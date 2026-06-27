"প্ৰায় মাৰিবলৈয়ে লৈছিল": ২০২৫ চনৰ সেই ভয়ংকৰ নিশাৰ কথা সুঁৱৰিলে ছৈইফ আলী খানে

"প্ৰায় মাৰিবলৈয়ে লৈছিল": ২০২৫ চনৰ সেই ভয়ংকৰ নিশাৰ কথা সুঁৱৰিলে ছৈইফ আলী খানে
সৰু পুত্ৰ জেহক বচাবলৈ গৈ ৰক্তাক্ত হৈ পৰিছিল ছৈইফ ! চোৰৰ ছুৰীৰ আঘাতত থকা-সৰকা হৈছিল অভিনেতাগৰাকী ৷
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : June 27, 2026 at 7:09 PM IST
হায়দৰাবাদ : ছৈইফ আলী খানে পুত্ৰ জেহৰ ওপৰত দুৰ্বৃত্তই কটাৰীৰে আক্ৰমণ কৰিবলৈ চেষ্টা চলোৱাৰ কথা মনত পেলাইছে, অভিযুক্তক ক্ষমা কৰিব নে নকৰে সেই কথাও প্ৰকাশ কৰিছে ৷ ২০২৫ চনত ছৈইফৰ ঘৰত দা লৈ সোমাইছিল এজন অচিনাকি মানুহ ৷ ঙৰৰ মানুহৰ সৈতে মুখামুখি হওঁতে দা ৰে আক্ৰমণ কৰে মানুহজনে ৷ সেই আক্ৰমণৰ কথা মনত পেলাই ছৈইফে পুত্ৰ জেহ আহত হোৱাৰ কথা প্ৰকাশ কৰে আৰু আক্ৰমণকাৰীক এতিয়া ক্ষমা কৰিব বিচাৰে নে নিবিচাৰে সেই বিষয়েও কয় ।
বলীউড অভিনেতা ছৈইফ আলী খানে প্ৰথমবাৰৰ বাবে বিস্তাৰে কথা কৈছে বিগত বছৰত তেওঁৰ মুম্বাইৰ ঘৰত হোৱা ছুৰীকাঘাতৰ কথা । এই ঘটনা মনত পেলাই ছৈইফে প্ৰকাশ কৰিছে যে, আক্ৰমণকাৰীয়ে তেওঁক আক্ৰমণ কৰাৰ পূৰ্বে তেওঁৰ সৰু পুত্ৰ জেহকো আঘাত কৰিছিল । অভিনেতাগৰাকীয়ে এই কথাও কৈছে যে, প্ৰায় তেওঁৰ জীৱন শেষ কৰিবলৈ ওলোৱা মানুহজনক তেওঁ ক্ষমা কৰিবলৈ সাজু হয় নে নহয় ?
এটা সংবাদ প্ৰতিষ্ঠানৰ সৈতে হোৱা বাৰ্তালাপত ছৈইফে ২০২৫ চনৰ ১৬ জানুৱাৰীৰ সেই নিশাৰ ঘটনাটো সোঁৱৰণ কৰে, যেতিয়া ডকাইতিৰ উদ্দেশ্যৰে এজন মানুহ তেওঁৰ বান্দ্ৰাৰ বাসস্থানত প্ৰৱেশ কৰিছিল । তেওঁ কয় যে, সমগ্ৰ পৰিয়ালটো শুই থকা অৱস্থাতে তেওঁলোকৰ নেনীগৰাকী লৰালৰিকৈ তেওঁলোকৰ কোঠালৈ আহে আৰু জনাই যে এজন অচিনাকী মানুহে হাতত ছুৰী লৈ জেহৰ কোঠাত সোমাইছে আৰু পইচা দাবী কৰিছে ।
ছৈইফে কয় যে, তেওঁ লগে লগে দৌৰি পুত্ৰৰ কোঠালৈ গৈছিল । সেই ভয়ংকৰ মুহূৰ্তটো সোঁৱৰণ কৰি তেওঁ কয়, "চোৰটোৱে গা ধোৱা কোঠাৰ খিৰিকী ভাঙি ভিতৰত সোমাইছিল । আমাৰ নেনীগৰাকীয়ে ভিতৰলৈ আহি আমাক জনাইছিল যে, কোনোবা এজন হাতত ছুৰী লৈ জেহৰ কোঠাত সোমাইছে আৰু পইচা বিচাৰিছে । মই যেতিয়া জেহৰ কোঠাটোলৈ গ’লোঁ, দেখিলোঁ চোৰটোৱে জেহক ধৰি ৰাখিছে । সি জেহক অলপ আঘাত কৰিছিল আৰু কাম কৰা মহিলাগৰাকীকো আঘাত কৰিছিল ।"
