ETV Bharat / entertainment

দ্বিতীয় বিবাহৰ পূৰ্বে প্ৰাক্তন পত্নীলৈ চিঠি পঠিয়াইছিল ছৈইফে ! কৰীণাইও পঢ়িছিল অমৃতালৈ লিখা বাৰ্তা

মাতৃ অমৃতা সিঙে নিজেই কন্যা ছাৰাক পিতৃ ছৈইফ আলী খান আৰু কৰীণা কাপুৰৰ বিয়াৰ বাবে সাজ-পোচাক পিন্ধাই তৈয়াৰ কৰি দিছিল ।

Saif Ali Khan sent a letter to his ex-wife Amrita singh before his marriage to Kareena Kapoor
দ্বিতীয় বিবাহৰ পূৰ্বে প্ৰাক্তন পত্নীলৈ চিঠি পঠিয়াইছিল ছৈইফে (Photo : Getty Images/IANS)
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : July 4, 2026 at 1:54 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

হায়দৰাবাদ: বলীউডৰ সম্পৰ্কবোৰ সাধাৰণ মানুহে ভবাতকৈ বহুত বেলেগ ৷ পৰ্দাত সাধাৰণতে দেখি থকা দৃশ্যসমূহে এইটোৱেই জনতাক পতিয়ন নিয়াই যে, বলীউডত যিকোনো কথাই সম্ভৱ ৷ সেয়া লাগিলে যোগাত্মকভাৱেই হওক বা ঋণাত্মকভাৱেই হওক ৷

অভিনেতা ছৈইফ আলী খানে দ্বিতীয়বাৰ বিয়াত বহাৰ আগতে প্ৰথমা পত্নীলৈ চিঠি লিখিছিল ৷ তেওঁলোকৰ অতীতৰ দিনবোৰক সন্মান জনাই অমৃতাৰ ভৱিষ্যৎ জীৱনৰ বাবে শুভকামনা জনাই চিঠিখন লিখিছিল । ছৈইফে চিঠিখন পঠোৱাৰ আগতে তেওঁৰ হ’বলগীয়া পত্নী কৰীণা কাপুৰক দেখুৱাই লৈছিল আৰু কৰীণাই এই কামত তেওঁক সম্পূৰ্ণ সমৰ্থন কৰিছিল । যেতিয়া ছৈইফৰ পুত্ৰ ইব্ৰাহিমে এই চিঠিখনৰ কথা গম পাইছিল, তেওঁ অতি আনন্দিত হৈছিল আৰু দেউতাকৰ বিয়াত অংশ ল’বলৈ সাজু হৈছিল ।

যেতিয়া ছৈইফ আলী খানে তেওঁৰ কন্যা ছাৰা আলী খানৰ সৈতে 'কফি উইথ কৰণ' অনুষ্ঠানত অংশ লৈছিল, তেতিয়া তেওঁ এই ঘটনাটোৰ বিষয়ে বৰ্ণনা কৰিছিল । তেওঁ কৈছিল, “যেতিয়া মই কৰীণা কাপুৰৰ সৈতে বিবাহপাশত আবদ্ধ হ’বলৈ ওলাইছিলোঁ, তেতিয়া ছাৰা বৰ উৎসাহিত আছিল । মই অমৃতা সিঙলৈ এখন চুটি চিঠি লিখিছিলোঁ, য’ত মই কৈছিলোঁ— 'তুমি জানা, এয়া জীৱনৰ এক নতুন অধ্যায় আৰম্ভ হ’বলৈ গৈ আছে । আমাৰ এটা অতীত আছিল আৰু সেই সকলোবোৰ কথা আমি জানো ।' মই চিঠিখন কৰীণালৈ পঠিয়াইছিলোঁ আৰু কৈছিলোঁ— 'এইখন এবাৰ চাই লোৱা, যদি ঠিক আছে বুলি ভাবা, তেন্তে মই এইখন অমৃতালৈ পঠিয়াই দিম ।'”

