জুবিন গাৰ্গে বিচৰা ধৰণে চলি আছে 'ৰৈ ৰৈ বিনালে'ৰ কাম
পূৰ্ণগতিত চলি আছে জুবিন গাৰ্গৰ সপোনৰ প্ৰকল্প ‘ৰৈ ৰৈ বিনালে’ৰ কাম । অত্যাধুনিক কাৰিকৰী কৌশলেৰে সজ্জিত ছবিখনৰ সকলো দিশ চোৱাচিতা কৰিছে পৰিচালক ৰাজেশ ভূঞাই ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : October 17, 2025 at 5:29 PM IST
গুৱাহাটী : ৩১ অক্টোবৰতে মুক্তি লাভ কৰিব জুবিন গাৰ্গ অভিনীত শেষৰখন ছবি 'ৰৈ ৰৈ বিনালে'ই । পূৰ্ণগতিত চলি আছে প্ৰাণৰ শিল্পী জুবিন গাৰ্গৰ সপোনৰ প্ৰকল্প ‘ৰৈ ৰৈ বিনালে’ৰ কাম । ইতিমধ্যে মুক্তি লাভ কৰিছে ছবিখনৰ ‘মোৰ মন’ আৰু ‘সপোন সপোন’ শীৰ্ষক দুটি গীত ।
মুক্তিৰ পাছত খুব কম সময়ৰ ভিতৰতে গীত দুটাক ৰাইজে যথেষ্ট সঁহাৰি প্ৰদান কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে । ‘মোৰ মন’ শীৰ্ষক গীতটিৰ কথা, সুৰ আৰু সংগীত জুবিন গাৰ্গৰ । গীতটিত জুবিন গাৰ্গৰ সৈতে কণ্ঠদান কৰিছে ছুইটী দাসে ।
আনহাতে ‘সপোন সপোন’ গীতটিৰো কথা, সুৰ আৰু সংগীত জুবিন গাৰ্গৰ । গীতটিত জুবিন গাৰ্গৰ সৈতে কণ্ঠদান কৰিছে মৰমী শৰ্মাই ।
ছিংগাপুৰলৈ যোৱাৰ পূৰ্বে অৰ্থাৎ ১৫ ছেপ্টেম্বৰৰ দিনা ছবিখনৰ 'সপোন সপোন' শীর্ষক গীতটো জুবিনে ৰেকর্ডিং কৰিছিল । সেইটোৱেই আছিল জুবিন গাৰ্গৰ শেষৰটো ৰেকৰ্ডিং কৰা গীত ।
ছবিখনত মুক্তিলাভ কৰা গীত দুটাৰ সৈতে মুঠ ১১ টা গীত আছে । এই সন্দৰ্ভত ছবিখনৰ পৰিচালনা ৰাজেশ ভূঞাই জনোৱা অনুসৰি, “ছবিখনৰ টুকুৰা-টুকুৰকৈ প্ৰায় ১১ টা গীত আছে যদিও মূল গীত ৫-৬ টা থাকিব । বাকী গীতসমূহ এতিয়ালৈ মুক্তি দিয়াৰ কোনো পৰিকল্পনা কৰা হোৱা নাই । বাকী থকা গীতসমূহ ছবিখনৰ সৈতে একেলগে মুক্তি দিয়া হ'ব । আগন্তুক সপ্তাহত মুক্তি দিয়া হ'ব ছবিখনৰ টিজাৰ । তেনেদৰে পৰৱৰ্তী সময়ত বাকীসমূহ কাম কৰা হ'ব ।”
লগতে ছবিখনৰ প্ৰচাৰ সন্দৰ্ভত ৰাজেশ ভূঞাই কয়, “জুবিনে বিচৰা ধৰণে ছবিখনৰ প্ৰচাৰ কৰা হ'ব । কিন্তু জুবিনে পূৰ্বৰ ছবিসমূহত যিদৰে ঠায়ে ঠায়ে গৈ প্ৰচাৰ চলাইছিল, এইবাৰ প্ৰচাৰৰ বাবে হয়তো আমি ৰাজ্যৰ ভিন্ন প্ৰান্তলৈ নাযাম । কাৰণ মনবোৰ কাৰো ভাল হৈ থকা নাই । দিপাৱলীৰ পাছৰে পৰা আমি প্ৰচাৰৰ কাম আৰম্ভ কৰিম ।”
উল্লেখ্য যে, অত্যাধুনিক কাৰিকৰী কৌশলেৰে সজ্জিত ছবিখনৰ সকলো দিশ তন্ন-তন্নকৈ চোৱাচিতা কৰিছে পৰিচালক ৰাজেশ ভূঞাই ।
আনহাতে ছিংগাপুৰৰ পৰা উভতি আহি ছবিখনৰ আৱহ সংগীত জুবিন গাৰ্গে নিজে কৰাৰ কথা আছিল । এতিয়া তেওঁৰ অবৰ্তমানত সেই দায়িত্ব দিয়া হৈছে সংগীত শিল্পী পৰাণ বৰকটকীক ।
জানিব পৰা অনুসৰি মুম্বাই আৰু অসমত চলি আছে ছবিখনৰ কাম । ইতিমধ্যে আৱহ সংগীতৰ কাম সম্পূৰ্ণ কৰি মুম্বাইলৈ পঠিওৱা হৈছে ।
