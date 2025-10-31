‘ৰৈ ৰৈ বিনালে’ ৰ ভিডিঅ' সামাজিক মাধ্যমত নিদিবলৈ আহ্বান
অনুৰাগীক ‘ৰৈ ৰৈ বিনালে’ ছবিৰ ভিডিঅ' সামাজিক মাধ্যমত আপলোড নিদিবলৈ আহ্বান জুবিন ফেন ক্লাবৰ ।
গুৱাহাটী: আজি মুক্তিলাভ কৰিলে প্ৰাণৰ শিল্পী জুবিন গাৰ্গৰ সপোনৰ প্ৰকল্প ‘ৰৈ ৰৈ বিনালে’ । পুৱা 4.25 মিনিটৰ পৰাই আৰম্ভ হ'ল দৰ্শনী ।
প্রিয় শিল্পীগৰাকীৰ শেষৰখন ছবি উপভোগ কৰি চকুত চকুলো লৈ ওলাই আহিল দৰ্শক । ৰাজ্যৰ লগতে বহিঃৰাজ্যৰ প্ৰায় 150 ৰো অধিক স্ক্ৰীণত প্ৰদৰ্শিত হৈছে ছবিখন ।
পিছে ‘ৰৈ ৰৈ বিনালে’ৰ মুক্তিৰ সময়তে ছবিৰ ভিডিঅ' নাইবা ফটো সামাজিক মাধ্যমত দৰ্শকক পোষ্ট নকৰিবলৈ আহ্বান জনাইছে জুবিন ফেন ক্লাবে । বৃহস্পতিবাৰে এক প্ৰেছ বাৰ্তাযোগে জুবিন ফেন ক্লাবে কয়, “আমি সদৌ অসম জুবিন গাৰ্গ ফেন ক্লাবৰ সদস্যসকলে আপোনালোকক জনাব বিচাৰিছো যে, আমাৰ মৰমৰ হার্টথ্রব প্রয়াত জুবিন গাৰ্গৰ বহু প্রত্যাশিত সপোনৰ ছবি "ৰৈ ৰৈ বিনালে” ২০২৫ চনৰ ৩১ অক্টোবৰত মুক্তি পোৱাৰ কথা । আমি বুজি পাইছো যে কিছুমান ব্যক্তিয়ে উক্ত ছবিখনৰ যিকোনো অংশ ফেচবুক, ইনষ্টাগ্রাম, ইউটিউব বা আন ছ'চিয়েল মিডিয়া প্লেটফর্মত অনুমোদন অবিহনে ৰেকর্ডিং, পুনৰুৎপাদন বা আপলোডৰ চেষ্টা কৰিব পাৰে । এনে কার্যকলাপ অবৈধ আৰু কপিৰাইট আইন উলংঘা কৰে, যিয়ে ছবিখনৰ অখণ্ডতাৰ ক্ষতি কৰিব পাৰে আৰু আমাৰ মৰমৰ শিল্পীৰ উত্তৰাধিকাৰক অসন্মান কৰিব পাৰে । গতিকে এই আবেদনৰ জৰিয়তে আমি বিনম্র অনুৰোধ জনাইছো যে, কোনো ব্যক্তিয়ে উপযুক্ত অনুমতি অবিহনে ছবিখনৰ কোনো অংশ ৰেকর্ডিং বা আপলোড কৰা দেখা পালে তৎকালে সেইসকল লোকৰ বিৰুদ্ধে প্রয়োজনীয় আইনী ব্যৱস্থা গ্রহণ কৰক । আমি সদৌ অসম জুবিন গাৰ্গ ফেন ক্লাবৰ সদস্য সকলো সজাগ হৈ থাকিম আৰু এনেধৰণৰ যিকোনো ঘটনা ততালিকে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষক অৱগত কৰিম ।”
লগতে উক্ত প্ৰেছ বাৰ্তাযোগে জুবিন গাৰ্গৰ সৃষ্টিশীল অধিকাৰ আৰু উত্তৰাধিকাৰ সুৰক্ষিত কৰাৰ লগতে ৰৈ ৰৈ বিনালেৰ শান্তিপূর্ণ আৰু সন্মানজনক মুক্তি নিশ্চিত কৰাৰ ক্ষেত্ৰত সকলোৰে সহায়-সহযোগিতা বিচাৰে জুবিন ফেন ক্লাবে ।
