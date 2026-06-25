সামাজিক মাধ্য়মৰ কাণ্ডজ্ঞানহীন কাণ্ডত ক্ষোভ উজাৰিলে বিষ্ণু খাৰঘৰীয়াই

সামাজিক মাধ্য়মৰ কাণ্ডজ্ঞানহীন কাণ্ডত ক্ষোভ উজাৰিলে বিষ্ণু খাৰঘৰীয়াই
আন্তৰাষ্ট্ৰীয় খ্যাতি সম্পন্ন অভিনেতা বিষ্ণু খাৰঘৰীয়াক লৈ সামাজিক মাধ্যমত একাংই চলালে নিকৃষ্ট অপপ্ৰচাৰ ৷ অপপ্ৰচাৰৰ পৰা বিৰত থাকিবলৈ সকলোকে আহ্বান জনপ্ৰিয় অভিনেতা বিষ্ণু খাৰঘৰীয়াৰ ৷
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : June 25, 2026 at 1:28 PM IST
ডিব্ৰুগড় : সামাজিক মাধ্য়মৰ অপপ্ৰচাৰ আধুনিক ডিজিটেল বিশ্বত বিড়ম্বনাৰ ৰূপ পাইছে ৷ সামাজিক মাধ্য়মৰ কেতবোৰ বাতৰি ভুৱা বাতৰিৰ ৰূপ লৈ বহুতকে ব্য়তিব্য়স্ত কৰা দেখা যায় ৷ শেহতীয়াকৈ তেনে এক অপপ্ৰচাৰত বিশিষ্ট অভিনেতা বিষ্ণ খাৰঘৰীয়াৰ নাম সাঙুৰ খাই পৰাৰ ফলত তেওঁ মানসিক বিড়ম্বনাৰ চিকাৰ হৈছে ৷
আন্তৰাষ্ট্ৰীয় খ্যাতি সম্পন্ন অভিনেতা বিষ্ণু খাৰঘৰীয়াক লৈ সামাজিক মাধ্যমত একাংই এক অপপ্ৰচাৰ চলাইছিল। একাংশই পদ্মভূষণ বঁটা লাভ কৰা বুলি প্ৰচাৰ চলোৱাৰ লগতে আন একাংশই তেওঁৰ মৃত্যু হোৱা বুলি চলালে অপপ্ৰচাৰ ।
সামাজিক মাধ্যম ফেচবুকত বুধবাৰৰ পৰা ধুমুহাৰ গতিত এটা খবৰ ভাইৰেল হৈ পৰিছিল। আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় খ্যাতি সম্পন্ন অভিনেতা বিষ্ণু খাৰঘৰীয়াক পদ্মভূষণ বঁটাৰে সন্মানিত কৰা হৈছে বুলি মিছাকৈ একাংশই প্ৰচাৰ কৰা দেখি আনন্দিত হৈ বহুজনে অভিনেতাগৰাকীলৈ ফোন কৰি খবৰো লৈছিল।
মিছাকৈ একাংশই পদ্মভূষণ বঁটাৰে সন্মানিত হোৱা বুলি প্ৰচাৰ চলোৱাৰ সময়ত আন একাংশই প্ৰচাৰ কৰিলে বিশিষ্ট অভিনেতা বিষ্ণু খাৰঘৰীয়াৰ মৃত্যু হৈছে বুলি । কোনো কোনোৱে আকৌ শোক প্ৰকাশ কৰি ফেচবুকতে অভিনেতাগৰাকীলৈ শ্ৰদ্ধাঞ্জলিও জ্ঞাপন কৰিলে ।
এইসমূহ ঘটনাই ব্যথিত কৰিছে বিশিষ্ট অভিনেতাগৰাকীক । প্ৰতিষ্ঠিত অভিনেতাগৰাকীয়ে এতিয়া ইটিভিৰ মাধ্য়মত এনেধৰণৰ অপপ্ৰচাৰৰ পৰা বিৰত থাকিবলৈ সকলোকে আহ্বান জনাইছে।
সমগ্ৰ ঘটনাক লৈ ক্ষোভ প্ৰকাশ কৰি মৰাণৰ বাসগৃহত বৰ্ষীয়ান অভিনেতাগৰাকীয়ে সাংবাদিকৰ আগত কয়, "কিছুমানে কেতবোৰ কাম নাইকীয়া কাম কৰি আছে । কিয় এই প্ৰচাৰ কৰিছে সেই কথা বুজি পোৱা নাই । এইবিলাক কাম নোহোৱা মানুহৰ কাম ।"
তেওঁ ক্ষোভ প্ৰকাশ কৰি কয়, "সামাজিক মাধ্যমত এইবোৰ প্ৰচাৰ হোৱাৰ পাছত মোৰ ফালৰ পৰা বাধা দিয়া নাছিলোঁ, কাৰণ মিছা কথা এটা বেছি বাঢ়ি গৈ থাকিব । মই নিজেই যি কৰিব পাৰিছোঁ সেইখিনি কৰি আছোঁ । মই মৰা বুলিও একাংশই প্ৰচাৰ চলাইছে, সেই দেখি আচৰিত হৈছোঁ ।"
বিশেষ অভিনয় পাৰদৰ্শিতাৰ বাবে জনাজাত বিষ্ণু খাৰঘৰীয়াই কয়, "অপপ্ৰচাৰৰ জৰিয়তে মিছাকৈ হ'লেও যে চৰ্চাত আছোঁ সেইটো ভাল লাগিছে । মৰিলে কিছুমান মানুহে যে দুখ কৰিব সেইটো গম পাইছোঁ ৷"
আনহাতে নিজৰ স্বাস্থ্য সম্পৰ্কে তেওঁ কয়, “আজিকালি অলপতেই ভাগৰ লাগে । ভাগৰ লাগিলে শুই দিওঁ আকৌ কাম কৰোঁ তেনেকৈয়ে চলি আছোঁ । বিশেষ ডাঙৰ কাম কৰিব নোৱাৰা হ'লো । মই কৰিব পৰা কামখিনি সমাজৰ বাবে কৰি গৈছোঁ, কিবা এটা পাম বুলি আশা কৰা নাই ৷"
ইফালে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় খ্যাতি সম্পন্ন অভিনেতাগৰাকী লৈ এনেধৰণৰ অপপ্ৰচাৰ চলোৱাসকলক ধিক্কাৰ দিছে সংগীত শিল্পী মাধৱ ৰঞ্জনে কয়, “ধিক্কাৰ জনাইছোঁ ৷ মানুহগৰাকী যাতে মানসিকভাৱে ভাগি নপৰে, সেই কথাৰ প্ৰতি সকলোৱে লক্ষ্য ৰাখক ৷ মিছাতে এই ধৰণৰ খবৰবোৰ ফেচবুকত শ্বেয়াৰ কৰি নাথাকিব, এইবোৰ সম্পূৰ্ণ ভুৱা বাতৰি ৷”
লগতে পঢ়ক : কুৰিঘৰীয়াৰ পৰা ৰাষ্ট্ৰীয় বঁটালৈ; জিকিৰ সম্ৰাট চামচুদ্দিন আহমেদৰ লোকসংগীতৰ যাত্ৰা