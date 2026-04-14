প্ৰাণৰ শিল্পীৰ স্মৃতিৰে আবেগিক অসম, জুবিন গাৰ্গ অবিহনেই আৰম্ভ ৰঙালী বিহু
মহানগৰীৰ বহুকেইখন বিহু কমিটীয়ে আকৌ প্ৰাণৰ শিল্পী জুবিন গাৰ্গৰ মৃত্যুৰ বাবে বিহুৰ অনুষ্ঠান বাতিল কৰিছে ৷
Published : April 14, 2026 at 11:28 PM IST
গুৱাহাটী: ৰাজ্যৰ চৌদিশে ৰঙালীৰ ৰং, উছাহ-উদ্দীপনা ৷ ৰঙত মতলীয়া ৰাজ্য ৷ কিন্তু কৰ’বাত যেন কিবা এটা নাই, গোটেইখন আধৰুৱা ৷ নহ’বই বা কিয়, ৰাজ্যবাসীয়ে প্ৰাণৰ শিল্পী জুবিন গাৰ্গ অবিহনেই পালন কৰিবলৈ সাজু হৈছে প্ৰথমটো ৰঙালী বিহু ৷
গৰু বিহুৰে আৰম্ভ হোৱা সাতবিহু ৰাজ্যৰ ভিন্ন প্ৰান্তত পালন কৰা হৈছে ৷ মহানগৰী গুৱাহাটীৰো ঠায়ে ঠায়ে ৰঙালী বিহু উদযাপন কৰা হৈছে ৷ মহানগৰীৰ বহুকেইখন বিহু কমিটীয়ে আকৌ প্ৰাণৰ শিল্পী জুবিন গাৰ্গৰ মৃত্যুৰ বাবে বিহুৰ অনুষ্ঠান বাতিল কৰিছে ৷
এইবেলি ৪৬ সংখ্যক বৰ্ষত ভৰি দিয়া গণেশগুৰি ৰঙালী বিহু সন্মিলনখনি গোপাল বড়ো খেলপথাৰত উদযাপন কৰা হৈছে । মঙলবাৰে পতাকা উত্তোলনৰে বিহু সন্মিলনৰ শুভাৰম্ভ কৰা হয় ৷ সন্মিলনৰ উপদেষ্টা প্ৰতিভা বৰাই পতাকা উত্তোলন কৰে ৷ অনুষ্ঠানত অতিথি হিচাপে উপস্থিত থাকে দিছপুৰ সমষ্টিৰ এইবাৰৰ বিজেপি প্ৰাৰ্থী প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈ ।
পৰম্পৰাগতভাৱে গৰুবোৰক গোসল কৰোৱাৰ পিছত লাও, বেঙেনা, কেৰেলা আদি খাদ্য দিয়া হয় আৰু সকলোৱে মিলি গায় - ‘‘লাও খা, বেঙেনা খা, বছৰি বছৰি বাঢ়ি যা… ৷’’
সংবাদ মাধ্যমৰ আগত প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈৰ মন্তব্য
‘‘আজিৰ দিনটো গৰু বিহু আৰু গণেশগুৰি ৰঙালী বিহু সন্মিলনত অংশ ল’ব পাৰি মই আনন্দিত । এইধৰণৰ বিহু সমিতিসমূহে সকলো সম্প্ৰদায়ক একেলগ কৰিবলৈ গুৰুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন কৰে’’ বুলি অতিথি হিচাপে বিহুৰ অনুষ্ঠানটোত উপস্থিত থকা জ্যেষ্ঠ ৰাজনীতিক তথা বিজেপি প্ৰাৰ্থী বৰদলৈয়ে কয় ৷
শিল্পী জুবিন গাৰ্গৰ মৃত্যুক লৈ গভীৰ দুখ প্ৰকাশ কৰি তেওঁ কয়, ‘‘জুবিন গাৰ্গ অসমবাসীৰ সদায় প্ৰিয় শিল্পী । মোৰ পত্নীৰ সৈতে তেওঁৰ এটা ওচৰ-চাপৰ সম্পৰ্ক আছিল । তেওঁ আমাৰ ঘৰলৈও আহিছিল । তেওঁৰ মৃত্যুত আমি এতিয়াও শোকাহত, যেন আমাৰ হৃদয়ৰ এটা অংশ হেৰুৱাইছো । এইবাৰ সমগ্ৰ অসমত জুবিন গাৰ্গ নোহোৱা প্ৰথম বিহু ।’’
আনহাতে, প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈৰ পত্নী ৰাণী বৰদলৈয়ে কয়, ‘‘জুবিন গাৰ্গ নোহোৱাকৈ বিহু কল্পনা কৰিব নোৱাৰো । তেওঁৰ সৈতে আমাৰ পৰিয়ালৰ দৰে সম্পৰ্ক আছিল । এইটো বৰ দুখজনক যে ইমান কম বয়সতে আমি তেওঁক হেৰুৱালোঁ । এইবাৰ বিহুৰ অনুভৱ আগৰ দৰে নহয় ।’’
ইফালে, সন্মিলনৰ সদস্য তথা দিছপুৰ মহাবিদ্যালয়ৰ অধ্যক্ষ নবজ্যোতি বৰাই কয়, ‘‘আজি বিহু আৰু অসমীয়া সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হ’ব । ড৹ ভূপেন হাজৰিকাৰ স্মৃতিত বিশেষ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি অনুষ্ঠানো আছে । কাইলৈ জুবিন গাৰ্গৰ স্মৃতিত অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হ’ব । এইবোৰৰ জৰিয়তে আমি মানুহৰ মাজত আবেগিক সংযোগ স্থাপন কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছো ।’’
উৎসৱৰ আনন্দৰ মাজতেই এইবাৰৰ ৰঙালী বিহুৱে অসমবাসীৰ বাবে একে সময়তে আনন্দ আৰু বেদনা দুয়োটাই কঢ়িয়াই আনিছে ।
