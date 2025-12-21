ETV Bharat / entertainment

কৈশোৰৰ কাহিনীৰ আধাৰত আগন্তুক বর্ষত মুক্তি পাব 'ৰোমাণ্টিক এফেয়াৰ্ছ'

মুম্বাইত অনুষ্ঠিত ২২ সংখ্যক থাৰ্ড আই এছিয়ান ফিল্ম ফেষ্টিভেলত ভাৰতীয় চিনেমা প্রতিযোগিতাৰ শাখাত প্রদর্শিত হ'ব এই ছবিখন ।

কৈশোৰৰ কাহিনীৰ আধাৰত নিৰ্মাণ 'ৰোমাণ্টিক এফেয়াৰ্ছ' (ETV Bharat Assam)
By ETV Bharat Assamese Team

Published : December 21, 2025 at 3:50 PM IST

গুৱাহাটী : আগন্তুক বৰ্ষত মঞ্জুল বৰুৱাৰ পৰিচালনাৰে আহি আছে এখন নতুন অসমীয়া ছবি 'ৰোমাণ্টিক এফেয়াৰ্ছ'। নৱ প্ৰজন্মৰ বিশেষকৈ কৈশোৰ অৱস্থাৰ এক কাহিনীৰ আধাৰত নিৰ্মাণ কৰা ছবিখনৰ কাহিনী, চিত্ৰনাট্য আৰু সংলাপ মঞ্জুল বৰুৱাৰ । এএম টেলিভিশ্য়নৰ বেনাৰত সঞ্জীৱ নাৰায়ণ আৰু ডাঃ অক্ষতা নাৰায়ণ প্রযোজিত এই নতুন অসমীয়া ছবিখনে বছৰৰ শেষত কঢ়িয়াই আহিছে অন্য এটা ভাল খবৰ ।

অহা ৯ জানুৱাৰীৰ পৰা ১৫ জানুৱাৰীলৈ মুম্বাইত অনুষ্ঠিত ২২ সংখ্যক থাৰ্ড আই এছিয়ান ফিল্ম ফেষ্টিভেলত ভাৰতীয় চিনেমা প্রতিযোগিতাৰ শাখাত প্রদর্শিত হ'ব ছবিখন । ইটিভি ভাৰতৰ সৈতে হোৱা এক টেলিফোনিক বাৰ্তালাপত এনে সফলতাৰ লগতে ছবিখনৰ সন্দৰ্ভত কিছু কথা জনাই ছবিখনৰ পৰিচালক মঞ্জুল বৰুৱাই ।

কৈশোৰৰ কাহিনীৰ আধাৰত নিৰ্মাণ 'ৰোমাণ্টিক এফেয়াৰ্ছ' (ETV Bharat Assam)

থাৰ্ড আই এছিয়ান ফিল্ম ফেষ্টিভেললৈ ছবিখন নিৰ্বাচিত হোৱাত অনুভৱ ব্যক্ত কৰি পৰিচালক মঞ্জুল বৰুৱাই কয়, "খুব ভাল লাগিছে, আমাৰ এই ছবিখন খুব মৰমৰ আৰু মোৰ চতুৰ্থখন ছবি । আমি খুব কষ্ট কৰি এই ছবিখন নিৰ্মাণ কৰিছো । মুম্বাইত অনুষ্ঠিত হোৱা এই ছবি মহোৎসৱখন দেশৰ ভিতৰতে এখন গুৰুত্বপূৰ্ণ ছবি মহোৎসৱ । গতিকে তালৈ নিৰ্বাচিত হোৱাটো এটা ডাঙৰ কথা । এই মহোৎসৱলৈ মুম্বাইৰ আৰু থানে দুটা স্থানত অনুষ্ঠিত হ'ব । ছবিজগতৰ সৈতে জড়িত হৈ থকাৰ লগতে বহু ছবিপ্ৰেমী দৰ্শক এই মহোৎসৱলৈ আহে । ইয়াতে আমাৰ ছবিখন প্ৰদৰ্শিত হ'ব, খুবেই ভাল অনুভৱ এটা হৈছে ।"

