চেলিম খানৰ ধৰ্মীয় সম্প্ৰীতি আৰু খান পৰিয়ালৰ গণপতি পূজাৰ পৰম্পৰা

প্ৰতিগৰাকী মুছলমান সন্ত্ৰাসবাদী নহয়, চেলিম খানে তেওঁৰ ঘৰৰ গণপতি পূজাৰ সংবাদ মাধ্যমৰ কভাৰেজক আদৰণি জনাইছিল ৷

Salim Khan: 'Not every Muslim is a terrorist', comments on the Khan family's Ganpati Puja tradition
খান পৰিয়াল (Photo : IANS)
By ETV Bharat Entertainment Team

Published : February 24, 2026 at 10:49 AM IST

হায়দৰাবাদ : প্ৰখ্যাত চিত্ৰনাট্যকাৰ চেলিম খানে এটা পুৰণি সাক্ষাৎকাৰত মুছলমান সমাজক লৈ থকা নেতিবাচক ধাৰণাৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিক্ৰিয়া ব্যক্ত কৰে ৷ সম্প্ৰদায়টোক লৈ থকা সন্ত্ৰাসবাদীৰ ধাৰণা নাকচ কৰে আৰু সম্প্ৰদায়টোৱে হিন্দু ধৰ্ম আৰু পৰম্পৰাক সন্মান কৰে বুলি দৃঢ়তাৰে কয় । তেওঁ নিজৰ পৰিয়ালত পত্নী সুশীলা চৰকৰ (ছালমা খান)পৰম্পৰা অনুসৰি গণেশ পূজা পালন কৰা আৰু ধৰ্মীয় আচাৰ-অনুষ্ঠানৰ প্ৰতি উদাৰ দৃষ্টিভংগী দাঙি ধৰে ।

সকলো মুছলমান সন্ত্ৰাসবাদী নহয়

চেলিম খানে স্পষ্টকৈ কৈছিল যে প্ৰতিগৰাকী মুছলমান লোককে সন্ত্ৰাসবাদৰ দৃষ্টিৰে চোৱা উচিত নহয় । তেওঁ কয়, "প্ৰতিজন মুছলমান সন্ত্ৰাসবাদী নহয়, প্ৰতিজন মুছলমানে বোমা বিস্ফোৰণ কৰা নাই বা তেওঁলোকে হিন্দু ধৰ্মক ঘৃণা নকৰে ।" তেওঁ উল্লেখ কৰে যে এনে বহু মুছলমান আছে যিয়ে হিন্দু সংস্কৃতি আৰু পৰম্পৰাক সন্মান কৰে আৰু যিকোনো ধৰণৰ হিংসাৰ বিৰুদ্ধে দৃঢ়তাৰে থিয় দিয়ে ।

খান পৰিয়ালৰ গণপতি পূজাৰ আৰম্ভণি

এগৰাকী মুছলমান হোৱা সত্ত্বেও তেওঁৰ ঘৰত গণপতি পূজা পালন কৰাৰ পৰম্পৰা কেনেকৈ আৰম্ভ হ’ল, সেই বিষয়েও তেওঁ মুকলিকৈ কয় । তেওঁৰ পত্নী সুশীলা চৰক (বিবাহৰ পিছত ছালমা খান হৈ পৰে) মহাৰাষ্ট্ৰৰ এটি পৰিয়ালৰ ছোৱালী আছিল আৰু তেওঁলোকৰ ঘৰত বছৰ বছৰ ধৰি গণপতি পূজা হৈ আহিছিল । সেই সূত্ৰেই খান পৰিয়াললৈ এই পৰম্পৰা আহে ।

জনপ্ৰিয়তা আৰু ধৰ্মীয় বিতৰ্ক

খানে সোঁৱৰণ কৰে - ১৯৭৩ চনৰ 'জঞ্জীৰ' চিনেমাখনে তেওঁৰ ভাগ্য সলনি কৰাৰ আগলৈকে কোনেও তেওঁক প্ৰশ্ন কৰা নাছিল যে তেওঁ এজন মুছলমান হৈ গণপতি পূজা কেনেকৈ কৰে ? কিন্তু যেতিয়া তেওঁ আৰু তেওঁৰ পুত্ৰদ্বয়— ছলমান খান আৰু আৰবাজ খান জনপ্ৰিয় তাৰকা হৈ পৰিল, তেতিয়াহে তেওঁলোকৰ ব্যক্তিগত জীৱনৰ এই কথাবোৰ চৰ্চালৈ আহিবলৈ ধৰিলে ।

একতাৰ বাৰ্তা

চেলিম খানে তেওঁৰ ঘৰৰ গণপতি পূজাৰ সংবাদ মাধ্যমৰ কভাৰেজক আদৰণি জনাইছিল, কাৰণ তেওঁ বিচাৰিছিল যে মানুহে তেওঁলোকৰ পৰিয়ালৰ এই ইতিবাচক দিশটো দেখক । তেওঁ যুক্তি দিছিল যে ধৰ্মই কাৰোবাক সন্মান জনোৱাত বাধা নিদিয়ে । তেওঁ প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰিছিল, "মুছলমান হ’লে কপালত তিলক লগোৱাত ক’ত বাধা আছে ? মোৰ কৰ্মচাৰীসকলে যেতিয়া আৰতিৰ থাল লৈ মোৰ ওচৰলৈ আহে, মই কিয় তিলক ল’বলৈ অস্বীকাৰ কৰিম ?"

চেলিম খানৰ এই মন্তব্যই ভাৰতীয় সমাজত হিন্দু-মুছলমানৰ মাজত থকা সামাজিক আৰু সাংস্কৃতিক মিলনৰ এক সুন্দৰ নিদৰ্শন দাঙি ধৰে ।

