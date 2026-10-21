ইনষ্টাগ্ৰামৰ পৰা উপাৰ্জন কৰিব নোৱাৰি বুলি জানি চিন্তিত ছৈইফ আলী খান, কিন্তু কিয়?

ইনষ্টাগ্ৰামৰ পৰা উপাৰ্জন কৰিব নোৱাৰি বুলি জানি চিন্তিত ছৈইফ আলী খান, কিন্তু কিয়?
শেহতীয়াকৈ ‘দ্য গ্ৰেট ইণ্ডিয়ান কপিল শৰ্মা শ্ব’’ত উপস্থিত হোৱা ছৈইফ আৰু কৰীণাৰ কথোপকথনে দৰ্শকক বাৰুকৈয়ে হঁহুৱায় ৷ ছৈইফৰ ধেমেলীয়া স্বভাৱে মঞ্চত হাঁহিৰ ঢৌ তোলে ৷
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : October 21, 2026 at 4:04 PM IST
হায়দৰাবাদ : চলিত বৰ্ষৰ ১১ অক্টোবৰত ইনষ্টাগ্ৰামত আত্মপ্ৰকাশ কৰাৰ পিছৰে পৰা বলীউডৰ অভিনেতা ছৈইফ আলী খান প্লেটফৰ্মটোত অত্যন্ত সক্ৰিয় হৈ আছে । নিজৰ শৈশৱৰ ফটোৰ পৰা আৰম্ভ কৰি পাৰিবাৰিক ফটোলৈকে সকলোবোৰ আপলোড কৰিছে অভিনেতাগৰাকীয়ে ৷
পিছে প্লেটফৰ্মতো পূৰাদমে ব্যৱহাৰ কৰি থাকিলেও তেওঁ জনা নাছিল যে ইনষ্টাগ্ৰামৰ পৰা উপাৰ্জন কৰিব নোৱাৰি ৷ ‘দ্য গ্ৰেট ইণ্ডিয়ান কপিল শৰ্মা শ্ব’তহে তেওঁ এই কথা জানিব পাৰে ৷ পত্নী কৰীণা কাপুৰৰ সৈতে শ্ব’টোত উপস্থিত হৈছিল তেওঁ ৷ তাত যেতিয়া তেওঁ গম পাই যে, ইনষ্টাগ্ৰামৰ পৰা উপাৰ্জন কৰিব নোৱাৰি সেই সময়ৰ তেওঁৰ প্ৰতিক্ৰিয়াটোৱে নেটিজেনক হঁহুৱাইছে ।
Instagram pe kama nahi sakte? https://t.co/T4a4N4HHiI— Kareena Kapoor Khan FC (@KareenaK_FC) October 20, 2026
এই খণ্ডটোত অৰ্চনা পুৰাণ সিঙে ছৈইফক কয় যে, ইনষ্টাগ্ৰামৰ পৰা উপাৰ্জন কৰিব নোৱাৰি, কিন্তু ইউটিউবৰ জৰিয়তে বহুত উপাৰ্জন কৰিব পাৰি । এই কথা শুনি আচৰিত হৈ ‘ওমকাৰা’ অভিনেতাগৰাকীয়ে সুধিলে, “মই ইনষ্টাগ্ৰামৰ পৰা উপাৰ্জন কৰিব নোৱাৰোঁ ৷ তেন্তে মই একাউণ্ট খুলিলোঁ?” তাকে দেখি কৰীণাই মাজতে অৰ্চনাক কয়, "আপুনি তেওঁক মানসিক চাপ দিলে ।"
"ইনষ্টাগ্ৰামৰ পৰা উপাৰ্জন কৰিব নোৱাৰি? আপুনি মোক কৈছিল যে মই পাৰিম", ছৈইফে কৰীণাক প্ৰশ্ন সোধে । কৰীণাই স্বামীক আশ্বাস দিলে এইদৰে, "আমি কিবা উপায় এটা উলিয়াই ল’ম ৷"
Saif Ali Khan was on another level 🔥 Unfiltered + hilarious = pure gold! Here’s a quick dose of the funniest moments from The Great Indian Kapil Show 😂 #SaifAliKhan #KareenaKapoorKhan #KapilSharma #TheGreatIndianKapilShow #Saifeena #Comedy #FunnyMoments #Bollywood https://t.co/Fnn24oYwdO— Filmy Fleet (@FilmyFleet) October 20, 2026
এই খণ্ডটোত ছৈইফ আৰু কৰীণা দুয়োগৰাকীয়ে কেইবাটাও মজাৰ মুহূৰ্ত শ্বেয়াৰ কৰে । ছৈইফে ধেমেলীয়া সুৰত এটা কথা প্ৰকাশ কৰিলে যে, তেওঁ ২০ বছৰ বয়সৰ পৰাই একেখন বিদ্যালয়তে অভিভাৱক-শিক্ষকৰ সভাত অংশগ্ৰহণ কৰি আহিছে । 'দিল চাহতা হে' অভিনেতাগৰাকীয়ে কয় যে, তেওঁৰ চাৰিটা বিভিন্ন বয়সৰ সন্তান আছে, সকলোৱে একেখন বিদ্যালয়তে পঢ়ি আছে ।
ছৈইফে কয় যে, তেওঁ মাত্ৰ ২০ বছৰ বয়সতে সেই স্কুলত প্ৰথম অভিভাৱক-শিক্ষকৰ সভালৈ গৈছিল আৰু এতিয়া, ৫৫ বছৰ বয়সতো তেওঁ একেখন বিদ্যালয়লৈ অভিভাৱক-শিক্ষকৰ সভালৈ গৈ আছে । তেওঁ উল্লেখ কৰে যে, বিদ্যালয়খনৰ শিক্ষকসকলো এতিয়া সলনি হৈছে ।
অৰ্চনা পুৰাণ সিঙে ছৈইফ আৰু কৰীণাক সুধিলে, "অভিভাৱক-শিক্ষকৰ সভাত কোন স্কুললৈ যায়?"
ছৈইফে শ্বেয়াৰ কৰে, "প্ৰথম কথা, সেই স্কুলখনত মোৰ চাৰিটা ল'ৰা-ছোৱালী আছে, বিভিন্ন বয়সৰ । ২০ বছৰ বয়সত মই প্ৰথম পিটিএ মিটিঙলৈ গৈছিলোঁ । তাৰ পিছত যেতিয়া গৈছিলোঁ, তেতিয়া মোৰ বয়স আছিল ৩০ বছৰ । এতিয়া মই ৫৫ বছৰ বয়সতো একেখন বিদ্যালয়তে থিয় হৈ আছোঁ । এতিয়া, আনকি তাত থকা শিক্ষকসকলো সলনি হৈছে ।"
লগতে পঢ়ক : কৰীণা কাপুৰক তিনিবাৰকৈ প্ৰেমৰ প্ৰস্তাৱ দিছিল ছৈইফ আলী খানে, খৰচ বেছি হৈছিল