ছবিখনৰ কাহিনীৰ আধাৰ :

ছবিখনৰ কাহিনীৰ আধাৰ সন্দৰ্ভত পৰিচালক মঞ্জুল বৰুৱাই কয়, "ছবিখনৰ কাহিনীটো মোৰেই হয় । মোৰ আগৰ ছবিসমূহ উপন্যাস বা চুটি গল্পৰ আধাৰত হৈছিল । এইবাৰ মই প্ৰথমবাৰৰ বাবে নিজৰ এটা কাহিনীলৈ ছবিখন নিৰ্মাণ কৰিছো । এটা সৰু কাহিনী আছিল, যিটো মই দেখা পাইছিলো আৰু সেই ঘটনাটোকে কেন্দ্ৰ কৰি এটা কাহিনী নিৰ্মাণ কৰিছিলো । মূলতঃ কৈশোৰ বয়সৰ এটা কাহিনী । এইটো এটা সঁচা ঘটনা, যিটোক কেন্দ্ৰ কৰি মই ছবিখন নিৰ্মাণ কৰিছো । সাম্প্ৰতিক সময়ত কৈশোৰ অৱস্থাত যুৱতীসকলে যিবোৰ সমস্যাত ভুগি থাকে বা যিবোৰৰ সন্মুখীন হয় তেনেকুৱা এটা কাহিনীৰ আধাৰত ছবিখন নিৰ্মাণ কৰা হৈছে ।"

"কৈশোৰকালৰ এই সময়খিনি অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ । এইখিনিক যদি সঠিক ৰাস্তা দেখুৱাব নোৱাৰো বা আমাৰ অভিভাৱকসকলৰ ক্ষেত্ৰতো এই সময়চোৱাত এগৰাকী কিশোৰীক যিদৰে ৰাস্তা দেখুৱাব লাগে সেইক্ষেত্ৰত কিছু আসোঁৱাহ ৰৈ যায় । এনে এক কাহিনী দর্শকে ছবিখনত দেখিবলৈ পাব । ছবিখন উপভোগ কৰি সকলো দর্শকে ভাল পাব বুলি মোৰ বিশ্বাস আছে । আগন্তুক বৰ্ষৰ মাৰ্চ বা এপ্ৰিল মাহত আমি ছবিখন মুক্তি দিয়াৰ পৰিকল্পনা কৰিছো ।" এইদৰে কয় পৰিচালকগৰাকীয়ে ।

কৈশোৰৰ কাহিনীৰ আধাৰত নিৰ্মাণ 'ৰোমাণ্টিক এফেয়াৰ্ছ' (ETV Bharat Assam)

ছবিখন নিৰ্মাণৰ পৰিকল্পনা :

এই সন্দৰ্ভত পৰিচালক গৰাকীয়ে কয়, "ছবিখন নিৰ্মাণৰ কাম আমি ২০২৩ চনত আৰম্ভ কৰিছিলো, ২০২৫ত নিৰ্মাণৰ কাম শেষ হৈছে । নিৰ্মাণত দীঘলীয়া এটা দিন লাগিলে ।" লগতে ছবিখনৰ দৃশ্যগ্ৰহণৰ সন্দৰ্ভত কয়, "ছবিখনৰ দৃশ্যগ্ৰহণ আমি গুৱাহাটী, হোজাই-লামডিং আৰু চেৰাপুঞ্জীত কৰিছিলো ।"

উল্লেখ্য যে, ছবিখনৰ মুখ্য চৰিত্ৰত অভিনয় কৰিছে কাজভি শংকৰিছন, বলোৰাম দাস,অৰুণ নাথ, স্বাগতা ভৰালী, দীপজ্যোতি কাকতি, ৰীণা বৰা, অলকজ্যোতি শইকীয়া, গায়ত্ৰী শৰ্মা, ৰোনাল্ড হুছেইনৰ লগতে বহু ন-পুৰণি অভিনেতা-অভিনেত্ৰীয়ে ।

