৰ অভিজ্ঞতাৰ পৰা এই কথা কৈছে আৰু তেওঁ নিজৰ ঠাইত শুদ্ধ হ’ব পাৰে, কিন্তু মোৰ মতে উদ্যোগটোত তেনে কোনো পৰিৱেশ নাই ।"
উল্লেখ্য যে, অস্কাৰ বিজয়ী সংগীতজ্ঞ এ আৰ ৰহমানে পূৰ্বে হিন্দী ছবি জগতত সাম্প্ৰদায়িক বৈষম্যৰ বলি হোৱা বুলি কৰা এক মন্তব্যই বিতৰ্কৰ সৃষ্টি কৰিছিল । এতিয়া চেলিম মাৰ্চেণ্টৰ এই স্পষ্টীকৰণে বিষয়টোক লৈ নতুন চৰ্চাৰ জন্ম দিছে ।
চেলিম মাৰ্চেণ্টে তেওঁৰ যুক্তিটো অধিক স্পষ্ট কৰিবলৈ আগন্তুক বোলছবি 'ৰামায়ণ'ৰ উদাহৰণ দাঙি ধৰি কয়, "মোৰ ধাৰণা, ভাৰতীয় চিনেমাৰ ইতিহাসৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ চিনেমাখন, যিখন আমাৰ হিন্দু ধৰ্মগ্ৰন্থ 'ৰামায়ণ'ৰ ওপৰত আধাৰিত, তাৰ সংগীত পৰিচালনাৰ দায়িত্ব যদি তেওঁক (ৰহমানক) দিয়া হৈছে, তেন্তে মই নাভাবো যে ইয়াত কোনো সাম্প্ৰদায়িক সমস্যা আছে । অৱশ্যে, এইটো মোৰ সম্পূৰ্ণ ব্যক্তিগত মতামত; তেওঁৰ হয়তো এনেদৰে কোৱাৰ আঁৰত আন কিবা নিজা কাৰণ থাকিব পাৰে ।"
উল্লেখ্য যে, এটা সাক্ষাৎকাৰত অস্কাৰ বিজয়ী সংগীত পৰিচালক এ আৰ ৰহমানে অভিযোগ কৰিছিল যে হিন্দী চলচ্চিত্ৰ উদ্যোগত (বলীউড) তেওঁ সাম্প্ৰদায়িক বৈষম্যৰ বলি হৈছে । তেওঁ উল্লেখ কৰিছিল যে বিগত আঠ বছৰত তেওঁৰ কামৰ পৰিমাণ কমি যোৱাৰ আঁৰত কিছুমান সাম্প্ৰদায়িক দিশ থাকিব পাৰে । তেওঁ লগতে কৈছিল যে বৰ্তমান উদ্যোগটোৰ ক্ষমতা সৃষ্টিশীল লোকৰ হাতৰ পৰা গৈ কৰ্প’ৰেট গোষ্ঠীৰ হাতত পৰিছে, যিসকলৰ মাজত এনে বৈষম্যমূলক মানসিকতা দেখা পোৱা যায় ।
অন্যান্য শিল্পীৰ প্ৰতিক্ৰিয়া
ৰহমানৰ এই মন্তব্যৰ পিছত সংগীত জগতত মিশ্ৰিত প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হৈছে । জাভেদ আখটাৰ আৰু সংগীতশিল্পী শ্বানৰ দৰে ব্যক্তিসকলেও বলীউডত যিকোনো ধৰণৰ সাম্প্ৰদায়িক বৈষম্য থকাৰ কথা অস্বীকাৰ কৰিছে । বিতৰ্ক বৃদ্ধি পোৱাত ৰহমানে পিছলৈ এটা ভিডিঅ’ যোগে স্পষ্ট কৰি দিছিল যে তেওঁ কাৰোৰে আৱেগত আঘাত দিব বিচৰা নাছিল আৰু ভাৰতীয় সংস্কৃতিক তেওঁ সদায় সন্মান কৰে ।
এ আৰ ৰহমানৰ স্পষ্টীকৰণ
প্ৰথমে তেওঁৰ মন্তব্যই বিৰূপ প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি কৰাৰ পিছত ৰহমানে এক ভিডিঅ’ৰ জৰিয়তে নিজৰ স্থিতি স্পষ্ট কৰিছিল ৷ তেওঁ কৈছিল যে তেওঁ কোনো বিশেষ গোট বা ধৰ্মক আক্ৰমণ কৰা নাছিল, বৰঞ্চ যোৱা কেইবছৰমানত তেওঁৰ কামৰ ক্ষেত্ৰত যিবোৰ বাধাৰ সৃষ্টি হৈছে, সেয়া তেওঁৰ ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতাহে আছিল । তেওঁ পুনৰ উল্লেখ কৰে যে এজন ভাৰতীয় হিচাপে তেওঁ দেশৰ সকলো ধৰ্ম আৰু সংস্কৃতিক গভীৰভাৱে সন্মান কৰে ৷
নীতিশ তিৱাৰীৰ 'ৰামায়ণ'
চেলিম মাৰ্চেণ্টে উল্লেখ কৰা এই ছবিখন বৰ্তমান ভাৰতীয় চিনেমাৰ আটাইতকৈ চৰ্চিত প্ৰকল্প হিচাপে পৰিগণিত হৈছে ৷ এই ছবিখনৰ সংগীতৰ দায়িত্বত আছে এ আৰ ৰহমান আৰু বিশ্ববিখ্যাত কম্পজাৰ হান্স জিম্মাৰ (Hans Zimmer)। চেলিম মাৰ্চেণ্টৰ মতে, এজন মুছলমান সংগীতজ্ঞক ইমান ডাঙৰ হিন্দু ধৰ্মীয় মহাকাব্যৰ দায়িত্ব দিয়াটোৱেই প্ৰমাণ কৰে যে ইয়াত সাম্প্ৰদায়িক বৈষম্য নাই ।
উক্ত ছবিখনত ভগৱান ৰামৰ চৰিত্ৰত ৰণবীৰ কাপুৰ, সীতাৰ চৰিত্ৰত সাই পল্লৱী আৰু ৰাৱণৰ চৰিত্ৰত যশs (KGF খ্যাত) অভিনয় কৰিব বুলি চৰ্চা চলিছে । এইখনক ভাৰতৰ আটাইতকৈ ব্যয়বহুল ছবি বুলি কোৱা হৈছে (প্ৰায় ৫০০-৬০০ কোটি টকাৰ বাজেট) ।
