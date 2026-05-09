অভিনেত্ৰী সাই পল্লৱীৰ জন্মদিনৰ বিশেষ: চিকিৎসা বিজ্ঞানৰ ছাত্ৰীগৰাকী কেনেকৈ হ’ল চিনেমাৰ ষ্টাৰ?
গ্লেমাৰৰ পৰিৱৰ্তে সৰলতাৰে জয় কৰিলে লাখ লাখ দৰ্শকৰ হৃদয় ৷ প্ৰেমম আৰু ফিডা খ্যাত জনপ্ৰিয় অভিনেত্ৰী সাই পল্লৱীৰ আজি ৩৪ সংখ্যক জন্মদিন ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : May 9, 2026 at 2:40 PM IST
হায়দৰাবাদ : দক্ষিণ ভাৰতীয় চলচ্চিত্ৰ জগতৰ এগৰাকী অন্যতম জনপ্ৰিয় অভিনেত্ৰী সাই পল্লৱীয়ে ৯ মে’ ৩৪ সংখ্যক জন্মদিন পালন কৰে । অভিনেত্ৰীগৰাকীৰ সামাজিক মাধ্যমৰ হেণ্ডেলবোৰ শুভেচ্ছা বাৰ্তাৰে উপচি পৰিছে ৷ বিশেষ দিনটোত জানো আহকচোন অভিনয় জগতত তেওঁৰ যাত্ৰাৰ বিষয়ে-
জন্ম আৰু শিক্ষা
সাই পল্লৱীৰ জন্ম ১৯৯২ চনৰ ৯ মে’ত তামিলনাডুৰ কোটাগিৰিত হৈছিল । স্কুলীয়া শিক্ষা সমাপ্ত কৰাৰ পিছত তেওঁ চিকিৎসা বিজ্ঞানৰ শিক্ষা গ্ৰহণ কৰে । তেওঁ ২০১৬ চনত জৰ্জিয়াৰ 'টিবিলিচি ষ্টেট মেডিকেল ইউনিভাৰ্চিটি'ৰ পৰা এমবিবিএছ ডিগ্ৰী লাভ কৰে । ২০২০ চনত তেওঁ 'ফৰেন মেডিকেল গ্ৰেজুৱেট এক্সামিনেশ্বন' (এফএমজিই) পৰীক্ষাতো উত্তীৰ্ণ হয় । চিকিৎসক হোৱাৰ যোগ্যতা থকা সত্ত্বেও তেওঁ চিকিৎসা সেৱাৰ পৰিৱৰ্তে নিজৰ মনৰ ইচ্ছা পূৰণৰ বাবে অভিনয় জগতখনক বাছি লয় ।
বহুভাষী জ্ঞান
অভিনেত্ৰীগৰাকীৰ ভাষাজ্ঞান অতি প্ৰবল । তেওঁ তামিল ভাষাৰ উপৰিও তেলুগু, মালয়ালম, ইংৰাজী আৰু জৰ্জিয়ান ভাষাত অতি সাৱলীলভাৱে কথা পাতিব পাৰে । চলচ্চিত্ৰ জগতত খোজ পেলোৱাৰ আগতেই সাই পল্লৱীয়ে টেলিভিছনৰ দৰ্শকৰ মাজত জনপ্ৰিয়তা অৰ্জন কৰিছিল । সৰুতেই তেওঁ 'উংগালিল য়াৰ আদুথা প্ৰভু দেৱা' (Ungalil Yaar Adutha Prabhu Deva) আৰু 'ধী' (Dhee)ৰ দৰে বিখ্যাত নৃত্যৰ ৰিয়েলিটী শ্ব’ত অংশগ্ৰহণ কৰিছিল । পৰৱৰ্তী সময়ত তেওঁৰ এই নৃত্য প্ৰতিভাই চিনেমাৰ পৰ্দাত তেওঁক বিশেষ সফলতা দিয়াত সহায় কৰে ।
চিনেমা জগতত খোজ আৰু 'প্ৰেমম'ৰ সফলতা
২০১৫ চনত মুক্তি পোৱা 'প্ৰেমম' (Premam) ছবিখনৰ জৰিয়তে সাই পল্লৱীৰ জীৱন সম্পূৰ্ণ সলনি হৈ যায় । এই ছবিখনত তেওঁ এগৰাকী সৰল কলেজীয়া শিক্ষয়িত্ৰী 'মালাৰ'ৰ চৰিত্ৰত অভিনয় কৰি দৰ্শকৰ মন জয় কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিল । তেওঁৰ স্বাভাৱিক সৌন্দৰ্য আৰু বলিষ্ঠ অভিনয়ে সকলোকে মোহিত কৰিছিল । এই ছবিখনৰ বাবেই তেওঁ দক্ষিণ ভাৰতৰ শ্ৰেষ্ঠ নৱাগতা অভিনেত্ৰীৰ 'ফিল্মফেয়াৰ বঁটা' লাভ কৰে ।
