ETV Bharat / entertainment

মৃত্যুৰ কথা আগতীয়াকৈ জানিছিল নেকি জুবিন গাৰ্গে !

জুবিন গাৰ্গৰ মৃত্যুৰ দৃশ্যৰ সৈতে সাদৃশ্য থকা এটা ক্লিপ । ৰৈ ৰৈ বিনালেৰ ট্রেইলাৰ মুকলিৰ লগে লগে চৰ্চালৈ আহিছে এটা বিশেষ দৃশ্য ।

Roi roi binale
জুবিন গাৰ্গ (Photo : IANS)
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : October 24, 2025 at 10:33 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

গুৱাহাটী : বৃহস্পতিবাৰে মুক্তি লাভ কৰে অসমীয়াৰ হিয়াৰ আমঠু জুবিন গাৰ্গৰ সপোনৰ প্ৰকল্প 'ৰৈ ৰৈ বিনালেৰ' ট্রেইলাৰ । ছবিখনৰ ট্ৰেইলাৰটো মুকলিৰ লগে লগে চৰ্চালৈ আহিছে এটা বিশেষ দৃশ্য । সামাজিক মাধ্যমত খুব আলোচনা চলিছে দৃশ্যটোক লৈ ।

প্রাণৰ শিল্পী জুবিন গাৰ্গৰ মৃত্যুৰ সময়ত যিসমূহ দৃশ্য দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল অৰ্থাৎ ছিংগাপুৰৰ সাগৰত তেওঁৰ মৃত্যু সময়ৰ যিসমূহ ভিডিঅ’ সামাজিক মাধ্যমত ভাইৰেল হৈ পৰিছিল, সেইসমূহ ভিডিঅ’ৰ সৈতে সমাঞ্জস্য আছে 'ৰৈ ৰৈ বিনালে'ৰ ট্ৰেইলাৰটোৰ এটা ক্লিপৰ সৈতে । যাক লৈ সৃষ্টি হৈছে প্ৰতিক্ৰিয়াৰ । কেনেকৈ ৰীল আৰু ৰিয়েলৰ মাজত ইমান সাদৃশ্য থাকিব পাৰে তাক লৈ প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈছে সকলোৰে মনত ।

Roi roi binale
ৰৈ ৰৈ বিনালেৰ এটি দৃশ্য (Photo : screenshot)

ট্ৰেইলাৰটোৰ শেষৰ দৃশ্যটো আৰু জুবিন গাৰ্গৰ মৃত্যুৰ সময়ৰ দৃশ্যৰ মাজত ইমান কেনেকৈ সামঞ্জস্য থাকিব পাৰে বুলি সামাজিক মাধ্যমত প্ৰতিক্ৰিয়া সৃষ্টি হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে । সমান্তৰালভাৱে জুবিন গাৰ্গে মৃত্যুৰ কথা আগতীয়াকৈ জানিছিল নেকি বুলিও এতিয়া প্ৰশ্ন উদয় হৈছে বহুতৰ মনত । কাৰণ মৃত্যুৰ পূৰ্বে জুবিন গাৰ্গে বিশিষ্ট সাহিত্যিক ৰীতা চৌধুৰীৰে সৈতে হোৱা এটা পডকাষ্টতো কৈছিল তেওঁৰ মৃত্যুৰ সৈতে মিল থকা বহু কথা !

উল্লেখ্য যে, শ্ৰীলংকাত কৰা হৈছিল শেষৰটো দৃশ্যগ্ৰহণ । জুবিন গাৰ্গৰ ড্ৰীম প্ৰজেক্ট আছিল 'ৰৈ ৰৈ বিনালে' । ছবিখনৰ কাহিনী শিল্পীগৰাকীৰ নিজৰ । এই ছবিখনক লৈ বহু সপোন দেখিছিল জুবিন গাৰ্গে । ছিংগাপুৰলৈ যোৱাৰ পূৰ্বে প্ৰায়খিনি কামেই সম্পূৰ্ণ কৰি থৈ গৈছিল তেওঁ, উভতি অহাৰ পাছত বাকীৰোৱা কামসমূহ সম্পূৰ্ণ কৰাৰ পৰিকল্পনা কৰিছিল ।

31 অক্টোবৰত জুবিনে ছবিখন মুক্তি দিয়াৰ পৰিকল্পনা কৰিছিল । তেওঁৰ পৰিকল্পনা অনুসৰিয়েই এতিয়া 31 অক্টোবৰত মুক্তি লাভ কৰিব ছবিখন । অত্যাধুনিক কাৰিকৰী কৌশলেৰে সজ্জিত ছবিখনৰ সকলো দিশ তন্ন তন্ন কৈ চোৱাচিতা কৰিছে পৰিচালক ৰাজেশ ভূঞাই ।

আনহাতে ছিংগাপুৰৰ পৰা উভতি আহি ছবিখনৰ আৱহ সংগীত জুবিন গাৰ্গে নিজে কৰাৰ কথা আছিল । এতিয়া তেওঁৰ অবৰ্তমানত সেই দায়িত্ব দিয়া হৈছে সংগীত শিল্পী পৰাণ বৰকটকীক । জানিব পৰা অনুসৰি মুম্বাই আৰু অসমত চলি আছে ছবিখনৰ কাম । ছবিখনৰ দৈৰ্ঘ 2 ঘণ্টা 26 মিনিট ।

উল্লেখ্য যে, ছবিখনৰ বাবে 25 অক্টোবৰৰ পৰা আগতীয়াকৈ দৰ্শকে টিকট বুকিং কৰিব পাৰিব । প্ৰথমে অসম তথা উত্তৰ-পূৰ্বাঞ্চলৰ মেঘালয়, অৰুণাচল প্ৰদেশ আৰু মণিপুৰত ছবিখন মুক্তি দিয়া হ'ব । পৰৱৰ্তী সময়ত মুম্বাই, দিল্লী, হায়দৰবাদ, কেৰালা আদিতো মুক্তি দিয়া হ'ব । তদুপৰি 10 খন দেশতো ছবিখন মুক্তিৰ পৰিকল্পনা কৰা হৈছে ।

লগতে পঢ়ক : জুবিনৰ অন্তিমটো প্ৰজেক্ট - অসমৰ প্ৰথমখন মিউজিকেল ড্ৰামাৰ ট্ৰেইলাৰ মুকলি

লগতে পঢ়ক : জুবিন গাৰ্গে বিচৰা ধৰণে চলি আছে 'ৰৈ ৰৈ বিনালে'ৰ কাম

TAGGED:

ZUBEEN GARG MUSICAL FILM
ৰৈ ৰৈ বিনালে
ROI ROI BINALE
জুবিন গাৰ্গৰ ড্ৰীম প্ৰজেক্ট
ROI ROI BINALE

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

এইবাৰ মা দুৰ্গা ধৰালৈ কিহত আহিব তথা ইয়াৰ তাৎপৰ্য কি জানেনে ?

অসমত কেতিয়া পালিত হ’ব শ্ৰীকৃষ্ণৰ জন্মাষ্টমী ? জানক সঠিত তাৰিখ-পূজাবিধি তথা শুভেচ্ছাবাণী

কামাখ্যাৰ চৰণত ভক্তই নিতৌ অৰ্পণ কৰা ফুলবোৰ কি কৰা হয় জানেনে ?

কোনে আৰু কেতিয়া স্থাপন কৰিছিল অসমৰ প্ৰথমটো তেলুগু কলনী ?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.