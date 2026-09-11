কুশতলিত ৰুদ্ৰ থিয়েটাৰৰ নাট প্ৰদৰ্শন বাতিল: অভিনেত্ৰী শৰ্মিষ্ঠা চক্ৰৱৰ্তীৰ প্ৰতিক্ৰিয়া

কুশতলিত ৰুদ্ৰ থিয়েটাৰৰ নাট প্ৰদৰ্শন বাতিল: অভিনেত্ৰী শৰ্মিষ্ঠা চক্ৰৱৰ্তীৰ প্ৰতিক্ৰিয়া
কুশতলিত ৰুদ্ৰ থিয়েটাৰৰ নাট প্ৰদৰ্শন বাতিলক লৈ সৰ্বত্ৰে চৰ্চা ৷ সংবাদ মাধ্যমৰ আগত অভিনেত্ৰী শৰ্মিষ্ঠা চক্ৰৱৰ্তীয়ে উদঙালে সত্য ৷
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : September 11, 2026 at 5:02 PM IST
মৰিগাঁও : মৰিগাঁও জিলাৰ কুশতলি ফ্ৰেণ্ডছ ক্লাবে তিনিদিনৰ বাবে আমন্ত্ৰণ জনাইছিল থিয়েটাৰ ৰুদ্ৰক ৷ তিনিদিনীয়াকৈ দৰ্শকৰ বাবে অনুষ্ঠিত কৰাৰ কথা আছিল নাট্য মহোৎসৱ ৷ ৯, ১০ আৰু ১১ ছেপ্টেম্বৰৰ দিনকেইটা ধাৰ্য কৰা হৈছিল নাট্য প্ৰদৰ্শনৰ বাবে ৷ পিছে ভিন্ন কাৰণত ৰুদ্ৰ থিয়েটাৰৰ নাট প্ৰদৰ্শন বাতিল হ’ল ৷
এতিয়া নাট প্ৰদৰ্শন বাতিল হোৱাক লৈ নাট্যপ্ৰেমী ৰাইজৰ মাজত তীব্ৰ অসন্তুষ্টিৰ সৃষ্টি হৈছে । উদ্যোক্তাসকলে বিপদত পৰিছে ৷ এই অনাকাংক্ষিত অচলাৱস্থাৰ মাজতে দলটোৰ অন্যতম মুখ্য অভিনেত্ৰী শৰ্মিষ্ঠা চক্ৰৱৰ্তীয়ে সংবাদ মাধ্যমৰ আগত সমগ্ৰ ঘটনাৰ কাৰণ সদৰী কৰিছে ।
ক্লাবৰ আমন্ত্ৰণক্ৰমে ৰুদ্ৰ থিয়েটাৰে নিৰ্ধাৰিত সূচী অনুসৰি নাট মঞ্চস্থ কৰিবলৈ মৰিগাঁও জিলা উপস্থিত হয় ৷ পিছে নাট্য মহোৎসৱৰ প্ৰথম দিনা অৰ্থাৎ ৯ ছেপ্টেম্বৰৰ নিশা কিছু কাৰিকৰী বিজুতি আৰু অনাকাংক্ষিত সমস্যাৰ বাবে প্ৰদৰ্শন বাতিল কৰিবলগীয়া হয় । দ্বিতীয় নিশাও নাট মঞ্চস্থ কৰাৰ সকলো প্ৰস্তুতি সম্পূৰ্ণ হৈ গৈছিল যদিও শেষ মুহূৰ্তত দলটোৰ এগৰাকী প্ৰধান অভিনেতা মঞ্চত অৱতীৰ্ণ হ’ব নোৱাৰাৰ ফলত থিয়েটাৰ কৰ্তৃপক্ষই পুনৰ নাট বাতিলৰ সিদ্ধান্ত ল’বলৈ বাধ্য হয় ।
অভিনেত্ৰী শৰ্মিষ্ঠা চক্ৰৱৰ্তীয়ে এই সমগ্ৰ ঘটনাৰ বাবে গভীৰ দুখ প্ৰকাশ কৰে । তেওঁ উদ্যোক্তা কুশতলি ফ্ৰেণ্ডছ ক্লাব তথা অঞ্চলটোৰ হতাশ নাট্যপ্ৰেমী ৰাইজৰ প্ৰতি আন্তৰিক সমবেদনা জ্ঞাপন কৰি অনাকাংক্ষিত ভুল-ত্ৰুটিৰ বাবে ক্ষমা বিচাৰে ।
আনহাতে এই বৰ্ষত ৰুদ্ৰ থিয়েটাৰৰ সৈতে চুক্তিৱদ্ধ হৈছিল অভিনেতা সিদ্ধান্ত কলিতা ৷ অভিনেতাজনে সামাজিক মাধ্যমযোগে লিখে, "নমস্কাৰ গ্ৰহণ কৰিব
মই সিদ্ধান্ত কলিতা চলিত নাট্যবৰ্ষৰ বাবে থিয়েটাৰ ৰুদ্ৰৰ সৈতে জড়িত হৈ আছিলো । কিন্তু বৰ্তমান সময়ত মালিক পক্ষৰ লগত কিছু মতানৈক্যৰ বাবে মই মোৰ চুক্তি বাতিল কৰাৰ সিদ্ধান্ত ললোঁ । আজিৰ পৰা মই থিয়েটাৰ ৰুদ্ৰৰ সৈতে জড়িত নহয় । গতিকে মই মোৰ শুভকাংক্ষী সকলোৰে ওচৰত ক্ষমা বিচাৰিলোঁ ।"
লগতে পঢ়ক :
ভ্ৰাম্যমাণ নাট্যজগতলৈ সুখবৰ: তিনিখন ব্যতিক্ৰমী নাটকেৰে আহি আছে ‘থিয়েটাৰ ৰুদ্ৰ’