অভিনেতাগৰাকীয়ে স্বীকাৰ কৰে যে, তেওঁ কোনো চিন্তা নকৰাকৈয়ে লগে লগে প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছিল । মানুহজনক বুজাবলৈ চেষ্টা কৰাৰ পৰিৱৰ্তে তেওঁ শাৰীৰিকভাৱে আক্ৰমণ কৰিছিল । ছৈইফে কয়, "মই একো নভবাকৈয়ে তাৰ গাত জপিয়াই পৰিলোঁ । আমাৰ মাজত যুদ্ধ লাগিল । সি তাৰ ছুৰীখন লৈ বলিয়াৰ দৰে আচৰণ কৰিবলৈ ধৰিলে, যাৰ ফলত চাৰিওফালে তেজ বিয়পি পৰিল । ঠিক তেনেতে মোৰ ঘৰৰ কাম কৰা মহিলাগৰাকী ভিতৰলৈ আহিল আৰু তাক গতিয়াই কোঠাটোৰ সিপাৰে পেলাই দিলে ।"
এই আক্ৰমণৰ ফলত ছৈইফৰ শৰীৰত ছুৰীৰ ছটা গভীৰ আঘাত লাগিছিল, যাৰ ভিতৰত এটা আঘাত তেওঁৰ মেৰুদণ্ডৰ নিচেই ওচৰত আছিল । সেই মুহূৰ্তবোৰৰ কথা মনত পেলাই অভিনেতাগৰাকীয়ে কয় যে, তেওঁ সঁচাকৈয়ে নিজৰ জীৱনক লৈ শংকিত হৈ পৰিছিল । ছৈইফে কয়, "মই পিন্ধি থকা বগা কুৰ্তা-পায়জামা সম্পূৰ্ণৰূপে তেজেৰে লুতুৰি-পুতুৰি হৈ পৰিছিল আৰু এটা সময়ত মই মজিয়াত বাগৰি পৰিছিলোঁ । মই ভাবিছিলোঁ যে মই হয়তো মৰিয়েই যাম ।"
ছৈইফে কয় যে, সেই অৱস্থাৰ মাজতো তেওঁ বিচাৰিছিল যে তেওঁৰ ডাঙৰ পুত্ৰ টাইমুৰে তেওঁক চিকিৎসালয়লৈ লগত লৈ যাওক । "মই সঁচাকৈয়ে টাইমুৰৰ লগত থাকিব বিচাৰিছিলোঁ, আৰু মই তেওঁক সুধিছিলোঁ যে- তেওঁ মোৰ লগত হাস্পতাললৈ যাব নেকি ? তেওঁ মোক সুধিছিল, 'আপুনি মৰিব নেকি ?' মই তেওঁক নাই বুলি ক’লোঁ, আৰু আমি একেলগে হাস্পতাললৈ গ’লোঁ",তেওঁ কয় ।
অভিনেতাগৰাকীয়ে তেওঁক আক্ৰমণ কৰা মানুহজনক ক্ষমা কৰিব পাৰিবনে নাই সেই সন্দৰ্ভতো মন্তব্য কৰে । ছৈইফে কয় যে, অভিযুক্তই হয়তো হিংসা বিচাৰি ঘৰত প্ৰৱেশ কৰা নাছিল । "মই আনকি সেই মানুহজনক ক্ষমা কৰি দিবও বিচাৰিছিলোঁ, সি এটা ডাঙৰ ভুল কৰি পেলাইছিল, কিন্তু সি হয়তো মাৰপিট কৰিবলৈ অহা নাছিল । মই তাক আনন্দৰে ক্ষমা কৰি দিলোহেঁতেন, কিন্তু সি যে মোক প্ৰাণে মাৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছিল, সেই কথাটো মই সহজে পাহৰিব পৰা নাই", ছৈইফে কয় ।
এই আক্ৰমণৰ ঘটনাটোৰ পিছত, মুম্বাই আৰক্ষীয়ে ঘটনাৰ তিনিদিনৰ পাছত থানেৰ পৰা অভিযুক্তজনক গ্ৰেপ্তাৰ কৰে । ধৃত অভিযুক্তজন হ’ল বাংলাদেশৰ নাগৰিক, ৩০ বছৰীয়া মহম্মদ শ্বৰিফুল ইছলাম ।
লগতে পঢ়ক : মুক্তি পালে 'মিৰ্জাপুৰ: দ্য মুভী'ৰ টিজাৰ; ২০২৬ চনৰ ৪ ছেপ্টেম্বৰত চিনেমা হললৈ