তেলুগু চিনেমাত সফলতা
বৰুণ তেজৰ বিপৰীতে 'ফিডা' (Fidaa) নামৰ ছবিখনৰ জৰিয়তে তেওঁ তেলুগু চলচ্চিত্ৰ জগতত এক শক্তিশালী স্থান দখল কৰে । ইয়াত তেওঁ অভিনয় কৰা 'ভানুমতী'ৰ চৰিত্ৰটোৱে যথেষ্ট প্ৰশংসা বুটলে আৰু ইয়াৰ বাবেও তেওঁ দ্বিতীয়টো ফিল্মফেয়াৰ বঁটা লাভ কৰে ।
বিগত বছৰবোৰত সাই পল্লৱীয়ে নিজৰ অভিনয়ৰ যাদুৰে বহুকেইখন সফল ছবি উপহাৰ দিছে । তাৰ ভিতৰত উল্লেখনীয় হ’ল—লাভ ষ্টৰী (Love Story), বিৰাট পৰ্বম (Virata Parvam), গাৰ্গী (Gargi), শ্যাম সিংহ ৰয় (Shyam Singha Roy), কালি (Kali) ইত্যাদি ৷ সৰল ব্যক্তিত্ব আৰু অসাধাৰণ অভিনয়ৰ বাবেই আজি তেওঁ দক্ষিণ ভাৰতৰ এগৰাকী অতি সন্মানীয় অভিনেত্ৰী হিচাপে পৰিগণিত হৈছে ।
প্ৰাকৃতিক সৌন্দৰ্য
সাই পল্লৱীৰ জনপ্ৰিয়তাৰ অন্যতম কাৰণ তেওঁৰ সৰলতা। গ্লেমাৰ আৰু অত্যাধিক মেক-আপৰ গুৰুত্ব থকা চলচ্চিত্ৰ জগতত থাকিও তেওঁ পৰ্দাৰ ভিতৰে-বাহিৰে নিজৰ প্ৰাকৃতিক ৰূপটোক সহজভাৱে গ্ৰহণ কৰাৰ বাবে পৰিচিত। নিজৰ প্ৰাকৃতিক সৌন্দৰ্য্য় প্ৰতি থকা তেওঁৰ আত্মবিশ্বাস আৰু সৰল ব্যক্তিত্বই বহু যুৱতীক অনুপ্ৰাণিত কৰিছে । তেওঁ শিকাইছে যে নিজৰ চালৰ ৰং বা ৰূপ যিয়েই নহওক কিয়, মানুহে নিজৰ প্ৰাকৃতিক ৰূপত সদায় আৰামদায়ক আৰু আত্মবিশ্বাসী অনুভৱ কৰা উচিত । তেওঁৰ এই স্বভাৱৰ বাবেই তেওঁ লাখ লাখ মানুহৰ হৃদয়ত এক বিশেষ স্থান দখল কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে ।
বলীউডত আত্মপ্ৰকাশ আৰু আগন্তুক ছবি
বৰ্তমান সাই পল্লৱীয়ে তেওঁৰ অভিনয় জীৱনৰ এক ডাঙৰ পৰিৱৰ্তনৰ বাবে সাজু হৈছে । নিতেশ তিৱাৰীৰ নিৰ্দেশনাত নিৰ্মাণ হ’বলগীয়া 'ৰামায়ণ' ছবিখনৰ জৰিয়তে তেওঁ বলীউডত খোজ পেলাবলৈ সাজু হৈছে । খবৰ অনুসৰি, এই ছবিত তেওঁ ৰণবীৰ কাপুৰ আৰু যশৰ সৈতে 'সীতা'ৰ চৰিত্ৰত অভিনয় কৰিব । ইয়াৰ উপৰিও জুনেইদ খানৰ সৈতে 'এক দিন' নামৰ আন এখন ছবিৰ বাবেও তেওঁ চৰ্চাত আছে ।
বিগত বছৰবোৰত সাই পল্লৱীয়ে তেওঁৰ অসাধাৰণ অভিনয়ৰ বাবে ৬ টাকৈ ফিল্মফেয়াৰ (দাক্ষিণাত্য) বঁটা বুটলিছে । ইয়াৰ উপৰিও ২০২০ চনত তেওঁ 'ফৰ্বছ ইণ্ডিয়া'ৰ (Forbes India) '৩০ বছৰৰ তলৰ ৩০ গৰাকী' প্ৰভাৱশালী ব্যক্তিৰ তালিকাত স্থান লাভ কৰিছিল ।
অসংখ্য বঁটা আৰু সফলতাৰ মাজতো সাই পল্লৱীৰ যি বিশেষত্বই সকলোকে আকৰ্ষণ কৰে, সেয়া হ’ল তেওঁৰ ব্যক্তিত্ব । জিলিকি থকা গ্লেমাৰ জগতখনতো তেওঁ সদায় নিজৰ সৰলতা আৰু নিজৰ আদৰ্শৰ প্ৰতি অটল হৈ আছে ।