ছৈইফে প্ৰকাশ কৰা অনুসৰি, পিছত ছাৰাই তেওঁক ফোন কৰি কৈছিল, “তুমি জানা দেউতা, মই যিয়েই নহওক তোমাৰ বিয়ালৈ আহিলোহেঁতেন, কিন্তু এতিয়া মই আৰু অধিক আনন্দিত মনেৰে আহিম ।” ছৈইফৰ কথাৰ মাজতে ছাৰাইও যোগ দি কৈছিল যে, তেওঁৰ মাতৃ অমৃতা সিঙে নিজেই তেওঁক পিতৃ ছৈইফ আলী খান আৰু কৰীণা কাপুৰৰ বিয়াৰ বাবে সাজ-পোচাক পিন্ধাই তৈয়াৰ কৰি দিছিল ।

যিসকলে নাজানে তেওঁলোকৰ জ্ঞাতাৰ্থে, ছৈইফ আলী খানে ১৯৯১ চনৰ অক্টোবৰ মাহত অমৃতা সিঙৰ সৈতে বিবাহপাশত আবদ্ধ হৈছিল । একেলগে ১৩ বছৰ সংসাৰ কৰাৰ পিছত, ২০০৪ চনত এই দম্পতীৰ বিবাহ বিচ্ছেদ ঘটে । তেওঁলোকৰ দুটি সন্তান আছে— কন্যা ছাৰা আলী খান আৰু পুত্ৰ ইব্ৰাহিম আলী খান ।

আনহাতে, ছৈইফ আলী খানে ২০১২ চনৰ ১৬ অক্টোবৰত অভিনেত্ৰী কৰীণা কাপুৰৰ সৈতে দ্বিতীয়বাৰৰ বাবে বিবাহপাশত আবদ্ধ হোৱাৰ সিদ্ধান্ত লয় । বৰ্তমান তেওঁলোক টাইমূৰ আৰু জেহ নামৰ দুটি পুত্ৰ সন্তানৰ পিতৃ-মাতৃ । ছৈইফ আৰু কৰীণাই একেলগে কেইবাখনো চলচ্চিত্ৰত অভিনয় কৰিছে, যাৰ ভিতৰত অন্যতম হ’ল- এল.অ'.চি. কাৰ্গিল (২০০৩), ওমকাৰা (২০০৬), তাশ্বন (২০০৮), কুৰ্বান (২০০৯), এজেণ্ট বিনোদ (২০১২) ৷

ছৈইফ আলী খানৰ আগন্তুক কাম-কাজৰ বিষয়ে ক’বলৈ গ’লে, তেওঁক শেষবাৰৰ বাবে 'কৰ্তব্য' নামৰ ক্ৰাইম ড্ৰামাখনত দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল ৷ এই ছবিখন চলিত বৰ্ষৰ ১৫ মে’ত জনপ্ৰিয় ষ্ট্ৰীমিং প্লেটফৰ্ম নেটফ্লিক্সত মুক্তি লাভ কৰিছিল ৷ পুলকিতৰ ৰচনা আৰু পৰিচালনাত নিৰ্মিত তথা ৰেড চিলিজ এণ্টাৰটেইনমেণ্টৰ বেনাৰত গৌৰী খানৰ দ্বাৰা প্ৰযোজিত 'কৰ্তব্য' ছবিখনত ৰাসিকা দুগল, সঞ্জয় মিশ্ৰ আৰু জাকিৰ হুছেইনেও গুৰুত্বপূৰ্ণ চৰিত্ৰত অভিনয় কৰিছিল ৷

লগতে পঢ়ক : "প্ৰায় মাৰিবলৈয়ে লৈছিল": ২০২৫ চনৰ সেই ভয়ংকৰ নিশাৰ কথা সুঁৱৰিলে ছৈইফ আলী খানে

TAGGED:

ছৈইফ আলী খান
অমৃতা সিং
ছৈইফ আলী খানৰ বিবাহ
কৰীণা কাপুৰ
SAIF ALI KHAN

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.